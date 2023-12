Anita Martínez dio más detalles sobre la sorpresiva renuncia del Bicho Gómez al Bailando 2023: “Yo nunca me quise bajar”

Anita Martinez desde Villa Carlos Paz

A tan solo unos días de la sorpresiva renuncia del Bicho Gómez al Bailando 2023, Anita Martínez volvió a hablar de la polémica actitud de su compañero y dio más detalles sobre los motivos que llevaron a la pareja a no continuar en las etapas finales del certamen.

En la previa de su debut actoral en Villa Carlos Paz, con su obra ‘Humor para toda la familia’, la actriz repasó cómo fueron los sucesos que desembocaron en su salida del reality. Tal como había anticipado en una charla con Teleshow, la artista aseguró que ella quería continuar.

Todo comenzó la noche del miércoles cuando Marcos Bicho Gómez anunció que dejaba el programa debido a que su compañera, Anita Martínez, se encontraba realizando temporada en Córdoba. “Me es muy difícil a mí ensayar solo dos días que ella tiene libre, no soy bailarín, se me hace re complicado y hay que estar ciento por ciento para el show, no la quiero pasar mal, o presentar un mal show porque nadie se lo merece, entonces yo decidí que me tengo que bajar”, señaló el clown desde la pista.

El Bicho Gomez renunció al Bailando 2023 y Anita Martínez se enteró de la decisión en vivo desde Carlos Paz

Ante esta situación, Anita Martínez explicó su versión de los hechos. Con toda una operativa ya armada, la dinámica de trabajo parecía ya establecida, sin embargo parece que no todos estaban de acuerdo. “Nosotros, desde que bailamos la cumbia hasta el día que hubiéramos bailado teníamos como 10 o 12 días para preparar el ritmo y ya se venía como que ‘bueno nos bajamos, nos bajamos’. Y la verdad es que yo nunca me quise bajar. Este bailando lo encaré con mucha alegría, muy contenta. Estoy bien, mi hijo ya es más grande, o sea, estaba re pilas”, dijo la actriz en diálogo con LAM.

Luego, en cuanto a la dinámica de trabajo, Martínez explicó el plan que habían armado con su equipo de trabajo: “Yo iba a ensayar acá con un bailarín que yo lo iba a pagar, ya me saqué los pasajes para ir y venir. Y el bicho ensayaba toda la semana con el coach y una bailarina que le ponía la producción. O sea que solamente nos encontrábamos para acomodar, no es que nunca nadie ensayaba, ensayábamos todos todo el tiempo. Si te ponés a pensar sobre el final del Bailando, los ritmos son así, casi que bailas a dos días.

Con voz de desilusión y tristeza, la artista explicó por qué este año era diferente a otros y cómo había cambiado su postura de cara al programa respecto de otros años: “Después de la pandemia recontra asumí que esto es un laburo, que está buenísimo para nosotros, somos unos privilegiados. Aparte porque este laburo yo lo necesito, lo necesito como trabajo y para poder sostenerlo bien al Bailando dejé de hacer teatro, para que no me consumiera tanta energía”.

El Bicho Gómez y Anita Martínez durante una de sus presentaciones en el Bailando

Recién dijiste estabas por debutar. O sea, en el peor de los momentos te llega la noticia que el Bicho había renunciado al programa. Acá habíamos cantado ya toda la operativa que iban a hacer de que vos ibas a viajar lunes y martes para poder ensayar con él los bailarines, la bailarina no sé qué y e inclusive yo conté porque me lo dijeron los productores del programa, que antes de la grabación estaba todo perfecto, que en el momento que se da la sentencia y Marcelo le habla. Es ahí que el bicho renuncia en vivo y se enteran los productores, Tinelli inclusive. Y bueno, y a vos te avisa alguien, supongo, de la producción también.

Al mismo tiempo, por los pasillos del Bailando circulaba el rumor de que la situación de la pareja no era cómoda con algunos participantes. Incluso se sostenía la idea de que el Bicho también quería irse ya que no quería arriesgarse a perder en la instancia del teléfono con los influencers o participantes más jóvenes del certamen.

Respecto de la relación con su compañero, y la forma en la que se enteró de la noticia, Martínez detalló: “Después no sé qué pasó, porque entonces yo después dije mirá, yo no me quiero poner ahora a negociar nada, no quiero presionarlo al Bicho para que se quede. No quería romper los quinotos. Yo me entero porque me llama Fede. En realidad quedan tres semanas de programa, si lo pensás, quedan tres semanas con un ritmo muy lindo que es el homenaje, un súper ritmo para nosotros, sobre todo que ya lo teníamos armado. Entonces quedan como dos ritmos en el medio que eran más llevaderos el Cuarteto y el Urbano, que sí era el que más nos iba a costar”.