La reflexión de Jimena Barón acerca de cómo superó adversidades: “Fue una aceptación muy poderosa”

La reflexión de Jimena Barón acerca de cómo superó adversidades (Instagram)

Esta semana, Jimena Barón compartió un video en su cuenta de Instagram en el que dio su visión de la vida, especialmente en cómo superar las adversidades que trae el día a día. “Hay como una creencia generalizada, instalada y poética de la vida, que creo que viene de la religión, que es esta cosa de que ‘si sos bueno te vienen cosas buenas’ y que ‘la vida es lo que vos hacés y construís’”, comenzó diciendo la actriz mirando de frente a la cámara de su celular.

“Yo a mis 36, pienso que esto es mentira. Es muy bello de pensar pero esto no es así. La vida es un camino que incluso tiene una duración que la vida misma decide. La vida hace lo que se le canta el culo”, expresó Barón apelando a su propia experiencia de vida.

En ese mismo sentido, la también cantante dijo que es una visión dura de sostener, pero que es realista y trae mejores resultados. “Es más cruel de pensar, pero creo que es mucho mejor. Con este conocimiento, viene también el poder de entender que con todo lo que pase, incluso las cacas que la vida trae, nosotros tenemos el poder absoluto de convertir eso en una herramienta. De hacer que eso sirva para algo”, aseguró la intérprete de temas como “La Tonta” y “La Cobra”.

Jimena Barón

Asimismo y sobre esto último, Barón consideró que es este enfoque el que da mejores herramientas para salir adelante de las adversidades. “Nos saca de ese lugar de victimización y sufrimiento, de esa matemática constante que buscamos y que no coincide lo que pasa con lo que hacemos. No existe”, afirmó.

“Cosas pasarán todo el tiempo. Vos tenés el poder de hacer que no sea al pedo, de que sea aprendizaje y de que eso que pasó te haga una mejor persona. Esto es poder y tener el control y las riendas de tu vida. No controlar qué pasa, si es justo o no es justo y por qué pasó. Pasó porque la vida es así. Con eso, hacé algo productivo:,l hacé que no sea al pedo”, cerró Jimena en su video, que prontamente cosechó muchas respuestas positivas de parte de sus millones de seguidores.

Junto con el video, la cantante también incluyó un texto en el epígrafe de la publicación de Instagram, en el que manifestó lo importante que fue para ella aplicar esta forma de vivir: “Tal vez lo borre. Tal vez le sirva a alguien. Para mí fue una aceptación muy poderosa”.

Jimena Barón comió comida chatarra y mostró en Instagram las consecuencias. Foto: Instagram (@jmena)

“Voy a usar de experimento este finde que cambié por completo mi alimentación y no metí una sola comida saludable. Literal. Milanesa, papas fritas, medialunas a la tarde, papitas y más mierda a la noche. Y helado y chocolate todo el finde”, anunció días atrás Jimena en sus historias de Instagram, avisando que iba a cambiar su alimentación a modo de experimento. Una vez concluido el fin de semana, contó cómo fueron los resultados. En primer lugar, reveló que amaneció con la cara brotada: “Mi piel sin filtros”. Luego se quejó de la inflamación de uno sus ojos: “Este es mi ojo. No lo puedo abrir del todo bien. La razón es desconocida, pero sería hinchazón extrema”.

Tras vivir las consecuencias, Barón compartió con sus seguidores una reflexión y aseguró que no volvería a repetir la prueba: “Respeto mucho a la gente que come así y va regia por la vida. Yo soy el exorcista. Esto no es para mí”. Además agregó: “Y ahora fuera de joda (porque la pasé bien, comí rico, y ya fue), pero qué bueno que mi cuerpo no se banque comer como el culo, porque no creo que esté nada bien comer como el culo”.

“Pienso siempre en el morfi como la nafta que nos damos. Volví a la alimentación de siempre y ya me siento mejor”, explicó la intérprete al retomar sus hábitos alimentarios saludables. Luego agregó: “¡Qué importante lo que uno come! ¡Cuídense! No es estético, es salud, es fuerza, es nutrición, es el bocho, es quererse y darse lo menor. Es funcionar bien”.

