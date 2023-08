La China Suárez habló por primera vez del delicado estado de salud que transitó su hija Magnolia

La China Suárez contó el problema de salud que tuvo su hija Magnolia (Video: Instagram)

A través de un vivo de Instagram donde se mostró sincera con las doce mil personas que estaban conectadas en línea, La China Suárez recordó la enfermedad que sufrió su hija Magnolia a los tres meses de haber nacido. Cabe destacar que actualmente la niña, fruto de su relación con Benjamín Vicuña ya tiene cinco años y se encuentra sana, muy bien de salud.

En este vivo donde Eugenia aprovechó para interactuar con sus fanáticos sobre varios temas, uno de ellos fue el de los problemas de salud dr una de sus hija y aseguró que fue “uno de los momentos más duros de su vida”. “Magnolia nació y a los tres meses le agarró fiebre. Yo no soy hipocondríaca, ni nada, pero cuando veo a un hijo caído me preocupo mucho”, comenzó diciendo la actriz y agregó: “Más allá de la fiebre, estaba muy caída. Entonces lo llamé al pediatra, y le dije ‘la llevo ya a la guardia porque está mal’. Y él me dijo ‘llevala’”.

“La llevamos a la madrugada, y me dice ‘cuando tienen fiebre tan alta, antes de los tres meses, hay que dejarlos internados en observación’. Me pareció bien. Hasta ahí estaba todo bien”, explicó Suárez sobre el primer panorama que les dio el profesional en aquel entonces aunque sin un diagnóstico. “En la clínica viene una de las enfermeras, después de hacerle estudios de sangre a Magnolia, y me dice ‘hay una opción de que sea meningitis’”.

En ese sentido, la actriz confesó cuál fue su reacción al enterarse de la posible enfermedad que tenía su hija. “Automáticamente lo que empecé a hacer fue googlear, a leer sobre el tema. Casi me muero. Ahí comencé a llorar”, recordó la China quien luego contó cómo avanzó el pronóstico: “Estuvo internada una semana. No se enteró nadie. A la semana nos dicen que era una infección urinaria, gracias a Dios”, sostuvo esperanzada por lo que están ocurriendo.

La China con su hija Magnolia cuando era bebé (IG: @sangrejaponesa)

“Seguimos con los estudios y vamos con el mejor nefrólogo. Creo que se llama Ramón. Le hicieron hasta una punción lumbar”, confirmó y acto seguido, la cantante reconoció: “Y el nefrólogo me dice, yo lo voy a contar hablando mal y pronto así, ‘nació con la tapita que filtra el pis de la vejiga a los riñones fallada, vencida. Va a necesitar que al año le hagamos una operación, porque si no va a necesitar un trasplante de riñón’”.

Además, Suárez recordó cuáles fueron los pasos a seguir una vez que el médico le habló de un posible transplante lea la menor de tres meses en aquel entonces. “Durante todo un año tuvimos que darle antibióticos todos los días para que no tuviera de nueva infección urinaria”.

“Cuando estábamos mirando los estudios, yo me acuerdo que lo miré a Benjamín y a mi mamá, y les dije ‘Magnolia se va a recuperar. Se va a curar’. Y ellos me dijeron ‘vos y tu optimismo siempre’. Y yo ‘se va a recuperar, se va a recuperar, se va a recuperar’”, contó públicamente aunque no quiso dar más detalles sobre cómo se lo tomó su ex.

Por su parte, la China concluyó: “Al año le hicimos los estudios y se le había curado. Era reflujo vesicoureteral. Fue muy fuerte. Pero es una cuestión de fe, para mí. Y de médicos, obviamente, porque no sé qué haríamos sin los médicos”, sostuvo y cerró: “Fue muy fuerte lo de Magnolia. Creo que fue de los peores momentos de mi vida. Y no lo sabe casi nadie”.

