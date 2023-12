Karina La Princesita contó el insólito origen de su nombre: “Casi me llamo Tiziana”

Karina La Princesita

Karina Tejeda, más conocida como La Princesita, es bastante activa en sus redes sociales y suele compartir imágenes y videos de su vida personal y laboral. Recientemente, la cantante de cumbia tuvo un ida y vuelta con sus seguidores de Instagram y reveló por primera vez el origen de su nombre.

Todo comenzó cuando una fan de la red social le preguntó quién había elegido llamarla Karina. “La enfermera lo eligió. Porque mi mamá no se decidía. Casi me llamo Tiziana”, aseguró la popular intérprete. Luego, agregó: “El nombre Karina significa ‘mujer muy querida o aquella que es amada’... Era obvio”.

La Princesita reveló el origen de su nombre

En otras oportunidades, Karina usó sus redes para hablar de sus angustias, de sus problemas de ansiedad y hasta de su depresión. Pero, llamó la atención porque en septiembre pasado, la cantante vinculó, directamente, la difícil situación familiar que le tocó atravesar cuando era una niña desprotegida con los fantasmas con los que se enfrenta ahora que ya es una mujer consagrada.

Sobre un video que compilaba imágenes de sus distintos estados de ánimo, desde el llanto hasta la carcajada más desaforada, la artista escribió: “Por ponerle todo al corazón, por las noches de tristeza, por las tardes de nostalgia. Por querer sólo encerrarme. Por a veces no saber quién soy. En los viajes interminables rebalsados de pensamientos, por intentar esconder lo que siento. Pero también por ponerle todas mis ganas, por querer salir de la oscuridad, por ponerle corazón, por sonreír a pesar de todo”.

Karina La Princesita reflexionó sobre su problema de ansiedad

Luego compartió ese reel junto a una profunda reflexión. “A veces las heridas de la infancia y lo que nos tocó vivir, nos marca. Puede que esas heridas nos acompañen a lo largo de nuestra vida, así tengamos una vida para muchos, soñada. Hoy, con todo eso, me acepto y me abrazo . Abrazate de vez en cuando”, señaló la intérprete de Corazón mentiroso.

Pero aclaró: “La acción de abrazarte es una muestra de que te estás ocupando y estás sanando. Esto no es un pedido de ayuda o aviso de que estoy mal. Muy por el contrario. Es parte de reconocerse con todo lo que sos y avanzar”.

En una entrevista que le realizó Pampita Ardohain en 2018, La Princesita había recordado una infancia marcada por las agresiones físicas que debió atravesar con su madre y su hermano. “Yo soy de esas personas que he roto cosas del pasado. Mi papá era violento, pero lo perdoné. Dejé de tener miedo porque él se enojó cuando yo una vez conté en una revista que nos habíamos criado con mucha violencia y que le pegaba a mamá”, relató la cantante.

Además, la artista explicó: “Me crié viviendo un tiempo en lo de mi abuela, otro tiempo en lo de mi amiga, hasta que mi mamá pudo alquilar una habitación: ella trabajaba todo el día para pagar ese alquiler. Mi mamá fue muy valiente. Yo me quedé con ella, y mi hermano se fue a vivir con mi papá. En un momento no sabía si estaba más enojada con mi mamá que con mi papá. Hubo un tiempo que viví con mis abuelos. Durante unos meses nos mandaron a Santiago del Estero a mi hermano y a mí”.

Cabe recordar que, en abril del 2021, Mónica Cuello, la madre de la cantante, había revelado el calvario que vivió con el padre de su hija que la amenazaba con un arma de fuego frente a sus hijos. “Me apuntaba a la cabeza y le decía a ellos: ‘Bueno, decidan, ¿la mato o no la mato?´. Y ellos lloraban, eran muy chiquititos. Son cosas que son grosas para una criatura”, había contado en diálogo con Ángel de Brito.

Por último, manifestó: “Después me culpé mucho tiempo porque no salí antes, pero bueno, la violencia de género trae eso de que te dicen que no servís para nada. Al principio se armaban las discusiones, pero después cuando veía los golpes me quedaba muda. Eran piñas, patadas en el piso. No podía entender cómo una persona que decía que me amaba, me hacía eso”.