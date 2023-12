Bailando 2023: cuáles fueron las dos parejas que quedaron eliminadas del certamen

Dos parejas fueron eliminadas del Bailando

Luego de una semana llena de polémicas y cruces por favoritismo entre los participantes, dos parejas quedaron eliminadas del Bailando 2023. El programa comenzó con mucha energía marcado por el ritmo de esta semana: cumbia. En ese sentido, también contó con la participación de grandes bandas, referentes de este género.

”Hoy tenemos noche de doble eliminación, hay tres parejas esperando la definición del voto. ¿Quién se irá?. Hoy lamentablemente de estas tres parejas dos se van a ir esta noche. Vamos a estar con los 18 mejores del certamen”, comenzó diciendo Marcelo Tinelli en la apertura de su programa en referencia a los nominados al teléfono: Lola Latorre, Kennys Palacios y Anabel Sánchez.

El especial de cumbia empezó con Los Palmeras, luego la participación de Migrantes y también de Rombai. Sin embargo, lejos de tanta alegría, los participantes comenzaron la noche con mucho nerviosismo ante el temor de dejar el programa.

Se fueron dos parejas del Bailando 2023

Horas antes de la gala, Anabel Sánchez había hablado de las sensaciones que esta situación le generaba. “Es una mezcla de muchas emociones, de nuevo al teléfono, miedo uno nunca sabe qué puede pasar ahí. Yo lo estoy dando todo de mi parte, ya me quejé una vez y después me matan”, dijo en diálogo con LAM.

Por su parte, su bailarín, Tito Díaz, también salió al cruce del movilero y respondió: “Enojado no, triste, ella no se merece esto, ella lo esta dando todo en el certamen, tiene mucho talento, porque trabaja un montón y se ve en la pista. No es una figura que viene y baila más o menos, ella es una referencia de la resiliencia. Y es una lástima si se va hoy, hay un montón de gente que se ve reflejada en ella y la usa como ejemplo”.

Al ver esta reacción, el periodista preguntó: “Ponele que se tienen que ir, ¿se van tranquilos?”. “Sí, pero me hubiese gustado poder darlo más, porque estamos con el equipo que nos queremos un montón, disfruto mucho los ensayos y a pesar de las cosas busco la vuelta para darlo todo. Me quedo siempre con lo lindo”, dijo la bailarina con lágrimas en los ojos.

Lola Latorre debió dejar el Bailando

En una sintonía similar, Kenny Palacios dio su perspectiva en charla con el programa que conduce Ángel de Brito: “Tranqui, nervioso, creo que Anabel es una persona muy fuerte en el teléfono. Tengo muchas ganas desde que empezó este proyecto, no soy un bailarín pero para mi es una experiencia muy fuerte. Capaz demostrarme a mí mismo que puedo. Siempre me costaron tanto las cosas y que hoy se me presente esta experiencia está buena y quiero aprovecharla a todo lo que puedo dar. Me he hecho el duro y hoy acá toda la sensibilidad se ve en la pista”.

Con las emociones a flor de piel, el momento de la verdad llegó. La tensión se sentía en el ambiente a la espera de que el conductor revelara el sobre con los resultados. “Llegó el momento de la definición, ya después de las 20 parejas para mi todos merecen estar en la final y todos son muy queridos acá. Son mínimos detalles, gustos personales y acá define la gente. La pareja que sigue en el certamen hoy sigue con el 66,7% de los votos, la segunda el 19,3% y la tercera con el 14%. Por decisión de la gente siguen en este bailando 2023, se mete entre los 18 mejores del certamen… Anabel Sánchez y Tito Díaz”, anunció Tinelli.

Al saber los resultados, los participantes se saludaron y luego Lola Latorre dijo: “Estoy muy contenta, estuvo buenísimo, lo que me llevo es mi equipo que los amo con toda mi alma, ame conocerlos y trabajar con todos ustedes, feliz de haber pasado por acá así que ahora me quedan unas linda vacaciones”.

Para culminar, Kenny Palacios agradeció la oportunidad y dejó la puerta abierta para el 2024: “Gracias de verdad, gracias a todos a mi equipo, a los chicos del streaming, al jurado, gracias Moria por todas tus devoluciones, a mis productores, fui muy feliz este tiempo acá y espero que me llames el otro año”.