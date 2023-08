La explosiva respuesta de Mariana Nannis a Alex Caniggia, que había acusado a su madre de desalojarlo

Mariana Nannis le contesto a Alex Caniggia quien acuso de haber sido desalojado por su madre

La interna en la familia Caniggia está al rojo vivo y sigue sumando capítulos en lo mediático. Luego de que Alex Caniggia denunciara haber sido desalojado por su mamá Mariana Nannis, la mediática y pionera en la carrera de botinera le respondió con los tapones de punta.

“Jamás lo eché, él se fue de común acuerdo”, le escribió Mariana a Diego Estévez, panelista de A la tarde (América), quien reveló los mensajes de whatsapp en el programa conducido por Karina Mazzocco. “El departamento me lo dejaron detonado y me vendieron los muebles, que eran carísimos”, agregó la ex mujer de Claudio Paul Caniggia acerca de cómo encontró la propiedad.

“Alex habló ahora porque lo bajaron del programa. Se cuelga de mis tetas”, fustigó Nannis a la actitud que tomó su hijo al criticarla en las redes sociales. Y fue por más, sin filtros, contra sus hijos mellizos: “Desde 2012 que Charlotte y Alex viven en el Hotel Faena. Ya me hice cargo de mis tres hijos. No me voy a hacer responsable de cada uno de sus polvos”.

Mariana Nannis

En cuanto a la acusación de no haber visto todavía a su nieta Venezia, Nannis dijo conocer a su nuera Melody Luz, pero que “no me deja ver a mi nieta”.

Para dar más contexto a la pelea, Estévez contó que recibió más mensajes de parte del entorno de Nannis en el que aseguran que Alex “miente” porque no fue echado del departamento en el hotel Faena. “Hubo un preaviso, hubo conversaciones entre el abogado de Nannis, Pablo Gómez de Olivera y Fabián Esperón, manager de Caniggia”, contó.

Luego difundieron un audio que Alex le había enviado a su madre después de que le pidiera que dejara el departamento, en el que se notaba su fastidio. “¿Pero vas a dormir en el Faena o no, Marri? No habrás hecho mudarme al pedo, ¿no? La concha de la lora... Dale, Marri, dale, dale, dale, daleee. Dale, Marri, hija de puta, dale Marri”, se escucha el reclamo en la voz del hermano de Charlotte en tono jocoso.

La furia de Alex Caniggia contra su madre Mariana Nannis (TikTok)

Una semana antes de volver a la Argentina, Nannis se había comunicado con su hijo a la espera de que abandone el departamento en el que se encontraba, pese a que faltaba apenas una semana para el nacimiento de Venezia. Así lo relató el propio Alex en una publicación en TikTok: “Storytime de cómo mi vieja me echó del departamento. Esto es muy fácil, lo voy a resumir rápidamente. Me llama mi vieja y me dice ‘voy para allá. Voy por el divorcio con tu viejo. En tres días llego, tenés que irte del departamento”. Sin entender lo que estaba sucediendo el conductor televisivo comenzó a detallarle lo que se estaba viviendo en el hogar en ese momento: “Tengo a mi mujer embarazada, va a parir la próxima semana o la otra, como mucho. Y así fue, parió a los 10 días. ¿Qué hizo? Me echó del departamento. Le dije: ‘¿Qué me hacés? Mudarme con todas las cosas, mi jermu está embarazada, ya viene la beba’”.

Sin embargo, sus palabras no surgieron efecto en la futura abuela: “Me echó. Bueno, nos reputeamos. Metete el derpa en el orto. y pum, me mudé. A todo esto, lo peor fue que cuando vino nunca vivió en el departamento. Aparte que yo venía pagando las expensas y cuando me echa, escuchen bien, me echa y después el abogado inútil que tiene, lo llama a mi representante, El Foca, y le dice: ‘Che, ¿Alex puede seguir pagando las expensas?’. Y yo me quedé como: ‘What?’”.

Efectivamente, Melody dio a luz diez días después de esa conversación que recién en las últimas horas salió a la luz gracias a uno de los involucrados. A pesar de la situación, Mariana decidió igualmente expulsar a su hijo del departamento y entonces Alexander expresó su incredulidad. “Aparte, ni siquiera se preocupó a ver la panza, a ver la nieta. Ni me felicitó, ni felicitó a mi mujer, nada. O sea, nació y ella estaba acá y ni siquiera vino a verla a la clínica. Un desastre. O sea, ¿ustedes pueden creerlo? Quiero comentarios a ver qué la gente piensa. Así que esto no se lo voy a perdonar a mi vieja nunca en mi vida, para mí ya no existe, le hice la cruz”, cerró Caniggia.

