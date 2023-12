La justicia de Estados Unidos falló a favor de Victoria Vannucci: ella se reencontró con sus hijos y Matías Garfunkel podría ir preso

El agradecimiento de Victoria Vannucci luego de reencontrarse con sus hijos

Hace unos días se conoció una interna familiar que involucra a Victoria Vanucci y Matías Garfunkel. Desde el jueves 7 de diciembre, la exmodelo no podía ver a sus hijos Napoleón e Indiana. En este panorama, Teleshow confirmó que la idea del empresario es llevarse a su hijo a Israel, lo que lo alejaría definitivamente de la madre.

La situación entre la cocinera y el empresario se tornó cada vez más ríspida en los últimos tiempos y la decisión de Garfunkel tendría un vínculo directo con una serie de procesos judiciales que afronta en Argentina. De lograr instalarse en Israel con su hijo, estaría a salvo de estas causas, ya que el país de Medio Oriente no tiene tratado de extradición con la Argentina. El conductor de Socios del espectáculo, Adrián Pallares, señaló que el empresario consultó con su equipo de abogados, que habría dado el visto bueno para que realizara el viaje, en un encuentro que tuvo lugar en Punta del Este.

Victoria Vannucci y Matías Garfunkel afrontan una dura batalla legal

Después de unos días de incertidumbre, Teleshow confirmó que la justicia falló a favor de Vannucci, y Garfunkel podría ir preso. En primer lugar, la exmodelo ya se reencontró con Napoleón y con Indiana después de ocho días y regresó a su hogar en Utah, luego de este tiempo en el que estuvo viviendo en un hotel lejos de sus hijos. En lo que refiere al empresario, avanza la causa judicial por acoso sexual que lo condenaría a un año de cárcel, con una fianza cercana al millón de dólares.

Luego del feliz momento de unión con sus hijos, Vannucci manifestó su emoción en redes sociales. “Estoy tratando de que la parte emocional no juegue, es imposible igual. Si hay algo por lo que estoy haciendo este video es para agradecer a todos ustedes que están del otro lado porque sé que saben muy bien lo que pasó. Tengo una agradecimiento enorme a la Argentina, a todas las mujeres, a todas las mamás que me mandaban mensajes. A mi hermanas, a mi madre, a todas mis amistades que lograron sostenerme durante una semana y media. Nunca me imaginé un desenlace así, nunca pensé que iba a tener las experiencias que tuve, de estar sin mis hijos, sin poder contactarme. Lo único que quiero es estar con ellos, pero es verdad que sin la fuerza de Argentina yo no hubiese logrado lo que logré tan rápido”, comenzó diciendo la cocinera a través de un live en su Instagram.

El agradecimiento de Victoria Vannucci luego de reencontrarse con sus hijos (Foto Instagram)

La mediática también celebró la decisión de la Justicia con una foto junto a sus hijos. En la misma escribió: “Gracias a todos por el soporte, por la ayuda! Estoy emocionada y agradecida. Gracias a todas las madres y no madres que se han comunicado para ayudar o para sostenerme en este momento tan duro. Gracias a la prensa argentina que tanto tengo para agradecer, en momentos desesperantes me han ayudado a recuperar a mis niños. Gracias desde lo más profundo de mi corazón”.

En A la tarde, Ana Rosenfeld contó que, previo a esta situación, Vannucci estuvo un día en un calabozo, detenida, compartiendo celda con otra persona. “Se demostró que hubo una falsa denuncia, y una falsa acusación por una cachetada. La justicia la citó, y ella no sabía que tenía que presentarse y no le llegó la notificación. Por eso la detuvieron”, señaló la abogada de Victoria en la Argentina.

Victoria Vannucci y Matías Garfunkel fueron pareja durante diez años

“Cuando el equipo de abogados se informó, la jueza desestimó la denuncia. Victoria dice que nada de lo que él dice pasó, sus pruebas son superadoras”, agregó Rosenfeld. Según lo denunciado por Garfunkel, Vannucci lo habría agredido con una cachetada delante de los niños, lo que derivó en que la mujer pasara un día en prisión.

El empresario atraviesa un cuadro de bipolaridad y dejó de tomar la medicación correspondiente, lo que encendió las alarmas de Vannucci. Con este cuadro, no podría hacerse cargo de la crianza de sus hijos, y es entonces que habría tomado la decisión de viajar a Israel con Napoleón. El caso está judicializado y cada paso que Garfunkel da debe avisarlo en la Justicia argentina. Para Victoria, es aún más dramático por el delicado cuadro de salud que atraviesa su madre. Un mes atrás, la exmodelo estuvo en el país para visitarla, previo a viajar a Israel donde se ofreció como voluntaria para asistir a las víctimas del conflicto con Palestina.

Victoria Vannucci con sus hijos, Indiana y Napoleón

Victoria Vannucci y Matías Garfunkel estuvieron juntos durante casi diez años, lapso se casaron dos veces, primero con una ceremonia judía y después pasaron por el Registro Civil y brindaron una gran fiesta en el Palacio Duhau. Fueron padres de Indiana, hoy de 10 años, y de Napoleón, de 9. Se separaron en 2019, de común acuerdo y sin mayores escándalos, y de a poco se dejó de hablar de ellos. Hasta ahora que trascendió esta disputa familiar que puso en alerta a la exmodelo, que vio cómo peligraba la tenencia de sus hijos.

Luego de su pasado mediático en Argentina, y un poco empujada por algunos escándalos que transitó durante su vínculo con el empresario, Victoria vivió el último tiempo en la Costa Oeste de los Estados Unidos. Allí echó echó raíces y construyó su proyecto Pachamama, el restaurante sustentable con el que plasmó el cambio de vida físico y espiritual que transitó luego de la separación. Atrás quedaron las fotos que generaron un gran repudio al reivindicar la matanza de animales. Se hizo vegetariana, trabajó junto organizaciones no gubernamentales por el cuidado del medio ambiente y encontró en la cocina un nuevo oficio, que la conectaba con sus hijos y con el que proyectaba un desarrollo profesional. Todo iba por buen camino, incluso tuvo repercusiones en los medios locales y obtuvo premios que le reconocieron tanto la elaboración de los platos como el concepto de su gastronomía.