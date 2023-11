Con un video y un apasionado beso, Emilia Mernes y Tini Stoessel sacaron un tema juntas

Emilia, TINI - La Original (Official Video)

Después del adelanto que compartieron en sus redes sociales donde se las vio bailando, cantando y dándose un beso en la boca, finalmente este jueves Emilia Mernes y Tini Stoessel lanzaron el videoclip oficial de La Original.mp3, la canción que hicieron en colaboración y que en menos de ocho horas ya es número uno en YouTube.

Según explicó Emilia en varias entrevistas y por lo que está a la vista en cuanto a decoración, outfit y letras de canciones, este nuevo disco de la artista entrerriana oriunda de Nogoyá se enfoca específicamente en el género pop electrónico y hace referencia a la década del 2000. El álbum se llama Emilia.mp3.

Divertidas, con mucho brillo y estelaridad, las cantantes lanzaron esta canción juntas la cual fue muy esperada por el fandom de ambas. En el videoclip, se las puede ver a las artistas modelando y bailando e incluso en la letra del tema mencionan a grandes celebridades del pop a nivel mundial: “Voy flow leyenda como Madonna en los 90... flash flash pose pose mira mi cara en la portada de Vogue″, dice una de las estrofas que canta Emilia.

Emilia y Tini deslumbraron con un videoclip inspirado en los 2000

Esta canción forma parte del tercer disco que Mernes lanzó, el cual tendrá doce temas. Su primer álbum se llamó ¿Tu crees en mí? y luego presentó Emilia en vivo con sus canciones en formato acústico y junto a su público. Tanto Stoessel como Mernes son actualmente dos de las artistas más reconocidas en el país y con un gran fandom en el exterior.

Al principio no se sabía con quién era la colaboración de esta canción ya que en la foto promocional se borraron los tatuajes de ambas con Photoshop para no dejar evidencia y no mostraron sus rostros. Luego, lanzaron el tráiler oficial donde ya se revelaba el misterio, se podían escuchar algunas estrofas y ver algunas imágenes del videoclip donde se las vio a ambas dándose un beso en la boca. Finalmente, confirmaron el día de estreno y sus fanáticos se mantuvieron expectantes hasta el lanzamiento oficial.

Tini y Emilia hicieron un vivo de Instagram juntas hablando de la canción que sacaron

Incluso, unos minutos previos a lanzar oficialmente el videoclip, Emilia hizo un vivo de Instagram para hablar con sus fanáticos y contarles lo emocionada que estaba por este nuevo lanzamiento. En ese sentido, Tini sorprendió a su colega y se sumó a la transmisión: “Hola amiga estoy a diez minutos de salir”, le dijo Martina a la entrerriana ya que estaba por subirse al escenario para dar un show en Miami a lo que Mernes le contestó: “Ay y qué haces acá, me moría si estabas en el escenario. Te amo amiga, qué orgullo haber hecho este tema juntas. La rompimos”, sentenció.

“Si amiga, la rompimos, quedó increíble. Te amo, creo que vamos a pasar el videoclip en las pantallas, si puedo te llamo así salís desde el celu”, agregó Tini quien cumplió con su palabra porque finalmente miró junto a sus bailarines y sus fanáticos en Miami el estreno oficial del audiovisual. Se la vio muy contenta, cantó, bailó y aplaudió.

Tini mostró el videoclip de su canción con Emilia durante un show que estaba dando en Miami

Cabe destacar que junto con este tema, todo el nuevo álbum de Emilia ya se encuentra disponible en las plataformas digitales, salvo la canción con Nathy Peluso que aún no se puede escuchar y de la cual se espera que la artista haga algún anuncio o mención especial. Entre los temas y sus respectivos videos oficiales que ya se estrenaron se encuentra Guerrero.mp3, GTA.mp3 y Jagger.mp3. Ahora se le suma La_Original.mp3 que fue junto a Tini.