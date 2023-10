El gesto que la China Suárez tuvo con Benjamín Vicuña y que involucra a sus hijos

La China Suárez y Benjamín Vicuña se separaron en el 2021 luego de seis años de relación y con dos hijos en común: Amancio de tres y Magnolia Vicuña de cinco. A pesar de que su relación no haya terminado de la mejor manera, con versiones de infidelidades de por medio y más, los actores pudieron superar esa etapa para seguir teniendo un vínculo como familia y por el bien de los menores.

Si bien el actor continúa con un perfil más bajo sobre su vida privada, no la sigue a Eugenia en redes sociales y desde la ruptura hace dos años tampoco se muestra en público con ella, la China optó por otra postura y, lejos de generar conflicto, busca mostrar que está todo bien entre ellos.

Este viernes, por ejemplo, la China subió unas fotos a su feed de Instagram donde tiene más de seis millones de seguidores y donde se la puede ver junto a Benjamín Vicuña y sus hijos, los cuatro posando para la foto familiar demostrando cordialidad, buena onda y unión.

La foto familiar de la China Suárez con Benjamín Vicuña y sus hijos (@sangrejaponesa)

En el posteo en cuestión, la actriz posó con Benjamín, Magnolia y Amancio en una cancha de Rugby disfrutando de lo que parece ser un día de campo para una actividad escolar aunque no queda claro. Junto a las imágenes la actriz escribió: “Más familia”. El posteo tuvo más de 400 me gusta y cientos de comentarios por parte de sus fanáticos, familiares y amigos. Si bien Benjamín Vicuña no apareció para darle like, quien sí lo hizo y hasta le comentó el emoji del corazón rojo fue Nicolás Cabré, ex de Eugenia.

Eugenia también subió una foto de Benjamín solo con Amancio (@sangrejaponesa)

Es que cabe destacar que ambos tuvieron otras parejas antes de conocerse y tanto Benjamín con Pampita como la China Suárez con Nicolás Cabré pudieron saldar deudas del pasado para ser una gran familia ensamblada y tener todos un buen vínculo por los menores que son medio hermanos ya que Magnolia, Amancio, Rufina Cabré, Beltrán, Bautista y Benicio Vicuña tienen un gran vínculo y comparten muchas actividades juntos.

La actriz con dos de sus tres hijos (@sangrejaponesa)

Por ejemplo, este jueves que pasó la actriz realizó otra publicación similar pero esta vez con Nicolás Cabré. Tanto la China como el actor mostraron imágenes junto a Rufina acompañándola en una actividad escolar.

Primero fue Eugenia quien subió a su feed de Instagram, donde tiene más de seis millones y medio de seguidores, un compilado de fotos en el colegio de su hija. “Familia”, escribió junto a la primera foto donde está Cabré posando con Rufina y ella. También se la puede ver a Marcela, la mamá de la China quien asistió a la actividad y es abuela de la menor. En las imágenes está la pequeña abrazando a su papá y dándole un beso en la mejilla a su mamá.

La China junto a Cabré y Rufina en una actividad escolar (Instagram)

Por su parte, Cabré también compartió más imágenes de la jornada para los más de 760 mil usuarios que lo siguen y le dedicó unas emotivas palabras para Rufina y Eugenia: “Secuencia de los abrazos por los que vivo y voy a vivir toda la vida. Familia”, remarcó feliz.

“Nosotros tuvimos en claro desde el minuto uno que no había nada más importante que Rufina”, había dicho Cabré en una entrevista con Fernando Dente, conductor de Noche al Dente (América). “En definitiva, es lo único que importa acá... y esto se traspasa para todos: para Amancio, para Magnolia... ellos son lo único que importa. Después podés estar más o menos de acuerdo con algunas cosas pero eso es lo básico, es un acuerdo que tenemos claro”, agregó.

Además, admitió que tienen diferencias en la manera de pensar, sin embargo siempre logran un buen entendimiento: “A veces me querrá matar, a veces no, pero lo que nos importa es otra cosa: que nuestra hija esté bien”. Nicolás también se emocionó al hablar de la niña: “Ella es mi compañerita, la persona más especial del planeta. Está al lado mío siempre”.