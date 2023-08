María Becerra defendió a Shakira luego de que la criticaran por repetir los looks: “Dejame de joder”.

En las últimas horas, la cantante argentina María Becerra fue noticia y se hizo súper viral tras defender a Shakira luego de ser criticada por repetir sus outfits. Sorprendida e indignada con el tema, la Nena de argentina no dudó en dar su opinión sin pelos en la lengua y fue contundente con su respuesta.

Todo sucedió en una entrevista que le hizo el periodista estadounidense Enrique Santos, en su programa de radio. “Mentira, jodeme que la critican por eso... ¡Pará, yo acá estoy repitiendo un vestido que usé en una alfombra roja! ¡Pero dejame de joder!”, contestó Becerra completamente indignada y sorprendida porque algunas personas cuestionaban a la artista colombiana solo por haber repetido un vestido en dos eventos.

“Yo tengo un vestidor que es bastante grande y a mí me encanta comprar ropa, pero llega un punto en el que una dice ‘pará, ya se me está estallando el vestidor’, no voy a hacer otro cuarto y la ropa tiene un uso. La ropa se usa hasta que se gasta, hasta que el color cambia”, reconoció la artista poniéndose como ejemplo y explicando que ella también hace lo mismo.

Por último y a modo de broma, María le contestó a todos aquellos que cuestionaron a la colombiana: “Dejame de joder un poquito, si vos usas las medias hasta que le salen agujeros...”, concluyó la cantante oriunda de Quilmes, en la zona Sur de la provincia de Buenos Aires.

María y Reí se comprometieron

Hace un mes aproximadamente, la Nena de Argentina se tomó unas vacaciones junto a su novio, el cantante J Rei, en las paradísiacas playas de Santorini, en la isla de Grecia. A través de sus redes sociales ambos dejaron registrado sus paseos por la playa, unas románticas vistas de atardeceres en el mar desde la habitación en la que se hospedan y también una foto en donde dejaron asentado que el entrenamiento físico es parte de sus planes. celular marcaba las 2 y 27 de la madrugada.

María Becerra y Rei

En ese sentido, ella compartió con sus seguidores un acontecimiento muy feliz y trascendental de su vida: nada menos que su compromiso con el cantante. Con una foto de sus manos entrelazadas luciendo unas alianzas de oro blanco con unas piedras en forma de corazón de color rosa, la exyoutuber aseguró: “Me dijo que sí. J Rei comprometidos. ¡Te amo tanto mi amor! Me estalla el corazón de felicidad... no paro de llorar, dios. Qué afortunada soy de haberte encontrado”. Sus palabras, repletas de emojis de corazones y caritas felices estuvieron acompañadas por el tema Solo para ti, de Camila. “Eres todo lo que pedía, lo que mi alma vacía quería sentir. Eres lo que tanto esperaba, lo que en sueños buscaba y que en ti descubrí”, eligió la cantante para definir este especial momento de su vida.

Por su parte, él comentó : “La vida se trata de tomar buenas decisiones. y nuestro amor es la mejor que alguna vez tomé... no hace falta escribir mucho, solo mirarnos a los ojos, sentirnos y amarnos de la forma más pura. Te amo sin medidas y te quiero abrazar todos los días”, le dedicó Rei tiernamente. En este caso, emocionada, la cantante agregó: ”No puedo más”. De fondo, sonaba la canción deLuis Alberto Spinetta, Seguir viviendo sin tu amor.

María Becerra y Rei se comprometieron: "Te amo sin medidas"

