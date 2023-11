El emocionante gesto de La Joaqui con un participante de Got Talent Argentina

La Joaqui emocionó a un participante (Video: “Got Talent Argentina”, Telefe)

Las semifinales de Got Talent Argentina (Telefe) comenzaron con un fervor inigualable, marcando el inicio de una etapa decisiva en la competencia. En este emocionante trayecto hacia la final, ocho talentosos participantes se enfrentan en cada gala, desplegando sus habilidades y pasiones con la esperanza de ser uno de los dos seleccionados por el jurado para avanzar a la gran final. En la gala del último lunes, un momento destacado fue protagonizado por La Joaqui, una de las jurados, quien quedó profundamente impresionada por la actuación de un joven semifinalista, a quien decidió hacerle un regalo inesperado.

Toni Jackson, un cantante de tan solo 10 años, logró cautivar al jurado con sus actuaciones llenas de emoción y talento durante las etapas de casting y cuartos de final. Su viaje lo llevó a las semifinales, donde interpretó “Allá afuera”, una canción de la película Fievel: un cuento americano. Luego de su presentación, que fue recibida con aplausos por el estudio, el jurado le brindó comentarios positivos y alentadores.

Allí, en un breve intercambio con Lizy Tagliani, conductora del ciclo, el intérprete detalló que en su valija efectivamente llevaba recuerdos tangibles, como un muñeco que le obsequió su profesor de canto, ante lo que se le quebró la voz al detallarlo.

Al momento de las devoluciones del jurado, el primero en tomar la palabra fue Emir Abdul, quien destacó: “Te vi como un duendecito evolucionado, mucho más seguro. No sé qué pasó de la última actuación a ésta, creciste mucho, de altura también. Me encantó realmente lo que hiciste”. Tras ello llegaría el momento de Abel Pintos, que aseguró haberse conmovido en cada una de las instancias del participante en el programa: “Hoy lo que me emocionó es que caí en la cuenta de que hacía mucho, o no sé si alguna vez había sucedido, que no escuchaba a un niño que canta como un niño, y e hermoso escuchar a un niño cantar como un niño”.

Allí realizó un paralelismo con el inicio de su carrera musical: “Habitualmente los que cantamos desde niños buscamos cantar como grandes, y vos cantás como un niño, y es hermoso. Te deseo que a lo largo de las distintas etapas de tu vida puedas cantar como cada etapa te lo sugiera. Tenés un talento muy grande”, aseguró.

Thiago logró el botón dorado en Got Talent

Para finalizar, La Joaqui inició su reseña con palabras conmovedoras, destacando la sabiduría y empatía del joven: “Sos como un alma muy sabia, debés haber vivido muchas vidas ya, seguro, porque tenés mucha empatía”, para luego, en un gesto espontáneo, interrumpir su comentario para hacer una solicitud especial a la producción del programa: “¿Me perdona la producción? ¿Te parece que te regale mi vaso de Got Talent?”. Fue en ese instante en que el rostro del joven se iluminó, sabiendo que sumaría un objeto más a su valija de recuerdos. Este gesto culminó con un cálido abrazo entre la jueza y el pequeño cantante.

A pesar de su impresionante actuación, Toni Jackson no logró avanzar a la gran final de Got Talent Argentina. Sin embargo, su impacto en la audiencia y en el programa de Telefe fue notable, dejando una huella imborrable en el corazón de los espectadores y demostrando que el talento y la pasión pueden resonar profundamente, independientemente de los resultados de una competencia.

Luego de un exhaustivo proceso de evaluación en el que se analizaron las habilidades y presentaciones de 450 artistas seleccionados durante el casting, el jurado enfrenta desde este lunes la decisión de seleccionar a los finalistas. En esta etapa de la competencia son 48 los talentosos participantes que al lograr avanzar a las semifinales, deberán demostrar sus habilidades ante el público y el jurado. Esta fase se distingue notablemente de las rondas previas, en las cuales competían 168 artistas. En la actualidad, la estructura del concurso se organiza en seis galas distintas, cada una con ocho participantes. Cada artista tendrá la oportunidad de presentar su acto en una única ronda.

La dinámica renovada del concurso está diseñada para resaltar las habilidades de los dos participantes más destacados de cada noche. Estos artistas seleccionados tendrán el privilegio de avanzar a la final del programa. Después de que los ocho concursantes de cada gala hayan tenido la oportunidad de presentar sus actos ante el jurado, se realizará una cuidadosa selección para determinar a los dos mejores de la noche. Estos dos artistas serán recompensados con un lugar en la final tan esperada.

Además, es importante destacar que ya hay cuatro finalistas que lograron impresionar al jurado durante los cuartos de final. Estos artistas recibieron el codiciado botón dorado, lo que les permitió avanzar directamente a la instancia definitiva, evitando así una ronda adicional de competencia. Los afortunados son Fiorella Gerardi, elegida por Abel; Thiago Maldonado, seleccionado por La Joaqui; Aithan Arias, un joven músico de tan solo 4 años, escogido por Peña; y Germán Massimino, quien fue distinguido por Emir. Estos talentosos artistas ya demostraron su excepcional habilidad y ahora se preparan para la etapa final de esta emocionante competencia.