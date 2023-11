Carlos Perciavalle se casará en los próximos días: quién es su pareja y quiénes serán los padrinos de la boda

Carlos Perciavalle se casará en los próximos días (América)

Una noticia conocida en las últimas horas generó una gran expectativa mediática tanto en la Argentina como en Uruguay: el destacado actor Carlos Perciavalle reveló que se casaría en los próximos días. Desde el momento de comenzar a trascender la noticia, fueron muchas las especulaciones respecto de quién era su pareja y los pormenores de esa unión.

En el programa televisivo A la tarde (América), el periodista Gustavo Descalzi compartió la información sobre la figura emblemática del café concert, de quien confirmó que está próximo a contraer matrimonio con su mánager y amigo cercano, Jimmy Castilhos. Esta revelación no solo captó la atención por la unión de estas dos personalidades sino también por los detalles que acompañan este acontecimiento.

Descalzi adelantó que la pareja seleccionó como padrinos a Elina y Eduardo Costantini y que la elección añade un nivel adicional de interés y glamour al evento.

Carlos Perciavalle junto con Jimmy Castilhos, su mánager y amigo con quien en los próximos días se casará (IG jimmycastilhos)

“Primicia mundial, arranco por lo que puedo confirmar. Los padrinos, anótenme ahí, Elina Costantini y Eduardo Costantini. Padrinos famosos porque estamos hablando de gente famosa. Él, muy conocido y muy querido por nosotros. Él es el rey”. relataba el periodista desde Uruguay poniendo una cuota de misterio a la información.

Tras ello, continuaría dando pistas sobre el futuro enlace: “Él es el rey y él -en referencia a la otra persona- lo quiere mucho, está enamorado, me lo confesó”, momento en que desde el estudio revelaran que se trataba del rey del café concert. “Está enamorado y su pareja es mi querido Jimmy Castilhos. Formalizarán en los próximos días y ya eligieron a los padrinos, y habrá otros más e invitados especiales”.

Así, luego de que Descalzi enfatizara que la boda no solo contará con la presencia de la ya mencionada pareja, sugirió que la ceremonia será un evento destacado en el ámbito social y del espectáculo. La expectativa en torno a la lista de invitados y los detalles adicionales de la boda generó curiosidad y anticipación entre los seguidores de estas personalidades. Por caso, se aseguró que Luis Ventura podría ser uno de esos invitados especiales.

"Nuestra cita de sábado con mi bebé Carlos Perciavalle", destacó Jimmy Castilhos al momento de publicar estas imágenes

Ante ello, Ventura, siempre fiel a su estilo directo y sin rodeos, manifestó su intención de asistir al evento, pero haciendo hincapié en que su presencia estaría condicionada a recibir una invitación formal, descartando así cualquier especulación o rumor.

Sobre la pareja, el periodista desde Uruguay aseguró: “Jimmy y Carlos se conocen hace veintitantos años, él es su productor, su amigo, su manager y después de tantos años, parece que en este último tiempo comenzó esa admiración, esa pasión, empezó la cosa a subir de tono. Y yo encontraba alguna cosa extraña, pero no sé por qué hasta que el viernes Carlos me tiró un dato y yo le pregunté si me estaba hablando en serio. Y ahora me dice que confirmemos”.

Además, en las últimas horas se conoció el video del momento en que un emocionado Perciavalle saludó en forma telefónica a Fátima Florez, tras el triunfo de Javier Milei en las últimas elecciones. Así, celular en mano, el humorista visiblemente conmocionado destacó: “Por paliza, yo lo sabía, no lo quería decir, pero sabía que iba a ser por paliza, y así fue. Dale un enorme abrazo a Javier y para vos también, toda la felicidad del mundo, mi vida”.

Del otro lado de la línea, se escucha a la pareja del presidente electo, quien sólo atina a decir: “Gracias, gracias bendiciones, chau, chau”. El video, subido ala cuenta de instagram de Jimmy Castilhos cierra con la canción Como la cigarra como telón de fondo.