Primer escándalo de Gran Hermano: la expareja del Negro Onty realizó una grave acusación

Participante 19 de Gran Hermano 2023: Hernan

A menos de 24 horas del comienzo de una nueva temporada de Gran Hermano (Telefe), se generó polémica en las redes sociales con uno de los participantes que ingresó a la casa: Hernán Ontivero, un joven cordobés que es fanático de la Mona Jiménez.

En la primera gala, que llegó a tener más de 20 puntos de rating, el conductor Santiago del Moro presentó a los 20 hermanitos que viven el desafío de estar encerrados y filmados durante 24 horas. Hernán, más conocido como el Negro Onty, entró bailando cuarteto con un traje y una remera en homenaje a la Mona. “Burlarse de otro está buenísimo, pero reírse de uno mismo es mejor”, aseguró como frase de cabecera.

Hernán Ontivero, participante de GH (Prensa Telefe

Luego de su entrada al reality, una joven llamada Thania Aguilera hizo una grave acusación contra el cordobés en las redes sociales. Ella aseguró que estaría esperando un hijo de Ontivero. Además, de acusarlo de no querer hacerse cargo del bebé, señaló que suexpareja sería una persona violenta. “Besitos al Negro Onty que eligió entrar a @GranHermanoAr y ausentarse del embarazo de su hijo que nace en un mes”, escribió Aguilera en su cuenta de la red X.

De manera inmediata recibió diversos cuestionamientos de personas en las redes, como un usuario que le dijo: “Entró a ganar plata para mantenerte a vos y a tu hijo. Si se quedaba afuera no iba a tener, mirale el lado bueno”. Muy enojada, Thania le respondió: “Entró diciendo que no tiene hijos, ¿vos te pensás que me va a dar un peso?”. Además, aseguró indignada: “¡Ocho meses ausente del embarazo de su hijo! ¡Onty Hernán! ¿Y ahora en un reality?”.

Thania Aguilera está embarazada de ocho meses

De esta manera, Thania Aguilera se despachó con una catarata de mensajes en contra de Hernán. “¿El que levanta la mano para cantar temas de la Mona? Una vez me levantó la mano y me dejó marcas, el que dijo que tenía moral y nunca dejaría a un hijo suyo tirado, ahí les cuento que con la misma que me gorreaba ahora se hace cargo de hijo ajeno y el mío que viene en camino lo niega”.

Además la joven explicó furiosa que tampoco podría comunicarse con él: “¡Y me bloquea de todos lados porque tiene titiritera nueva!...”. Luego, aprovechó para aclarar que no quería ser famosa: “¡Yo jamás les pedí nada, estoy embarazada y trabajo para darle a mi bebé lo que sea! Primero asesórense... No es buscar fama, ustedes ¡le dan fama a un golpeador, borracho abandonador y mentiroso!”.

Los duros mensajes de Thania Aguilera

La joven continúo con unas palabas dedicadas a su bebé: “¡Perdón hijo por haber elegido como progenitor a la basura más grande del mundo! Te voy a deber eso toda una vida”. Para que quedara más claro su relato, Thania decidió hacer catarsis dando detalles de cómo empezaron los problemas con el Negro.

“Les voy aclarar el por qué de mi enojo: tuve un accidente en moto haces tres meses y dos semanas me rompí meniscos ¡y tengo distensión de ligamentos! En ese transcurso de médicos y futura operación me enteré del embarazo y obvio le avise sin pedir nada a cambio”, reveló Aguilera.

“Pasé el embarazo desde que nos enteramos yo sola, empecé a caminar de nuevo y busqué formas de trabajar de acuerdo a cómo podía y él, sabiendo todo eso, me ignoró y se reía, y cuando me hablaba me denigraba siendo que jamás le pedí nada”, explicó en la red social.

“Yo me vengo manejando en colectivo o me lleva y trae mi viejo porque lamentablemente puedo caminar lo justo y necesario por la rodilla rota, no me aguanta el peso de la panza”, afirmó la joven. Y relató que lo único que Hernán le comentó era que debía viajar a Buenos Aires por cuestiones laborales, sin especificarle que participaría en Gran Hermano.

Además, Aguilera agregó: “El jueves apareció en mi casa haciéndose la víctima con su mamá, la persona más mentirosa que conocí, llenándole la cabeza a mi vieja diciendo que era trabajo cuando el trabajo era ser farandulero, y dejarme más abandonada que al principio”. Para concluir, cerró con este fuerte mensaje: “¡Aclaro esto porque yo fui la última en enterarme cuando lo vi en la pantalla del tele! ¡Vergüenza me da todo esto! Rabia e impotencia de que se burlaran en mi cara él y toda su familia”.

Los duros mensajes de Thania Aguilera