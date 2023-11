La multifacética Mica Lapegüe: actriz, comediante, ganadora de un Martín Fierro y hoy compañera de su papá en El Galpón

Entrevista a Mica Lapegüe por Micaela Camarasa

Nació entre luces y cámaras. Literalmente: la llegada al mundo de Mica Lapegüe fue transmitida en vivo por una radio cooperativa de Lomas de Zamora en la cual participaba su papá, Sergio Lapegüe, quien al enterarse de la llegada de su hija, partió rumbo a la clínica, mientras relataba el nacimiento.

Te puede interesar: Running en Buenos Aires: así fue la carrera que reunió a más de 4.000 personas en el Hipódromo de San Isidro

“Cuando terminé el colegio me veía en los medios sí o sí. No me veía haciendo otra cosa”, afirma Mica, quien hoy tiene la dicha de trabajar codo a codo con su papá todos los sábados a las 23:30 en El Galpón, un nuevo programa de entretenimiento transmitido por la pantalla de El Trece, que recibe cada fin de semana un invitado distinto y lo agasaja con música, comida, tragos y juegos.

Según confía la joven, este proyecto es un viejo anhelo que tenía Sergio, sobre todo el hecho de poder llevarlo a cabo con un elenco amigo y familiar. “Ser parte del sueño de mi papá me encanta. Más que nada porque mi rol en el programa es todo un desafío que me genera nervios y ansiedad, pero siento que estoy aprendiendo un montón”, cuenta la influencer sobre Popi.

—¿Cómo surge tu personaje, Popi, que aparece para incomodar al invitado?

—Yo tengo una vecina que se llama Pupi. No le iba a poner así porque era muy obvio, pero sí me inspiré en ella, llevándolo a rasgos mucho más exagerados.

—¿Qué rol cumple Popi en el programa?

—Es una vecina medio cholula y está en todos los detalles del invitado. Es como que les quiere sacar el juguito a todos… Es el típico meme: ”No me quemés...”.

—Son muy confidenciales los datos que sabés de ellos o las preguntas que les hacés. ¿Cómo conoces esa información?

—A veces digo cosas que hasta el propio entrevistado se sorprende. El otro día (Guillermo) Coppola me dijo: “¿Y vos cómo sabes eso?”. Buscamos toda esa información junto a la guionista del programa, Verónica Lorca. Nos tomamos el tiempo de estudiar mucho al invitado.

Entrevista a Mica Lapegüe por Micaela Camarasa

Socios

La sinergia que se genera entre padre e hija cuando comienza el programa traspasa la pantalla, aunque al venir de dos mundos distintos, Sergio de los medios de comunicación tradicionales y Mica de las redes sociales, manejan diferentes sintonías a la hora de estructurar el rol que cumple cada uno el piso de El Trece.

“Él se pone bastante nervioso, ahora ya se está entregando porque yo no le cuento lo que voy a hacer... Quiero que se sorprenda así se puede improvisar un poco”, explica Mica sobre su papá, quien -según ella- “necesita tener todo bajo control” ya que “viene de un palo más estructurado”. Además, justifica esta personalidad basada en la Astrología: “Tiene ascendente en Tauro y luna en Virgo. O sea, es Virgo, Virgo, Tauro… todo tierra. Necesita controlar todo todo el tiempo”.

Sin embargo, la actriz destaca que es un gran aprendizaje estar al lado de la figura que está en el noticiero de TN todas las mañanas, además de utilizar el programa como una excusa para compartir un momento con su papá, a quien ya no ve diariamente desde que se fue a vivir sola, a 45 minutos de la casa de Lomas de Zamora en la cual creció junto a su hermano Elvis. “Como no vivimos juntos ahora hacemos videollamada para hablar y coordinar el programa, porque antes de las grabaciones no tenemos mucho tiempo”, detalla sobre la nueva realidad que vive hace dos años.

—¿Cómo llevas la convivencia con vos misma?

—Vivir conmigo lo llevo re bien. Amo la compañía, pero encontré el placer de disfrutar de estar sola y decir: “Tengo una cita conmigo”, y me prendo la velita, comidita, me miró una serie... Me parece un planazo. La clave es escucharse.

—Los Lapegüe siempre fueron muy unidos. ¿Extrañás la convivencia?

—Voy todos los fines de semana algún día porque somos re familieros y siempre trato de hacerme ese tiempito para estar con ellos. Siento que ahora los momentos que comparto son de calidad. Cuando uno vive con los padres es convivencia y todo pasa más por arriba; hoy disfruto ir a tomar mates con mi mamá.

—¿Te bancás la soledad?

—A mí me encanta la compañía, soy ascendente en Libra, imaginate. Me gusta levantarme y desayunar con alguien, pero ahora también tengo mi propia rutina. Me levanto, voy al gimnasio y después de entrenar, vuelvo y desayuno tranquila. Además, no estoy cien por cien sola: ahora adopté una perrita.

Con mucha libertad Micaela mantiene una rutina de ocio pero también de mucho trabajo porque además de hacer El Galpón y Biri Biri, programa de stream transmitido por República Z, también está en el detalle de los tan aclamados por el público #audiosajenos, aquellos videos con los que inició y se hizo famosa en las redes sociales. “Yo siempre supe que quería actuar y cuando terminé el colegio estudié teatro, acrobacia, canto y me recibí en la licenciatura de Gestión de Medios y Entretenimiento”, explica Lapegüe, quien logró aplicar todos los conocimiento aprendidos en cada video que produjo, guionó y actuó para su Instagram.

“Todo empezó estando al pedo”, recuerda. Fue una noche del 2018 en su casa, cuando se puso a escuchar los audios de WhatsApp que le había enviado una amiga recién separada de su novio. “Me los había marcado en favorito porque me dieron mucha risa. Pobre, ella estaba en crisis… Eran las 12:30 de la noche y me susurraba en el audio: ´Me quiero morir, me odio´. Yo estaba estallada, y decidí recrearlo”, cuenta sobre aquel primer video que subió, luego de bloquear al ex de su amiga para que no viera el contenido.

Lo que no contempló es la viralización que comenzaría a tener, a tal punto que empezó a seguirla Celeste Cid, y otros famosos e influencers compartieron la parodia en historias de Instagram. Su trabajo en ese entonces era un emprendimiento de pastelería, una faceta de Mica poco conocida, que evidentemente caducó cuando comenzó a dimensionar la magnitud de lo que estaba generando en las redes sociales. “En un momento dije: ‘A la bosta las tortas’”, se sincera.

Alguno de los personajes que Mica Lapegüe hace en su cuenta de Instagram

Con tanto crecimiento tuvo que empezar a profesionalizar el formato de video, la escenografía, el vestuario, el maquillaje y todos los detalles que conlleva hacer cada uno. “Al principio me grababa en selfie y después me empezó a grabar mi mamá, que también me ayudaba a elegir los audios e incluso cómo debía vestirme”, detalla sobre sus inicio, en donde inclusive mandó a hacer una dentadura postiza, la cual hoy llegó al piso de El Trece, ya que es la misma que usa Popi en El Galpón.

Actualmente su trabajo en las redes se vio comprometido por dos motivos: primero, porque vive sola y no tiene quien la filme, y en segundo lugar, por lo atareada que se ve en el día a día con el resto de sus responsabilidades laborales.

Sin embargo y a pesar del poco tiempo con el que cuenta, nunca dejó de crear contenido: “Trato de grabar cada tanto porque a la gente le gusta. Cada vez que publico me dicen: ´¡Ay, te extrañaba! Me alegraste el día´. Además yo selecciono los audios en base a lo veo que pega más”, dice sobre los relatos que recibe a un número de teléfono que se creó específicamente para que su público aporte audios desopilantes, pero realistas.

El reconocimiento en redes y su gran carisma le abrieron muchas puertas, una de ellas fue comenzar en Biri Biri, otro proyecto novedoso que le ha surgido y planteado un desafío. “Nunca había hecho stream. Estamos re contentos con La Tía Sebi, Yeyito De Gregorio y Juli Puente. Si bien por ahí Yeyito lleva más el rol de conductor, somos pares, y los cuatro comentamos sobre todo lo que se habla”.

Otro proyecto al cual no se pudo negar fue LOL: Last One Laughing Argentina, el reality transmitido por Amazon Prime y conducido por Susana Giménez, en el que participaron grandes figuras como Migue Granados, Lucas Spadafora, Yayo Guridi, entre otros. “Fue una experiencia hermosa y con comediantes de la puta madre. Pero yo soy muy competitiva y cuando perdí y me echaron del programa estaba re caliente”, dice, y reconoce que el alto nivel de competitividad la ha llevado a frustrarse en varias oportunidades a lo largo de su carrera.

Por caso, el hecho de no haber quedado seleccionada en algún castings del cual había participado, la hacía pensar que “era malísima” y que “algo estaba mal en ella”. Sin embargo, luego de varios años, ha intentado soltar esa faceta de su personalidad y cada vez que audiciona “se olvida”, no espera un “feedback” y permite que “la suerte la encuentre trabajando”.

Así fue cómo la suerte apareció en su camino una vez más, y Warner Bros Picture Argentina se comunicó con ella para hacerle una propuesta que nunca hubiese imaginado. “Me llamaron para entrevistar a Andrés y Bárbara Muschietti, director y productora de la película The Flash. Me lo tomé como: ´Voy a actuar de periodista´, pero me puse re nerviosa y me sentía dando un examen. Es más, cuando llegué, me acuerdo que les dije: ´Es la primera vez que hago esto´”, relata sobre la experiencia que hoy dice haberle encantado.

Entrevista a Mica Lapegüe por Micaela Camarasa

—Después de haber pasado por tantos lugares diferentes, ¿cuál crees que es tu lugar?

—Uff. Qué buena pregunta. Dónde sea, actuando. Pero me encantaría hacer cine: es uno de mis sueños. Quiero explorar ese mundo porque dicen que es fantástico.

—¿Y qué te gustaría hacer?

—Un personaje dramático. Te juro. Porque antes de empezar con las redes yo pensaba que lo mío era el drama, hasta que un director que me dirigió en una obra de comedia me dijo: “Vos tenes mucha pasta para esto, pero no te la creés. Cuando te la creas, vas a ver”.