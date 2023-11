La misteriosa salida de Coki Ramírez con un productor y la reacción de Marcelo Tinelli

La misteriosa salida de Coki Ramírez con un productor

Sin querer queriendo, Moria Casán alborotó el avispero en Bailando 2023. La One fue invitando a sus compañeros a que la vean en Brujas, el clásico de la cartelera porteña que coprotagoniza actualmente con Thelma Biral, Nora Cárpena, Graciela Dufau y María Leal. Algunos dijeron que sí, y empezaron a pasar cosas más allá de lo que ocurre sobre el escenario. Por caso, fue la primera salida en público de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, y las fotos del encuentro, y las especulaciones de un posible romance, todavía dan que hablar.

Te puede interesar: Las primeras fotos de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa juntos

Ahora, trascendió que Coki Ramírez también fue a ver Brujas y lo hizo en compañía de un productor, en una salida que quiso hacer pasar como laboral pero nadie le creyó. Sus argumentos poco convincentes, el temblor en su voz y la lengua karateka de Casán la pusieron en aprietos y todo quedó envuelto en un mar de dudas.

La cordobesa bailó en el segundo turno del viernes y se destacó junto a su bailarín Tato Ortiz en un número flamenco. Pero también hubo lugar para su clásico juego de seducción con el conductor, y en ese contexto no tardó en aparecer la referencia a la salida con Milett. Coki se tomó con humor que el conductor y la bailarina no hayan ido solos, sino que lo hicieran en compañía de Fede Hoppe y el Chato Prada, los históricos productores. “Hubieran ido todos en pareja”, apuntó la cantante, tentada al recordarlo.

Te puede interesar: Marcelo Tinelli salió con Milett Figueroa y quedó encantado: “Es una mujer atractiva”

Pero enseguida la situación cambió, y las miradas apuntaron hacia ella. Es que desde su lugar en el jurado, Moria echó más leña al fuego, mencionando su salida con el productor. Coki se tapó la cara con su pañuelo gitano, intentando en vano negar la versión. Sin embargo, la actriz tenía la información y amagó con dar nombres.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa con Moria Casán en el teatro (Instagram)

“¿Quién es el productor?”, quiso saber Tinelli, aliviado por un instante de no ser él quien estuviera en el centro de la tormenta. “Fue una reunión de trabajo”, atinó a decir Coki con un tartamudeo nervioso. “Se sacaron fotos conmigo, no tenía pinta de trabajo”, corrigió una inflexible Casán, mientras la cámara ponchaba a Brian Sarmiento que con un gesto elocuente también descreía de la versión.

Te puede interesar: Marcelo Tinelli invitó al teatro a Milett Figueroa y ella aceptó: conductor recogerá a modelo en su casa

“Ezequiel Corbo”, dijo finalmente Coki, poniéndole nombre y apellido al personaje en cuestión. A Marcelo se le dibujó una sonrisa y fue a buscar a Hoppe, para recabar más información. “Ezequiel es un amigo, socio también... ¿está separado’”, preguntó el conductor. “Sí”, respondió Fede. “Y usted que lo conoce más, ¿está tirando para este lado?”, indagó en referencia a la cordobesa.

Hoppe ratificó los dichos de Moria sobre la salida al teatro aunque no dio precisiones de las intenciones amorosas de su colega. Entonces, ya la foto de Corbo en pantalla grande, Coki intentó dar explicaciones. “Eze es lo más, salimos a comer... teníamos pendiente una reunión de trabajo, se hizo un poco tarde y la reunión se pasó a las 7, 8 de la noche”, recapituló, lo que motivó la sorpresa del conductor.

“Nos fuimos a tomar algo, a charlar un poco de mi carrera para ver si producíamos algo. Era un viernes, y me dijo de ir a ver a Moria el domingo”, agregó la cordobesa. “Ah, era otro día más...”, razonó Tinelli, al darse cuenta que no había sido uno sino dos los encuentros. “La verdad es que es super respetuoso Ezequiel. No hubo nada, no pasa nada de verdad”, aseguró Ramírez, pero Moria no le creyó. “Yo los percibí pareja”, sentenció, dando a entender que entre ellos había algo más que un posible vínculo familiar. ¿Quién tendrá la verdad?