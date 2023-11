El backstage de la presentación oficial de Ángel de Brito y Valeria Mazza como conductores de los Martin Fierro de la Moda 2023

El backstage de la presentación oficial entre Ángel de Brito y Valeria Mazza para los Martin Fierro de la Moda (Fotos: Franco Fafasuli)

Este lunes Ángel de Brito y Valeria Mazza asistieron al estudio de Gabriel Machado para hacer la sesión de fotos y así recibir oficialmente el título de conductores de los Premios Martín Fierro de la Moda 2023.

La cita es el sábado 2 de diciembre, cuando la Usina del Arte se vista de gala para distinguir a diseñadores, fotógrafos, modelos e influencers. De esta manera, el galardón insignia de APTRA premia por segunda vez a la moda en Argentina, luego de la entrega de 2019 y retomado el hilo tras la postergación por la pandemia.

Ángel de Brito preparándose para la sesión de fotos

Con mucha buena onda entre ellos, y buen clima en general, el periodista y la modelo posaron para la cámara de Machado, respaldados por el eficiente equipo de producción que organizó la sesión. A pesar del largo recorrido que tienen cada uno en lo suyo, no habían tenido la oportunidad de trabajar juntos. Y vaya debut les espera, conduciendo una ceremonia de este nivel, que tuvo oficialmente su kilómetro 0 con la sesión de fotos.

Entre risas y chistes como para romper el hielo, Ángel y Valeria se mostraron muy compinches durante la sesión, que rubricaron con un efusivo abrazo. La modelo llegó acompañada de su equipo, integrado por Poli Makeup y su peluquero Diego Impagliazzo y lució dos vestidos largos de Fabián Zitta uno fucsia y el otro verde. Por su parte, el conductor de LAM y actual jurado del Bailando 2023 visitó súper elegante y sobrio, con zapatos de charol y un traje en total black.

Valeria preparándose para las fotos

“Estoy feliz con la convocatoria. Asistí a muchas entrega de Martín Fierro, pero nunca trabajé con nadie de los que están acá; ni con Valeria, ni con la gente de la producción, ni con algunos productores de América”, aseguró el periodista en diálogo con Teleshow. Y contó qué espera de la gala que se realizará en la Usina del Arte. “Va a ser un mix de tele, moda, redes y escándalos”, auguró.

En la charla con este medio, de Brito contó que se llevan “bárbaro” en estos días de trabajo conjunto con Valeria, y reveló cómo se fue construyendo el vínculo que derivará en la gala. “Tuvimos una reunión unos días atrás, hoy estamos haciendo las fotos para promocionar el evento y vamos a ir a ensayar a la Usina porque es un lugar muy distinto a otros como el Hilton o el Sheraton que ya conocemos por haber hecho varios premios ahí”, afirmó. Y destacó las diferencias: “Este tiene otras dimensiones, es con butacas que nunca se hace el Martín Fierro con platea, así que ahí también va a haber una distinción”.

Machado junto Ángel y Valeria mostrándole las fotos que se hicieron

Valeria dio su punto de vista y coincidió con el conductor de LAM. “Estoy re contenta, me encanta que existan estos premios, me fascina la dupla con Ángel, nos llevamos súper bien y va a salir increíble. Está buenísimo que se le dé lugar a la moda y más este año donde también se combina con el espectáculo, América que es un canal de Aire, Ángel como figura del canal en la conducción que es un número uno, la verdad no me puedo quejar”, sostuvo la top model, recientemente premiada en la Legislatura porteña.

Angel De Brito y Valeria Mazza se preparan para los Martin Fierro Moda

El dueño de casa, Gabriel Machado, conocido como “el fotógrafo de los famosos” y que también está nominado en la categoría “Mejor Fotógrafo” de los Martín Fierro contó cómo vivió esta producción. “Salió todo hermoso, me puse muy contento cuando convocaron y enseguida dije que sí, porque son amigos. Era pasar un rato agradable y acá se vive así como viste, siempre es una fiesta hacer fotos con ellos (en mención al equipo de trabajo de Valeria) y con Ángel nos conocemos hace mucho pero nunca habíamos hecho fotos pero quedó contento así que bueno, otro más que se suma a la lista de famosos”, reconoció feliz. Además, confesó que las figuras lo quieren porque “se sienten cómodos” y se mostró agradecido por integrar la terna de APTRA: “No sé si voy a ganar o no pero con la distinción ya me puse muy contento”.

Cuando terminaron las palabras llegó el momento de los flashes. Y cada uno dejó a un lado a sus respectivas trayectorias para unir esfuerzos a que la producción salga de la mejor manera ¿Cuántas fotos le habrán sacado a Valeria en su carrera? ¿Cuántos veces habrá iniciado Ángel una transmisión televisiva? Miraron a la cámara serios y sonrientes; se abrazaron y fingieron distancia; buscaron con su lenguaje corporal dar el tono para la mejor toma posible. La otra mitad del trabajo la hacía Machado, apuntando y disparando con su acostumbrada precisión. Luego, los mundos se juntaban y con entusiasmo intercambiaban impresiones sobre el trabajo realizado. Como tantas otras veces. Y como una primera vez.