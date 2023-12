La ganadora de Los 8 escalones debió ser asistida por los médicos tras una insólita actitud de su nieto: “Cómo me vas a tirar así”

La ganadora de Los 8 escalones debió ser asistida por los médicos tras una insólita actitud de su nieto (El Trece)

Cada noche se emite Los 8 escalones, el ciclo que conduce Guido Kaczka por la pantalla de El Trece. Programa tras programa, participantes de diferentes puntos del país se acercan al ciclo de preguntas y respuesta en búsqueda de los tres millones de pesos o el departamento a estrenar en CABA, los premios que ofrece el ciclo televisivo y que en caso de pericia y algo de fortuna, pueden quedar en manos del mismo concursante.

Este viernes se vivió un insólito episodio al aire que terminó con la intervención del personal médico apostado en el estudio. Todo ocurrió luego de que Alicia se consagrara como la triunfadora de la noche al responder una pregunta formulada por la periodista María O’Donnell. Y cuando dijeron su nombre, su nieto irrumpió en el piso e invadido por la emoción, se le arrojó con una especie de tackle y la tiró al piso.

“Ay qué miedo”, exclamó Evangelina Anderson una de las jurados del programa del Trece. En tanto, Carmen Barbieri se tapó la cara sorprendida por lo que estaba pasando. “¿Estás bien?”, le preguntó Guido a Alicia quien asintió con la cabeza. De todas maneras el conductor llamó al médico del estudio y se acercaron para ayudar a la participante.

Mientras el conductor y el nieto la ayudaban a la participante a levantarse, el profesional de salud verificó que Alicia no tenga ningún golpe riesgoso. “Estoy bien, fue la pierna”, expresó y le dijo a su nieto: “Pero sos un tarado, cómo me vas a tirar así”. En tanto el joven contestó: “Fue la emoción, me emocioné demasiado”.

Se conocieron por una app de citas y la primera salida juntos fue a Los 8 escalones

La primera cita en Los 8 escalones

Hace unas semanas otro insólito momento se vivió al aire del ciclo del Trece. Llegado el momento de interactuar con uno de los concursantes, el conductor le preguntó en qué instancia de la competencia había quedado eliminado en su anterior aparición, a lo que reveló que fue justo un escalón antes de la final. Tras ello, destacó que había sido acompañado al programa por una joven que había conocido recientemente.

“Vine con un match de una aplicación de citas”, reveló, un hecho que al conductor le llamó poderosamente la atención y dejó por un momento las instancias de juego para centrarse en la historia. Segundo explicó, entonces, que debido a que no tenía a nadie más que pudiera acompañarlo, decidió invitar a esta chica.

Lo notable de esta situación era que era la primera vez que Segundo y la joven, identificada como Macarena, se veían en persona: “La estoy conociendo ahora, es la de lunares”. destacó, momento en que ella levantó su mano en la tribuna mientras Guido trataba de ubicarla con la mirada.

“No, mentira... ¿Matchearon? ¿En serio? ¿Mentira que ésta es la cita de Tinder, no?”, se mostraba escéptico el conductor si la información que le estaban dando era verdadera o era todo una puesta en escena. Fue allí que le acercó el micrófono a la acompañante con la intención de interiorizarse más en la historia, y allí descubrió que hacía al menos 20 días que se habían cruzado virtualmente por primera vez, pero que en persona recién antes de ingresar al estudio se habían visto.

La sorpresa e incredulidad ante esta revelación no cesaba, e Indagó más sobre la situación, mostrando su asombro por una situación que parecía tan inusual: “¿Hicieron la cita acá en este estudio? Nada que ver, no lo puedo creer. ¿En serio? Me jodés”. continuaba Guido, mientras quienes se encontraban además en el estudio también hacían notar su sorpresa.