Carlos Perciavalle presentó a su pareja 35 años menor, con quién se casará: “Me arrodillé y le hice la propuesta formal”

Carlos Perciavalle presentó a su futuro marido (A la tarde. América)

El último lunes sorprendió la noticia de que el reconocido actor Carlos Perciavalle se casará en los próximos días con su mánager y amigo cercano, Jimmy Castilhos. Esta revelación no solo captó la atención por la unión de estas dos personalidades sino también por los detalles que acompañan este acontecimiento.

Tras el anuncio, ambos enfrentaron las cámaras del programa A la tarde (América TV) donde Perciavalle compartió con entusiasmo una serie de aspectos significativos relacionados con esta trascendental y emotiva decisión que tomó junto a su pareja, marcando un momento importante y memorable en sus vidas.

“¿Podés contar cómo es que decidiste casarte con Jimmy?”, fue el disparador de la conductora, Karina Mazzocco, para que el actor brindara detalles desconocidos de la relación. Ante ello, describió: “Mira, ni yo lo puedo creer, pero las cosas pasan en la vida”, se mostró sincero y directo Perciavalle, para luego detallar: “Lo conozco hace 23 años, ha sido productor mío en todas las temporadas que he hecho en el Uruguay”.

La relación profesional que en principio los unía creó luego un vínculo diferente: “Hemos tenido una relación maravillosa, me he reído mucho, me hace reír mucho, me pone de buen humor y yo hace años que digo que la clave para una pareja, para que realmente surja el amor y resplandezca y vibre es reírse, porque el sexo, la droga y el rock and roll pasan, pero la risa queda siempre”.

Carlos Perciavalle y Jimmy Castilhos comenzaron una relación laboral hace más de 20 años

Sentado a su lado, Jimmy no paraba de sonreír y de mirarlo, y fue en ese punto en que intervino Luis Ventura, panelista del ciclo, quien hizo referencia a la remera que tenía el productor: “Por lo que vemos, te vas a casar con Superman”, lo que derivó la rápida devolución del capocómico: “Me voy a casar con Superman, es más que un Superman, es un súper varón, un superdotado, una súper persona, un hombre buenísimo”, generando la risa de sus interlocutores.

Tras ello, reveló el momento en el que Jimmy dejó de ser el productor para ser su pareja: “Al principio nos divertíamos mucho, él fue el único productor que me vino a contratar hace 23 años, vestido de traje, camisa y corbata, que para mí, conociéndome, es una cosa ya muy exótica, me llamó la atención y me hizo reír. Hicimos muchísimas temporadas en el Uruguay, en Montevideo, temporadas que iban a ser de dos días y terminaron siendo tres meses”,

Sobre el vínculo y el entorno de cada uno, Perciavalle destacó: “Él tiene una relación muy buena con la gente que me rodea y con su familia y con la mía. En enero pasado apareció en casa diciendo que se iba a quedar dos días y al final se quedó toda la temporada, y después se quedó a vivir en el invierno”.

"Lo miré a Jimmy y le dije si se casaría conmigo, y él me dijo que por supuesto, y ahí me arrodillé, le tomé la mano y le hice la propuesta formal", detalló Carlos Perciavalle

Fue allí que Mazzocco, intentando indagar más, consultó cuándo habían comenzado a dormir juntos, pero la respuesta sorprendió a todos: “A dormir no, porque yo no puedo dormir con nadie, me muevo demasiado, me mareo, dormir no”, y fue más allá: “Es más, cuartos y casas separadas, tengo el rancho viejo, estamos mucho tiempo juntos, pero para dormir, él se va a su cuarto y yo duermo feliz en mi cama”.

Gustavo Descalzi, corresponsal en Uruguay y habitual colaborador del ciclo de América, fue el que impulsó el paso formal de la pareja: “Es un amigo que estaba con nosotros, es muy fiel, muy querido, y nos dijo que nos teníamos que dejar de embromar y casarnos. Ahí lo miré a Jimmy y le dije si se casaría conmigo, y él me dijo que por supuesto, y ahí me arrodillé, le tomé la mano y le hice la propuesta formal y acá andamos llorando de risa todo el tiempo”.