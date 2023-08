Nicolás Cabré habló del acuerdo que hicieron con la China Suárez al separarse: “Lo dejamos en claro”

Nico Cabré habló de la relación con la China Suárez y su hija Rufina (Video: Noche al Dente)

Nicolás Cabré y La China Suárez mantienen un buen vínculo por la crianza de su hija Rufina, de 10 años. El actor y la cantante se separaron a poco del nacimiento de la pequeña, pero desde el primer momento entendieron que debían tener una relación cordial por el bienestar de su heredera. En general, no suele ser fácil que los padres tengan este entendimiento y por lo general siembre hay conflictos, en especial por la cuota alimentaria.

“Nosotros tuvimos en claro desde el minuto uno que no había nada más importante que Rufina”, aseguró Cabré en una entrevista con Fernando Dente, conductor de Noche al Dente (América). “En definitiva, es lo único que importa acá... y esto se traspasa para todos: para Amancio, para Magnolia... ellos son lo único que importa. Después podés estar más o menos de acuerdo con algunas cosas pero eso es lo básico, es un acuerdo que tenemos claro”, agregó.

Además, admitió que tienen diferencias en la manera de pensar, sin embargo siempre logran un buen entendimiento: “A veces me querrá matar, a veces no pero lo que nos importa es otra cosa: que nuestra hija esté bien”. Nicolás también se emocionó al hablar de la niña: “Ella es mi compañerita, la persona más especial del planeta. Está al lado mío siempre”.

Luego, Cabré dio detalles de su relación con Rufina: “Yo quiero estar y apoyarla en todo lo que hace. No me permito faltar a un acto o no estar presente cuando va, no sé, a natación. Es lo más importante de mi día. Ella me motiva a levantarme temprano, llevarla al colegio, esperarla, tomar la merienda con ella... todo eso me da la fuerza para ir al teatro a la noche y no tener que plantearme si soy feliz con lo que hago”.

La China Suárez y Rufina (Instagram)

Cabe recordar que el actor también había hablado de su vínculo con Suárez con la periodista Catalina Dlugi en el ciclo radial Agarrate Catalina (La Once Diez): “Gracias a Dios tenemos la relación que tenemos. Es mi familia y siempre lo va a ser, y voy a estar para lo que sea. Creo que tengo mucha suerte y formamos un equipo divino, me da mucha alegría que así sea”.

Además, el actor habló de la actualidad de Rufina, que acaba de cumplir 10 años y crece con dos padres públicos y exitosos. “Rufi entiende cómo es el trabajo de la mamá y el mío. Ella sabe lo que hacemos y que todo tiene un por qué y lo comparte y lo vive con nosotros”, aseguró quien también es director de Tom, Dick & Harry.

Y respecto a la pequeña, mostró todo su orgullo de padre: “La disfruto, me vuela la cabeza la personita que es, lo buena que es, las cosas que dice”, señaló con emoción, y enfatizó el intercambio que construye con su hija. “No me sorprende cómo es, me enseña mucho, sí me sorprende las cosas que ve, las cosas que me comenta, me gusta la mirada que tiene sobre todo. Es el amor de mi vida”, concluyó.

La China, Nicolás y Rufina (Foto: Instagram)

En el plano laboral, Cabré vuelve al teatro a partir del 24 de agosto con Los tres mosqueteros del rey, con Jorge Suárez, Nicolás Scarpino y Fredy Villarreal en el Teatro Astral. Es la historia de cuatro actores que tratan de dar inicio a la función. Sin embargo, una serie de incidentes se los impide, ya sea porque olvidan los textos, se confunden con los momentos de entrada y salida, hay contradicciones o comentarios sobre la información del relato.

