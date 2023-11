Solita Silveyra volvió a encontrar el amor en Buzios: todos los detalles

Solita Silveyra volvió a apostar al amor (Video: Socios del Espectáculo, ElTrece)

Ninguno de los dos imaginó que la noticia iba a trascender tan pronto. Pero la sonrisa de ella es delatora. Y el entorno de él asegura que hacía mucho tiempo que no se lo veía tan feliz. Así que, pese a lo reciente de la relación, todos los que los conocen auguran que al nuevo romance entre Solita Silveyra y el empresario José Luis Vázquez le espera un futuro promisorio.

¿Cómo comenzó la historia?¿Cuándo? ¿Dónde? La primicia la dieron este jueves en Socios del Espectáculo, el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por la pantalla de ElTrece, en una de sus tradicionales “bombas”. Y, después de dar varias pistas, confirmaron que la actriz de 71 años había conocido al empresario hace poco más de un mes durante sus vacaciones en Brasil.

Invitada por una amiga, la heroína de legendarias telenovelas como Pobre Diabla o Amor en Custodia, viajó a Buzios a principios de octubre. Y decidió ir a comer a uno de los locales gastronómicos más distinguidos de esa ciudad turística: Místico Restaurant. Allí se dio el flechazo con Vázquez, que es ni más ni menos que el dueño del negocio y de la posada en la que está ubicado. Dicen que el disparo fue tan certero como inesperado. Pero que, desde ese preciso instante, ambos supieron que no podían revelarse contra el mandato de Cupido.

Tal como explicaron en el ciclo de espectáculos del canal de Constitución, José Luis es argentino pero se instaló en esa localidad brasileña allá por los años ‘80, donde abrió la posada Saravá. Por entonces, estaba casado con Corina Minujín, prima de la famosa escultura Marta Minujín, con quien tuvo tres hijos, dos de los cuales fallecieron de grandes. Y, tras la separación, la mujer se instaló en San Carlos de Bariloche, donde actualmente da clases de yoga.

Después, Vázquez se enamoró de Amalita de la María Martínez de Hoz, que era la dueña de la posada Casas Brancas que quedaba justo al lado de la de él. Y pasaron de ser competencia a trabajar en conjunto. Sin embargo, en el año 2015 enviudó. Y, desde entonces, no se lo habría vuelto a ver tan entusiasmado con una mujer como desde que se cruzó con Solita.

La actriz, en tanto, ha tenido grandes amores a lo largo de su vida. Con José María Jaramillo, padre de sus hijos Balthazar y Facundo, estuvo casada diez años, desde sus 18 hasta los 28. Y, según ella misma reconoció, después de su separación tuvo varios romances, muchos de ellos con los galanes de la época, como Miguel Ángel Solá. También estuvo vinculada a algunos políticos, como Chacho Álvarez y Hernán Lombardi. Y al escritor David Viñas. En otro momento, en tanto, se animó a romper con los prejuicios poniéndose de novia con Mariano Franco, un iluminador mucho más joven que ella. Y salió con un remisero de la productora en la que trabajaba, llamado Héctor De Grande.

Lo cierto es que ya hacía bastante tiempo que Solita no encontraba a alguien que pudiera cumplir con los requisitos como para enamorarla. “A veces extraño estar en pareja. Hay momentos en los que necesito el abrazo de un hombre. Pero es fundamental que me haga reír. Y que sea inteligente. A mí me gusta mucho la política, todo lo social. Y he tenido parejas que tenían que ver con eso”, había contado la actriz a principios del año pasado en una entrevista en Es por Ahí, por América. Y, por lo visto, finalmente encontró todo eso y mucho más en los brazos de Vázquez. Enhorabuena.