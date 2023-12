Una policía, un fenómeno del RKT, una taekwondista y un “máster de seducción”: uno a uno, los 20 participantes de Gran Hermano

Volvió Gran Hermano: uno por uno, quiénes son los 20 participantes

La espera terminó y el 11 de diciembre de 2023, Telefe dio inicio a la nueva edición de Gran Hermano y abrió oficialmente las puertas de la casa más famosa del país.

Superando los 20 puntos de rating Santiago del Moro, nuevamente conductor del reality, presentó oficialmente a los nuevos hermanitos quienes deberán convivir y nominarse entre sí. Si bien es cierto que con el correr de los días la audiencia irá conociendo realmente a los participantes destacando sus virtudes, defectos y cualidades, este lunes ya hicieron su carta de presentación e ingresaron a la casa a jugar.

Durante el vídeo autobiográfico que grabaron, los 20 hermanitos de esta nueva edición contaron un poco de sus historias y sus expectativas en el juego. Cabe destacar que este martes ingresarán dos concursantes más a la casa que aún faltan conocer según confirmó el conductor.

Federico Farías (Big Apple)

Primer participante de Gran Hermano 2023: Big Apple (Telefe)

El primer participante en ingresar a la casa fue Federico y cuando los usuarios vieron su cara el debate se instaló ya que es una figura conocida en el mundo de las redes.

Tiene 22 años y le dicen Manzana o Big Apple. Es oriundo de Tucumán pero Buenos Aires y su salto a la fama fue antes del reality ya que se dedica a hacer música del género RKT el cual se destacan artistas como L-Gante, La Joaqui y Callejero Fino, entre otros. Su canción “Que a pasao” tiene más de 25 millones de reproducciones y fue remixada por Pablo Lescano.

Zoe Bogach

Segundo participante de Gran Hermano 2023: Zoe Bogach

Zoe fue la segunda concursante en entrar. Es de Recoleta y contó que “la mantiene su papá” porque “no le gusta trabajar ni estudiar”, lo que de inmediato generó adhesiones y críticas en redes.

“A mí me gusta el show. Desde chiquita siempre tuve chicas que limpiaban mi casa, chicas que me ordenaban, chicas que me hacían todo, entonces ahora de grande me cuesta demasiado hacerlo”, reconoció la joven que aspira a tener un futuro como la madre porque viaja por el mundo con su novio y es su gran ídola. Le gusta comprarse ropa, ir al gimnasio, la peluquería y hacerse las uñas. Está en pareja.

Alan Simone

Tercer participante de Gran Hermano 2023: Alan Simone

Alan es de Chivilcoy y contó que dejó la escuela tras repetir dos veces pero trabaja desde entonces. Se dedica al campo desde los 15 años y aseguró que es tranquilo pero que si lo buscan, responde. Habrá que ver cómo responde la casa a esa templanza previa.

Isabel Denegri

Cuarta participante de Gran Hermano 2023: Isabel Denegri

Isabel es la concursante más grande de esta temporada. Es oriunda de La Plata, sommelier, personal shopper e instructora de Taekwondo. “Fui una de las primeras mujeres cinturón negro del país”, dijo en su presentación, en la que mostró sus habilidades.

“Soy una diva anónima y no me caracterizo por ser la típica abuelita. Hago lo que quiero cuando quiero. No tengo vergüenza, no tengo modestia y no tengo culpa”, comentó la participante, que ingresó con la misma seguridad al estudio.

Lisandro Navarro

Quinto participante de Gran Hermano 2023: Lisandro Navarro

El quinto participante en ingresar a la casa fue Lisandro Navarro, que es asesor financiero hace 13 años y es oriundo de Lomas de Zamora. Entre sus hobbies está el fútbol e ir al gimnasio. “Le doy mucha importancia a la parte física, en cuidarme con la comida también. Aunque con la limpieza soy un desastre”, contó. Un debe que le puede traer inconvenientes durante la competencia.

Está soltero, se separó en el 2022 después de cinco años de relación y contó que descubrió una infidelidad por parte de su exnovia. “Tomé la decisión de echarla de mi casa”, relató.

Rosina Beltrán

Sexta participante de Gran Hermano 2023: Rosina Beltrán

Rosina Beltrán llegó desde Uruguay y expuso sus cartas de inmediato. Se definió como una mujer sin filtro que piensa revolucionar la casa. Está soltera, se considera un alma libre y reveló un don que tiene: “Conectar con seres que ya no están más acá”, aseguró y confesó que lo usará para ganar el reality.

Martín Ku

Septimo participante de Gran Hermano 2023: Martín Ku

De un oriente aún más lejano llegó Martín, a quien los chinos le dicen argentino y los argentinos, chino. Su árbol genealógico dice que su mamá es de China y su papá de Taiwán. Y fiel a esa tradición, come todas las comidas con palitos menos el asado.

Es amante de los animales, tiene dos gatitas de mascota y está de novio. “Quiero más a los animales que a las personas, las personas pueden ser muy hipócritas”, sostuvo. Demostró carisma y afirma ser conciliador aunque si lo buscan reacciona.

Lucía Maidana

Octava participante de Gran Hermano 2023: Lucia Maidana

Ella es de Salta y contó que lo conoce a Marcos Ginocchio, el último ganador del reality. Lucía es jugadora de fútbol y contó que viene de una familia grande y tradicional: son 10 hermanos y hubo tres pares de gemelos.

“Vengo de una sociedad muy cerrada y muy católica”, contó y además sumó que está en pareja desde hace tres años con Virginia.

Axel Klekaylo

Noveno participante de Gran Hermano 2023: Axel Klekaylo

Axel fue el más tranquilo de la presentación. Es de Apóstoles, Misiones. Aseguró que es tímido y se definió como “muy amoroso” y no le gusta trabajar. Está de novio hace dos meses.

“Soy un chico que nunca consumió drogas. Muchas personas me admiran mucho. Voy a dar un muy buen ejemplo dentro de la tele”, remarcó.

Denisse González

Décimo participante de Gran Hermano 2023: Denisse González

Llegó la joven influencer de Trelew, Chubut, que vive en Buenos Aires, estudia abogacía y tiene más de 200 mil seguidores en Instagram. “Mi papá me dijo que yo era una chica 4 x 4. Me encanta pescar, me encanta hacer asados al aire libre y acampar”, aseguró la participante y agregó: “Soy una persona muy competitiva, sé que voy a hacer lo que haga falta para ser una de las últimas personas en cerrar la puerta de la casa”, concluyó.

Emmanuel Vich

Participante 11 de Gran Hermano 2023: Emmanuel Vich

Emmanuel es peluquero y vive en Córdoba capital con su esposo, Nico, con quien se casó hace 11 años y es militar. Se desarrolla como colorista y trabaja en su peluquería aunque reveló que ama cantar y bailar música pop.

Agostina Spinelli

Participante 12 de Gran Hermano 2023: Agostina Spinelli

Agostina es de San Fernando y es policía al igual que toda su familia aunque sueña con ser modelo. Es mamá, tiene una hija de 16 años y se definió como una persona “muy romántica y que llora por todo”. Está soltera. “Soy muy obsesiva con la limpieza y el orden. Es algo que me pone de mal humor”, concluyó en su video presentación.

Williams López

Participante 13 de Gran Hermano 2023: Williams López

Llegó el gaucho a la casa. “Siempre ando así. Boina, bombacha, camisa”, aseguró el joven de Corrientes que según contó vive en un pequeño pueblo de 20 habitantes. “Quiero entrar porque quiero un futuro mejor para mí”, explicó y reveló que siempre quiso estudiar para ser veterinario, por no pudo por falta de dinero.

Carla De Stefano

Participante 13 de Gran Hermano 2023: Carla De Stefano

Carla es comerciante y madre de familia. Es de Villa Adelina y Santiago del Moro la definió como una resiliente de la vida. “Hace un tiempo me detectaron microcalcificaciones en una mama, un mes antes de que me tengan que sacar la mama conocí a Huguito por Tinder”, relató.

“Me había enamorado un montón de ese hombre y en tan solo un mes me estaba esperando de la anestesia con él haciéndome mimitos en la frente. Lo conocí en mi peor momento, entonces ¿cómo no va a ser el amor de mi vida?”, sostuvo. Tiene cuatro hijos y más de medio millón de seguidores en su emprendimiento.

Nicolás Grosman

Participante 15 de Gran Hermano 2023: Nicolas Grosman

Es de Ramos Mejía y desde el primer momento manifestó un alto perfil. “Tengo mucha presencia, soy muy divertido, soy un máster de seducción. Estoy dispuesto a mentir, a actuar, a sacrificar cosas y a sacar todos mis dotes psicológicos para hacer juegos con la gente y poder adelantarme”.

Juliana Scaglione

Participante 16 de Gran Hermano 2023: Juliana Scaglione

Le dicen “Furia” y se definió como: “Deportista, entrenadora y creadora de contenido”. Tiene todo su cuerpo repleto de tatuajes, las cejas teñidas y está rapada.

“Tuve mi época de doble de riesgo. Creo que el momento más importante de mi vida fue tirarme de un piso 21 en Puerto Madero”, relató y sumó: “Tuve dos parejas mujeres, dos hombres. Soy una persona romántica, soy demasiado graciosa”. Actualmente está soltera.

Joel Ojeda

Participante 17 de Gran Hermano 2023: Joel Ojeda

Es azafato y le dicen Chon por el término “chongo”. Está soltero y reveló que no se enamora hace mucho porque, generalmente, “se asusta y sale corriendo”.

Florencia Cabrera

Participante 18 de Gran Hermano 2023: Florencia Cabrera

Flor es diseñadora y productora de moda. También trabaja como modelo curvy y explicó lo que le costó aceptarse a sí misma. “Hace muchos años que quería ser modelo y siempre tuve otro tipo de cuerpo, no soy hegemónica como muchas chicas. No me podía ver, era verme y odiarme. Hasta que cambié. Basta, hasta acá llegó. Yo soy esto y tengo que disfrutar la vida hoy”.

Hernán Ontivero

Participante 19 de Gran Hermano 2023: Hernán Ontivero

Hernán llegó con toda la onda al estudio, bailó y demostró su fanatismo por la Mona Jiménez. Como si hiciera falta aclararlo, es oriundo de Córdoba, específicamente de Río Cuarto. “Burlarse de otro está buenísimo, pero reírse de uno mismo es mejor”, aseguró como frase de cabecera.

Catalina Gorostidi

Participante 20 de Gran Hermano 2023: Catalina Gorostidi

La producción jugó fuerte y dejó para el final una participante de alto perfil. Catalina es pediatra, reconoce que le gusta subir fotos hot, que fue botinera y que tuvo una infancia “nómade” debido a que su padre era futbolista profesional. “Fui muy botinera. Básicamente fue como salir con todo el plantel de Talleres y Belgrano a la misma vez”, sostuvo y aseguró que salió con un jugador campeón del mundo.