Leticia Brédice, entre la nostalgia y el arrepentimiento por la propuesta de matrimonio de Charly García

Leticia Bredice recordó un emocionante momento de su vida con Charly García (Video: PH, Podemos Hablar, Telefe)

En una emotiva y reveladora participación en PH: Podemos Hablar (Telefe) Leticia Brédice se sumergió en los recuerdos de su juventud, revelando detalles íntimos y hasta ahora poco conocidos sobre su relación con Charly García. Así, a menos de 5 minutos de haber comenzada la emisión y tras una pregunta de su conductor, Andy Kusnetzoff, la intérprete compartió una historia personal que mezcla amor, propuestas inesperadas y un sentimiento de arrepentimiento que perdura con el paso del tiempo.

La historia se remonta a los días en que Brédice, siendo aún menor de edad, trabajaba como camarera. En aquel entonces, Charly, ya era un músico de renombre y figura central en el panorama del rock nacional, y también era un cliente habitual del bar donde ella realizaba sus tareas. En el marco de una conversación casual, el músico le propuso matrimonio. Brédice, sorprendida pero emocionada, aceptó la propuesta de manera informal. Sin embargo, al compartir la noticia con su madre, esta reaccionó con incredulidad.

“¿Te arrepentiste de no haberte casado con Charly? Por sí o por no”, inquirió el conductor del ciclo, tomando como referencia un modo de pregunta utilizado en el último debate presidencial. Fue allí cuando la intérprete rememoró: “Ay, sí”, con un dejo de ternura, nostalgia y amor. “Tuviste una propuesta de matrimonio de Charly” continuó Andy, a lo que ella desarrolló: “Lo que pasa es que yo trabajaba de camarera y parecía mucho más grande, parecía de 18. Charly venía todos los días al bar, y un día charlando, charlando, me dijo ‘yo me casaría con vos’ y yo le dije ‘y yo también’”.

Fue en ese punto en que la entonces camarera regresó a su domicilio para dar a conocer la conversación y posterior propuesta a su madre. “Le dije a mi mamá que Charly García me había ofrecido matrimonio y le dije ‘y yo me quiero casar’, pero ella respondió ‘andá a dormir, que vos estás borracha’, y no estaba borracha, se lo dije tan en serio, pero no aceptó mi vieja”, reveló Brédice.

“Siempre me arrepentí tanto”, continuó ella sobre el hecho de no haber aceptado el pedido del músico. “Sí, me hubiese casado”, reafirmó sus dichos. “Varias veces me hubiera casado y no lo hice, pero con Charly, sí, estaba muy enamorada, es un escritor, un genio”, ante lo que además recordó cómo era su dinámica de trabajo con él como cliente del bar. “Él me pedía cualquier cosa y yo traía, cualquier capricho de él. Todos vasitos distintos para tomar cada trago y así sabía lo que tomaba y yo ‘sí, sí, no hay problema’”.

Leticia Bredice en el Bailando 2019 cuando recordó su anécdota con Charly García

Además, reconoció que entre ambos todavía hay una relación. “Lo vi para su cumpleaños y siempre es un maestro, es un honor verlo. Siempre te moviliza las piernas”, cerró Brédice la narración con una mezcla de nostalgia y arrepentimiento, donde reveló una faceta poco conocida de su vida personal, aunque en el año 2019 ya había hablado del tema en momentos en que se encontraba siendo parte del Bailando 2019.

En ese momento, a la hora de hacer su performance de los grandes éxitos de los ‘80 y ‘90 la actriz se inspiró en algunos de los tantos hits a los que el exlíder de Sui Géneris y Serú Girán les dio forma a lo largo de su historia.

La sorpresa llegó cuando el jurado comenzó con su devolución a la artista. “¿Es cierto que Charly te propuso casamiento?”, le preguntó Ángel de Brito antes de darle su puntaje a la pareja. “Angelito tiene razón. Cuando tenía 13 años yo lo atendía en Fuente de Soda, Olazábal y Vuelta de Obligado, por ahí, y un día se ve que estaba contento, enamorado y me dijo ‘¿te querés casar conmigo?’, y yo le dije ‘no sé, voy a ver’ (con voz de niña)”, comenzó su relato.