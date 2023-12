La hija de Sergio Denis espera que reimputen por homicidio culposo al director del teatro donde murió su papá

La hija de Sergio Denis se enfrenta a la justicia tucumana por la muerte de su padre

Sergio Denis murió a los 71 años el 15 de mayo de 2020 en la clínica de rehabilitación Alcla, ubicada en el barrio de Belgrano de la ciudad de Buenos Aires. El popular cantante estuvo 14 meses internado, luchando por su vida, luego de sufrir un grave accidente el 11 de marzo de 2019 durante un show en el teatro Mercedes Sosa, de Tucumán.

El episodio ocurrió cuando el artista se disponía a cantar su clásico “Te llamo para despedirme”. Mientras caminaba por el escenario, se tropezó y se cayó en el foso de orquesta de casi tres metros de profundidad. Fue trasladado de urgencia al hospital Ángel C. Padilla y luego de haber sido estabilizado, lo trasladaron en un avión sanitario hasta Buenos Aires.

Desde el momento de la caída, la familia del músico comenzó una búsqueda de justicia, ya que argumentan que lo que pasó con Denis no fue un accidente. Al cumplirse tres años de su trágica muerte, se conocieron novedades en la causa que investiga qué ocurrió la noche en la que se accidentó el cantante.

El teatro Mercedes Sosa en Tucumán, donde ocurrió la trágica caída de Sergio Denis

El periodista Damián Rojo reveló detalles de la declaración que hizo el director del teatro Mercedes Sosa, Raúl Francisco Armisén. “El primero de los puntos que llama la atención en los dichos de Armisen es que niega los puntos que ya están probados en el expediente”, explicó el conductor en su canal de Youtube.

Además, Rojo habló con Diego Colombo, el abogado que representa a la familia de Denis, para preguntarle su opinión sobre estos dichos. Al respecto, el letrado explicó: “Niega el hecho, esto es un disparate, negar el hecho es imposible. El hecho de que en el teatro Mercedes Sosa fue donde Sergio se cayó y se mató, a través de su negligencia, impericia, incumplimiento de los reglamentos y deberes a su cargo. Está probado en el expediente”.

Sergio Denis y su hija Bárbara

El periodista informó que Armisén también “responsabiliza a Sergio Denis porque acepta la pasarela ilegal al lado del escenario”. Sobre este tema, Colombo manifestó: “Lo culpa a Sergio de que él aceptó que estuviese la pasarela ilegal. Imaginate responsabilizar a la víctima que no lo puede desmentir. Es de una bajeza que francamente no lo vi nunca en mi vida”.

Luego, Damián aseguró que el director se refirió a las líneas que debían estar marcadas en el piso del escenario para evitar una caída, como finalmente sucedió con el cantante. “Dice que las líneas estaban y se veían, lo cual es ridículo si estaban o no. Como está probado en el expediente, Sergio estaba encandilado con las luces y no podía tomar conocimiento si estaban o no. Pero de todas maneras, es otra mentira, porque al día siguiente (del accidente) fueron a pintar las líneas con pintura fluorescente porque no se veían y eran las que delimitaban el abismo de los tres metros, desde donde se cayó Sergio Denis, eso está probado en el expediente por testimonios”, concluyó el abogado.

En diálogo con Teleshow, Bárbara Hoffmann, hija del artista, expresó su indignación por los dichos de Armisén. “La verdad es que es lamentable, en todo momento le echa la culpa a la víctima que es un poco lo que dice Diego Colombo. Ahora lo que queda pendiente es la reimputación. Supuestamente antes de fin de año, antes de que empiece la feria en diciembre, tenían que ver si lo sobreseían (a Armisén) o si lo reimputaban por homicidio culposo. Lo que esperamos lógicamente es que lo reimputen, pero bueno estamos ahí de que se defina esta semana”, concluyó.

Cabe recordar que la joven había publicado en sus redes sociales una carta desgarradora cuando se cumplieron tres años de la pérdida de su papá: “Hoy 3 años después lo más raro es que aun a pesar de las imágenes, de los videos, de todas las pruebas que demuestran que las cosas se hicieron mal, seguimos sin respuestas y la pregunta es, ¿seguimos? Porque cada día que pasa tuvimos que seguir sin vos ¿Seguimos? Porque cada mes que pasa tuvimos que creer cada día un poco menos en la justicia. ¿Seguimos? Pidiendo lo obvio, lo que no debería pedirse. Sí, seguimos. Más de pie que nunca por vos, porque otros te dejaron caer”.