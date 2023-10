Nicole Neumann y L-Gante, perjudicados por la escasez de nafta: “¿Alguien me explica?”

El enojo de Nicole Neumann ante la escasez de nafta: "¿Alguien me explica?" (Video: Instagram)

Ante el desabastecimiento de combustible que atraviesa el país, los famosos no son la excepción a la situación y también se ven perjudicados en sus actividades diarias. Durante el fin de semana pasado, hubo largas filas para cargar combustible en estaciones de servicio, y esto reflejó un hecho que se vino repitiendo desde el jueves por la noche ante la escasez de nafta que comenzó en el interior del país, y que finalmente llegó al Área Metropolitana de Buenos Aires.

En ese contexto, una de las más preocupadas por la situación fue Nicole Neumann. La modelo expresó la incertidumbre que vive a través de su cuenta de Instagram. En la tarde del domingo, dejó un mensaje en sus Instagram Stories para manifestar su enojo. “¿Alguien me explica cómo llego al colegio y al trabajo mañana?”, comenzó diciendo la panelista de Los 8 escalones (El Trece).

Nicole Neumann celebró en su casa de Nordelta el cumpleaños de 15 de su hija Indiana Cubero (Instagram)

“Me quedan 30 kilómetros de nafta, y cuando empezás a andar de golpe bajan a bastante menos, así rápidamente lo que eran 30 pasan a ser 25″, dijo con un gesto de incógnita con las manos. “Ya al colegio, de ida y de vuelta, tengo unos 30 kilómetros aprox, y al trabajo otros 30, o sea...”, continuó mientras se la veía recostada en la cama. “¿Alguien me explica?, no sé, ¿cómo hacemos?”, concluyó y agregó un emoji con un signo de alerta de tránsito.

Cabe destacar que Nicole vive en Nordelta, en la localidad de Tigre, en la provincia de Buenos Aires, junto a sus dos hijas Sienna y Allegra, y con su pareja Manu Urcera, con quien se casará próximamente. Su hija mayor Indiana, con quien la modelo tenía un distanciamiento se fue a vivir con su papá Fabián Cubero y su mujer Mica Viciconte, junto a su hermano Luca, de un año. En los últimos días, con motivo del cumpleaños de 15 de la adolescente, hubo un acercamiento entre madre e hija. Tanto fue así que la modelo le organizó una reunión a su hija en su casa, y de ese modo Indiana tuvo varios festejos familiares.

El percance de L-Gante en el medio de la ruta

L-Gante se quedó varado en la ruta por el desabastecimiento de nafta (Video: Instagram)

Otro de los famosos que se quedó con su camioneta en medio de la ruta fue el músico L-Gante. Un seguidor de las redes sociales llamado Adrián se encontró con Elián Valenzuela en la autovía camino a La Plata. “Mirá a quién me vengo a encontrar, se quedó sin nafta el compa”, dijo el muchacho en un video que grabó y subió luego a su cuenta de Tik Tok, que se viralizó de inmediato.

En las imágenes se pudo ver al cantante de cumbia 420 apoyado en su camioneta, al costado del camino. “Saludos para Adrián, te mando un abrazo y la re puta madre que los re mil parió”, exclamó L-Gante mientras saludaba a uno de sus fans. En diálogo con Teleshow, el abogado del músico, Diego Storto, aclaró que el artista no se quedó sin nafta. “No conozco su vida privada, pero sin nafta no se quedó”, reveló.

L-Gante cruzó a Andy Kusnetzoff en PH Podemos Hablar (PH, Podemos Hablar, Telefe)

El sábado pasado, Elián mantuvo una tenso cruce con Andy Kusnetzoff y algunos de sus invitados cuando participó del ciclo PH, Podemos Hablar, por la pantalla de Telefe. Allí, tras algunas preguntas que le hicieron acerca de su relación con Wanda Nara, el músico se mostró disgustado. “Me quieren hacer pisar el palito. Me quedé enojado porque me puse a pensar… Vos me invitás a tu programa Podemos Hablar y puede explotar, pero también puede no explotar”, dijo ante la mirada de todos los presentes. “Si yo fuera un chico de mentalidad débil, hubiera caído en cada una de las trampitas que me han dicho para pisar el palito, que ustedes saben que me puede generar problemas personales, que lo tendrían que saber porque son profesionales”, continuó y ejemplificó: “Si viene un pibito de mi edad que no está tan pillo a la forma de hablar de ustedes, frente a una cámara, que queda expuesto por todos lados, le iría mal”.