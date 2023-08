Flor de la V respondió a las críticas que Andrea Rincón le hizo a Intrusos tras abandonar el programa

La palabra de Flor de la V luego de la polémica con Andrea Rincón (Video: Intrusos)

Andrea Rincón se convirtió recientemente en el centro de atención en diversos medios y redes sociales a raíz de una visita frustrada a Intrusos. La actriz aseguró a través de sus redes que se acercó hasta el piso de América pero que al no cumplirle con lo que según ella le habían prometido -que iba a tener un mano a mano con Florencia de la V-, se retiró de los estudios y realizó una fuerte acusación en redes, donde habló de una “clara falta de respeto” del equipo de producción hacia ella.

Tras las repercusiones, la conductora habló primero en LAM en la misma noche del martes, y luego le dedicó unos cuantos minutos al comienzo de la emisión de Intrusos el miércoles. “Me veo en la obligación de aclarar algunas cosas que no son ciertas. Nosotros invitamos a Andrea porque queremos hablar con ella hace mucho tiempo, está en ATAV, está haciendo un personajón, está en un momento interesante, y hubo un malentendido con nuestra producción”, enfatizó de la V, y continuó en la misma postura.

“Yo siento que fue un malentendido, simplemente. Esto no habilita las palabras muy fuertes que tuvo con nuestra producción, con mis compañeros de trabajo. Tenemos una producción que no maltrata, la gente viene a mi programa y se siente bien. Me sorprendió mucho el descargo”, enfatizó la vedette, y luego aseguró que se comunicó en privado con Rincón para explicarle la situación.

“Me sorprendió mucho el descargo de Andrea. Que ella hable de violación y use términos tan delicados... porque no hay nada más lejano a lo que sucedió”, señaló la conductora. Y agregó: “Para que haga semejante escándalo yo tengo la sensación de que a ella le pasa otra cosa. No puede ser que alguien tome esa actitud”, cerró.

En ese punto intervino en la charla Marcela Tauro, quien aclaró: “Con todo respeto, el programa tiene 23 años, ya saben cómo es. El programa lo integran panelistas. ¿Y tienen el derecho a elegir hacer un mano a mano? Sí, claro, por supuesto. Pero tienen que saber que nosotros también nos sentimos mal como periodistas”, señaló la histórica integrante del ciclo. A su vez, Guido Záffora apuntó que mientras estaban en el aire entrevistando a Brian Sarmiento y Soledad Bayona, vio como detrás de cámara Rincón mantenía un diálogo tenso con la producción. “La veo a Rincón hablándole de una manera horrible a nuestra productora. Lo que vi fue violento”, afirmó.

El enojo de Andrea Rincón durante su visita a Intrusos (Video: Instagram)

El problema tomó estado público cuando Rincón subió a sus redes un testimonio de lo ocurrido: “Me propusieron hacer un mano a mano con Flor, entonces me levanté temprano, me puse linda, y después me llama Jey Mammon y me dice ‘ojo, porque a mí también me dijeron de hacer un vivo mano a mano y no me lo cumplieron’”. Ante esa advertencia, Rincón intentó constatar si las condiciones que había requerido se le iban a cumplir, y destacó la seguridad que le daba Flor como conductora: “Te respeta, te habla tranquila”, aseguró.

Al llegar al estudio, le confirmaron que sería una nota con todo el panel, lo que molestó a la futura entrevistada. “Así como elijo el programa en el que me siento, también elijo quién me entrevista o me deja de entrevistar”, sentenció en el video que rápidamente se viralizó en las redes, captando la atención de numerosos usuarios.

Al rato, Flor de la V tuvo la oportunidad de hablar sobre el tema en LAM, también transmitido por América. Durante la entrevista, se expresó en una tónica similar a la que iba a usar luego en su programa: “La verdad es que lo que sucedió con Andrea fue un malentendido, lamento mucho que haya vivido esa situación”. Asimismo, la conductora detalló que había tomado la iniciativa de ponerse en contacto y ofrecerle disculpas.

“La verdad es que trabajé todo el día y cuando me desocupé, le escribí. Después me contaron que ella había hecho un descargo. Yo estaba al aire cuando sucedió todo, pero pude hablar y está todo bien. Le pido disculpas en nombre del programa si ella se sintió mal”, sostuvo la conductora, quien en cada oportunidad que podía, lo volvía a dejar en claro: “Hubo un malentendido con lo que le habían propuesto y lo que ella entendió. Yo la vendí al principio del programa y después sucedió eso y se fue”, contó Flor y añadió: “No tengo en claro lo que pactaron con ella para hacer la nota, yo confío en mi producción. Ella me mandó un mensaje y me dijo que no tenía problema en hacer la nota... Fue un gran malentendido”.

