Victoria Vannucci recibió un prestigioso premio por su restaurante de Los Ángeles

Victoria Vannucci recibió un premio por su restaurante en Los Ángeles

Hace un tiempo ya que Victoria Vannucci cambió su estilo de vida. Alejada de las pasarelas y del ruido mediático, la exmodelo se radicó en California donde llevó adelante su emprendimiento gastronómico Pachamama. Se trata de un restaurant vegetariano y sustentable, que estrenó primero en San Diego y actualmente se levanta en Venice Beach de Los Ángeles, Allí, la chef diseña sus propios platos con el foco puesto en el respeto por los animales y el cuidado del medio ambiente.

A dos meses de haber inaugurado el local, Vick -como se la conoce en Estados Unidos- recibió el premio al mejor restaurante nuevo de la ciudad de Los Ángeles. Se trata de un galardón prestigioso, que han recibido algunos de los mejores chefs del mundo y representa un sello de distinción para su carrera en la gastronomía al frente del concepto Pachamama.

La chef posó orgullosa con el premio en compañía de sus hijos, Indiana y Napoleón, su sostén en esta nueva etapa. Junto a ellos creó este emprendimiento y hoy empieza a cosechar sus frutos, ubicándola a la vanguardia de la gastronomía de en la costa oeste de los Estados Unidos.

La felicidad de Victoria con sus hijos Indiana y Napoleón

Además de elaborar su propia carta en su restaurante, y acorde a los tiempos que corren, Vannucci incursionó en el universo de las redes sociales. En su canal de Youtube llamado Chef Vick Vannucci, comparte sus recetas en inglés y próximamente lo hará también en español para sus seguidores latinos que degustan los platos en su local y buscan replicarlos en sus casas.

El de Venice Beach es el segundo restaurant que abre Vannucci en esta etapa. En la inauguración, también estuvo acompañada por sus hijos y fue reflejada por los medios locales, que compartieron un video en el que se explicaba en detalle en qué consistía la propuesta gastronómica y por qué es tan importante el mensaje que se intenta trasmitir para el cuidado del medio ambiente.

“Yo soy Vick Vannucci, estoy acá en Pachamama, mi restaurante, en playa Venice. Pachamama significa Madre Tierra en quechua y somos un concepto de comida peruana-japonesa, el nombre correcto es nikkei. Puedes disfrutar diferentes tipos de empanadas, diferentes tipos de salsas que vienen del Amazonas. Puedes tener también anticuchos. Vas a tener muchísima comida, comida vegana también, jamones ahumados y un montón de comida en la mesa para probar”, explicó la chef en el video publicado en la prensa local.

Victoria Vannucci abrió su restaurante sustentable en California

El restaurante es vengan friendly, con lo cual las personas que no consumen alimentos de origen animal también pueden encontrar un lugar ideal para comidas rápidas, jugos frescos y café. Y está asociado con Bee Leaf USA, una organización que provee miel fresca a sus consumidores y promueve la sustentabilidad. Así, la marca Pachamama sigue dando pasos fuertes en el mercado orgánico de California y se volvió un espejo para la gastronomía sustentable, buscando concientizar a sus colegas en el cuidado del medio ambiente.

En este sentido se destacan el uso del plástico en vez del aluminio, con el que se proyecta hacer escuela en el estado de California, sumado al Bee hive research, un concepto en el que Pachamama es pionero a nivel mundial.

Victoria estudió gastronomía en la August Escoffier School of Culinary Arts, en Colorado (Texas). Una escuela fundada en 2011 que ofrece conocimientos en artes culinarias, de pastelería y programas basados en plantas. “Fue ahí que me recluí en un rancho y conviví con un matrimonio de granjeros que me ayudó a comprender el circuito de la naturaleza. Con quienes aprendí a trabajar la tierra y asistir a los animales. Acaricié a una vaca por primera vez. Cuidé gallinas. Alimenté caballos. Limpié sus excrementos y hasta los bañé. Con esta pareja abracé la cultura de lo orgánico”, contó hace un tiempo en una entrevista con Teleshow, al recordar sus primeros pasos en la cocina.

