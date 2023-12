Anita Martínez rompió el silencio con Teleshow después de la sorpresiva renuncia del Bicho Gómez al Bailando 2023: “Era nuestro compromiso”

Bicho Gómez y Anita Martínez

Entre polémicas y abandonos, la noche del miércoles en el Bailando 2023 dejó mucha tela para cortar. El conductor Marcelo Tinelli y el jurado se expresaron en duros términos contra aquellos participantes que abandonaron el certamen tanto con los que se tomaban vacaciones durante enero.

En ese panorama, Marcos Bicho Gómez anunció que dejaba el programa debido a que su compañera, Anita Martínez, se encuentra realizando temporada en Córdoba. “Me es muy difícil a mí ensayar solo dos días que ella tiene libre, no soy bailarín, se me hace re complicado y hay que estar ciento por ciento para el show, no la quiero pasar mal, o presentar un mal show porque nadie se lo merece, entonces yo decidí que me tengo que bajar”, señaló el clown desde la pista. Ante esta situación, Teleshow se comunicó con Anita Martínez, para conocer su versión de los hechos.

—¿Cómo tomaste la renuncia del Bicho?

—Realmente estoy muy sorprendida porque se había hablado todo con la producción y con él. Estaba todo bien, incluso ayer al mediodía me dijeron que estaba todo perfecto. El plan era que yo ensayara acá en Villa Carlos Paz y él en Buenos Aires, estaba todo cerrado. Y después nos juntábamos cuando yo no tuviera función y nos presentábamos en la pista para seguir en el Bailando. Además era nuestro compromiso, y es nuestro trabajo.

Anita Martínez y el Bicho Gómez cuando compartían la pista

—¿Te avisó que iba a renunciar o te dejó un mensaje?

—Nada. Por la tarde recibo un llamado de la producción y me dicen que el Bicho estaba renunciando en el programa. No lo podía creer. No era lo que habíamos hablado. No entiendo nada.

—¿Pasó algo entre ustedes?

—Nada de nada, quedaban tres semanas de ritmos muy lindos, de hecho Gabo Usandivaras estaba armando un homenaje bellísimo a María Elena Walsh.

—Ahora que pasaron unas horas ¿pudieron charlar?

—Yo le dejé un mensaje, lo llamé para pedirle explicaciones y para que me cuente que había pasado pero nunca me contestó.

