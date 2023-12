Manzana se abrió en Gran Hermano y contó cómo enfrentó las críticas por su aspecto físico: “Me sentía muy vacío”

La emoción de Manzana de Gran Hermano al hablar sobre las críticas que recibió y el apoyo de su novia

Federico Farías, conocido en las redes como Big Apple o Manzana es el participante más famoso en la nueva edición de Gran Hermano. Si el reality se propone encerrar a personas ignotas, en el caso del tucumano se puede tomar como una salvedad. Cantante de RKT, género que popularizaron artistas como L-Gante o La Joaqui, sus temas fueron remixados por artistas como Pablo Lescano y la visualizaciones de su tema “Que a pasao” se cuenta de a millones en YouTube.

Manzana fue el primero en ingresar a la casa y revalidó su fama en la reacción de cada uno de los ingresantes, que se sorprendían por verlo en la casa más famosa del país. Con el correr de la convivencia, empezaron a aflorar los sentimientos y a mostrar la persona detrás del personaje. Y en una improvisada charla grupal, contó cómo enfrenta las críticas que a veces siente despiadadas y la importancia del apoyo de su novia para hacer más llevadero el trance.

El video se mostró durante primera la gala de eliminación que derivó en la salida de Hernán. “Imaginate yo, gordito, la gente ya desde ahí me toma punto”, señaló el cantante para introducir el tema en cuestión y sintetizar los mensajes de odio que recibe en las redes. “Me encantaba leer todos los comentarios, y en vez de tomar los buenos que eran muchos más, yo me enfocaba en los malos y ahí ya me empezaba a quebrar y trataba de entender por qué la gente era así de mala”, agregó.

Ante la atenta mirada de sus compañeros Joel, Williams, Agostina, Emmanuel, Bautista y Sabrina, Federico reveló en qué momento advirtió que las cosas no estaban saliendo bien. “Volví de Ibiza y no me sentía feliz. Estaba de fiesta, pero descubrí que me sentía muy vacío”, expresó. Fue en ese instante que decidió recurrir a ayuda profesional. “Empiezo a ir a una psiquiatra y me pude expresar bien, fue increíble cómo ella lograba abrirme y podía contarle lo mal que me sentía”.

El otro apoyo lo encontró en Luciana, su novia, y entonces hizo el click definitivo: “Ahí me di cuenta que no me quedaba otra que ser feliz. Yo la amo mucho a Lulu, y ella estaba ahí bancando muchas cosas malas. Es más chica que yo, y a veces no sabía cómo explicarle las cosas malas que me pasaban ni a ella ni a mis amigos, me ha costado mucho abrirme”, relató con lágrimas en los ojos antes de recibir el apoyo y la contención de sus compañeros.

Manzana con su novia Luciana Macías, uno de los sostenes de su vida (Instagram)

En ese momento, Manzana se atrevió a darles un consejo, que pudo tomarse como extensivo a quienes seguían el programa por televisión: “El mundo afuera es muy hermoso, no se dejen llevar por los comentarios malos. Ustedes tienen que ser fieles a lo que saben que son como personas, aunque suene muy egoísta. Cuando yo me enfoqué en mí empecé a entrenar, a decirme cosas buenas a mí mismo, a creer en mí. Y vi como que de a poquito todo iba cambiando”, concluyó.

En ese momento, la transmisión volvió al estudio, donde el conductor Santiago del Moro destacó cómo los participantes de a poco se iban conociendo y se animaban a compartir sus respectivas historias de vida. Y la ovación final se la llevó Luciana, la novia de Manzana, presente en el estudio para darle el apoyo al tucumano, que en la primera semana se mantuvo a salvo de la placa de nominados y aseguró su permanencia en la casa más famosa del país.