Noche de eliminación en el Bailando 2023: el público decidió entre Romina Uhrig y Lali González

Noche De Eliminación En El Bailando 2023 Quién Se Fue Entre Romina Uhrig Y Lali González (América)

En el marco de una nueva y emocionante gala del Bailando 2023, caracterizada por una mezcla de nerviosismo, adrenalina y júbilo, Marcelo Tinelli reveló el voto secreto de Moria Casán, quien forma parte del jurado junto a Ángel de Brito, Aníbal Pachano (quien ocupa el lugar de Marcelo Polino temporalmente) y Carolina Pampita Ardohain. Este momento crucial dejó la lista de sentenciados con los puntajes en la competencia: Alexis El Conejo Quiroga, Romina Uhrig, Lali González y Noelia Marzol, quienes fueron seleccionados por la votación de sus compañeros.

Ante este escenario, Moria asumió la responsabilidad de otorgar una segunda oportunidad a una de las parejas. Su elección recayó en Jony Lazarte y su compañera de baile, Noelia Marzol, ante lo que destacó: “Perdón, Jony, te nombré a vos y no a Noelia porque si bien ella es una figura y vos sos el bailarín, aquí la figura predominante sos vos, para mí, porque estuviste desde el primer momento con todos los ensayos, con todo lo que implica el cambio de una compañera con semejante virtuosismo y hace que para mí cambien los roles, aunque los dos son importantísimos”, afirmó entre elogios.

Las cuatro parejas que quedaron sentenciadas esta semana en el Bailando 2023 (Prensa América)

Cabe recordar que en su llegada a la pista, Lazarte tuvo como compañera de baile a Flor Vigna, quien dio un paso al costado en la competencia para darle más impulso a su carrera como cantante. Tras ello, Marzol fue anunciada como su reemplazo, quedando conformada la pareja campeona de La Academia de Showmatch, en 2021.

Por otro lado, Aníbal Pachano decidió apoyar a Conejo Quiroga, junto a su bailarina Martina Peña, ante lo que el participante señaló sin vueltas: “Estábamos re mil cagados, pero esto sirve para aprender. Tuvimos una mala gala y ojalá podamos enfrentar la semana de la mejor manera”, mostrando su alegría y gratitud por haber avanzado a la siguiente ronda.

El clímax de la noche llegó cuando el conductor hizo el anuncio final antes de concluir el ciclo de América, cediendo la palabra a los nominados para que expresen lo que sentían. En ese punto, Romina afirmó: “Para mí es súper triste haber quedado con Lali porque lo lindo de este Bailando es que me llevo una amiga. El público es el que decide, pero obviamente me quiero quedar. La paso muy lindo acá”.

Lali González y Maxi D’iorio, felices tras continuar en competencia en el Bailando 2023 (Prensa América)

Tras ello, llegaría el turno de las palabras finales de Laili, quien aseguró: “Como le estaba comentando a Romi, ella es mucho más funcional al show, al reality. Si bien tengo un espíritu competitivo, siento que ella mejoró mucho más que yo. Me encantaría quedarme a mí, es muy difícil quedar en el teléfono con una Gran Hermano y con una gran amiga que además se ha quedado a dormir en mi casa, y es muy raro si me ganás eso. Es un montón eso. Me pongo en un lugar un poco justo de que me hubiese encantado mejorar como bailarina, veo que es difícil, pero no quiero jugar sucio, soy muy leal a mis amigos y quiero verla a ella acá antes que yo. Como amiga, yo prefiero eso, pero no, no estoy renunciando, para nada pero es lo que siento. Soy real”.

Con gran expectativa, reveló que la pareja que avanzaría a la próxima ronda por decisión del público lo hacía con un 51,5% de los votos, mientras que la pareja que se despedía del certamen lo hacía con un 48,5%. En un momento de alta tensión y emoción, anunció que Lali González y Maxi D’iorio se encontraban entre los 16 finalistas de este Bailando 2023. Es importante destacar que, debido a decisiones de la producción y compromisos laborales previos, el Bicho Gómez y Anita Martínez también fueron eliminados, no pudiendo continuar su participación en este destacado certamen de baile.