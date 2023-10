El descargo de Alejandro Fantino y Tronco tras la escandalosa pelea al aire: “La gente se mostró muy identificada”

El descargo de Alejandro Fantino y Tronco tras la escandalosa pelea al aire (Video: Neura)

En la tarde del miércoles se vivió un clima muy tenso durante la transmisión en vivo de Universo Fantino en Neura, el canal de streaming de Alejandro Fantino. En medio del ciclo, Sergio Figliuolo, a quien apodan Tronco, se enojó y se levantó de su asiento, dejando completamente sorprendido al conductor.

Te puede interesar: Tronco habló de su pelea con Alejandro Fantino: “En un solo día recibí siete malas noticias”

Ante la enorme repercusión que generó lo sucedido, y luego de que el conductor rompiera el silencio con Teleshow, este jueves el programa volvió al aire y en la mesa reflexionaron al respecto. “Enfocame lo que es esa remera”, pidió Fantino y la cámara fue a un primer plano de Tronco, que estaba parado y no se le veía el rostro, mostrando sobre su torso una prenda blanca sobre la cual había impresas tres placas de Crónica que reflejaron el escándalo: “Escándalo en el programa de Fantino. Panelista furioso. Se fue del estudio revoleando todo”.

“Miren lo que es esta remera”, decía Fantino mientras leía cada una de las placas. “Miren lo que es, miren lo que significa. Analicen, disfruten esa remera. ‘Panelista furioso’, esto conecta con La Cólera de Aquiles, con Orlando Furioso, otra de las grandes obras de la literatura medieval. Es maravilloso. Cálmense porque sé que querrán esta remera. Véanla, sin que el panelista muestre la cara... Es la última vez que vamos a usar la palabra ‘panelista’”, seguía el conductor, divertido con la situación.

Te puede interesar: Alejandro Fantino habló sobre su fuerte cruce al aire con su panelista: “Tronco es mi hermano”

“¿Cómo te fue? Estuvo en todos lados, eh”, le preguntó Alejandro a Tronco. “Voy a decir lo único importante y te voy a hacer escuchar un audio que no es nada raro”, respondió y reprodujo un mensaje de voz que le envió su sobrino: “Hola tío, buen día. Lo primero, gracias por defendernos ayer en el programa. Segundo, seguí contestando, seguí rompiéndola... Yo a nadie le digo que sos mi tío, por las dudas. Pero no lo digo porque hay gente mala y nos puede hacer daño”, se escucha la voz del niño.

La remera de Tronco con las placas de Crónica que reflejaron su escandalosa pelea al aire con Alejandro Fantino (Neura)

“Qué maravilla todo, porque la gente se mostró re identificada con esto. Es una categoría de análisis sociológico”, definió Fantino. Ahí, Tronco relató que a partir de lo sucedido tuvo un intercambio con el periodista Sergio Chouza. “Cada uno es bueno y es defensor cuando conviene. Chouza compartió el video y dijo: ‘El militante de Milei menos inestable y violento’... Primero que no soy militante de nada, jamás lo fui. Y violento, porque agarro y me voy y te lo usan para lo que sea. Yo le respondo con mucha altura, que tengo cuatro laburos, que me estoy por fundir en uno, que mis viejos son jubilados y están hechos mierda, que el resto de mi familia está viviendo el día a día, que él no vive en La Matanza... Y el chabón te minimiza todo eso y te dice: ‘No, vos tenés un problema con eso’. Así son, así son”, comentó.

Te puede interesar: Quiénes serán los invitados de Mirtha Legrand, Andy Kusnetzoff, Alejandro Fantino y Juana Viale este fin de semana

A partir de esto, Fantino aprovechó para revelar algo que ocurrió luego de que trascendiera el escándalo. “Después del programa, estábamos comiendo con Tronco y otros más y me llegó un mensaje de Juan Grabois. ‘Hola Ale, ¿tu amigo Tronco necesita un laburo en una cooperativa? Mirá que le podemos dar una mano”, me dice Grabois. ¡Le ofreció laburo a Tronco. También me dijo: ‘Ayudalo, si necesita una mano, también tenemos comunidades terapéuticas. Y no peleen, boludos, arriba, vamos, que ustedes son buena gente y amigos, pónganle actitud’”, leyó el conductor entre risas.

Tronco contó cuál fue su reacción ante el ofrecimiento: “El laburo se agradece”. Y cerró el momento con una humorada: “A mí no me molesta nada, cuando más me putean más me divierto. Yo me río de todo y hablo muy poco en serio. Ahora, ¿justo a mí me tienen que decir ‘panelista’, viejo? Me re molesta, me re molesta. No me digan a mí panelista’, boludo”.