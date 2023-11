Susana Giménez dijo presente en las urnas para las Elecciones 2023: “Ya tenía decidido mi voto”

Susana Gimenez vota en el balotaje 2023 (Video: A24)

Aunque se encuentra residiendo en Uruguay, Susana Giménez regresó al país hace unos días. Luego de asistir a la fiesta de una reconocida revista para engalanar con su presencia la tapa de dicha publicación, junto a muchas celebridades, este domingo la diva concurrió a las urnas en esta jornada electoral y aseguró que “tiene decidido su voto”.

Casi llegando a las cuatro de la tarde, la gran diva argentina se presentó en el colegio que le tocó votar en Palermo y con un look súper elegante, formal y acorde a la ocasión, Susana ingresó al cuarto oscuro para ejercer su deber cívico. Se tomó fotos colocando el sobre en la urna y lo hizo muy rápidamente sin tener que esperar ni hacer fila.

Al ingresar a la institución, Susana interactuó con la prensa: “Estoy nerviosa, hoy es una elección diferente a las demás, muy decisiva. Espero que cada cual cumpla lo que desea y que no nos equivoquemos al votar, y si no, bueno, pasan cosas peores en el mundo, ayer se murió una chica en el recital de Taylor Swift”, reconoció con indignación.

Además, Giménez explicó: “Sí, estoy expectante como todos los argentinos, gane quien gana hay cosas que tienen cambiar, la gente no puede no tener cloaca en el 2023. Hoy es el día de la patria, veremos qué pasa”, aseguró y ante el pedido de la prensa y algunos fanáticos que fueron a saludarla y le gritaron “te extrañamos”, ella contestó: “Yo también, los quiero, voy a volver”, concluyó afirmando que gane quien gane la elección la conductora tiene pensado regresar a la Argentina.

Susana Giménez vota en el balotaje 2023 (A24)

Como outfit Susana lució una camisa blanca con un pantalón de negro y franjas a tono con la blusa. Lo combinó con unas enormes gafas negras y se mostró simpática con todo el mundo. Para la primera vuelta, el pasado 22 de octubre, la diva argentina también se había mostrado espléndida. En esa oportunidad, fue a votar con un llamativo outfit compuesto por pantalón negro, remera blanca y saco azul marino, con apliques de escudos que complementó con sus ya clásicas gafas oscuras.

Hace un mes, la conductora habló con la prensa y se refirió a la política actual. El encuentro con los colegas se dio a la salida de la escuela San Martín de Tours, el establecimiento más cercano a su domicilio, en el barrio de Palermo, de la ciudad de Buenos Aires, y donde la estaban esperando varios medios luego de que votó por primera vez en las elecciones generales.

Susana Giménez volvió para votar en las elecciones generales

A una de las personas que se encontró Susana fue a Lorna Gemetto, su fan número 1. En ese sentido, la conductora le preguntó directamente a su seguidora: “¿Ya votaste?”, cuando Lorna le respondió que sí, la diva fue por más, y con la confianza que ambas se tienen le preguntó públicamente: “¿Y a quién votaste?”. “A la misma que vos”, contestó su fan. “¡Bien!”, le contestó ella.

Luego, los cronistas apostados en la calle le preguntaron cómo había visto los comicios. “La verdad que no quise saber nada, no quiero saber nada hasta las 6 de la tarde”, aseguró. Más adelante, le consultaron si se pensaba quedar en Argentina y si de esto dependía el resultado de la contienda electoral. “¿Te quedás depende quién gane, Susana?” y la diva de inmediato respondió que no. Aunque luego aclaró: “Depende quién gane esta elección puede ser que regrese al país”. Finalmente, un periodista le preguntó. “¿Si se van los kirchneristas vas a volver al país, esto es real?”, y Su confirmó: “Ah, sí, sí”.

Con respecto a su situación profesional, hace pocos días la diva brindó una conferencia de prensa desde Uruguay para anunciar el próximo estreno de La piel de Judas, la pieza teatral que la tendrá como protagonista. En dicha ocasión, la conductora habló con varios periodistas para anunciar que con esta obra se despedirá para siempre del teatro y que también tiene previsto regresar a la televisión con su clásico programa en 2024.

En ese sentido, Susana también habló con Ángel de Brito, el conductor de LAM (América) y se explayó acerca de su presente. “Para mí el dinero es importantísimo y más en Argentina que la economía está tan endeble. Pero aunque tenga plata trabajar a mí me encanta, me llena de alegría, me divierto, me río con mis compañeros”. Después, explicó por qué decidió despedirse de las tablas. “Si bien me encanta trabajar, el teatro me cansa, yo hacía dos funciones todos los días con La mujer del año, y tres los sábados, tres los domingos, y con Sugar también. Después cambió todo eso y te daban lunes y martes pero antes no, descansabas solo los lunes”, contó Susana.