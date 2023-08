Nicki Nicole abrió las puertas de su “ALMA” y festejó su cumpleaños ante un estadio colmado

Nicki Nicole presentó su álbum Alma en el Movistar Arena (pauta argentina)

La oscuridad cae, las sombras la envuelven y, mientras comienza a sonar ‘Tienes mi Alma’. las luces rojas marcan el dolor que alguna vez sintió. Sin embargo, en medio de ese trasfondo negro, ella encuentra el equilibrio. Mientras se eleva, sostenida por sus bailarines, Nicki Nicole junta sus manos, las alza al aire y hace el símbolo de un triángulo: corazón, alma y mente, cuando los tres encajan ella está en sintonía y nada puede frenarla. Ese concepto es el que la rosarina transmite en su último álbum ALMA y el que comparte en el primero de sus cinco Movistar Arena.

Encapuchada, y vestida completamente de blanco, la cantante comenzó su show a pura energía, con la simpatía y carisma que la caracteriza. Del otro lado, con los celulares alzándose en la noche y luciendo remeras, buzos y pilusos de Nicki, miles de fans cantaban a la par de la artista. Así, los primeros minutos estuvieron marcados por canciones como ‘Se va 1 llegan 2′, ‘Cuando te veo’, ‘Colocao’ y ‘Mala vida’.

Ese comienzo oscuro marcó parte de los procesos íntimos que tuvo que atravesar la rosarina en su vida, los cuales volcó en el concepto del disco: el valor de enfrentar los miedos y el paso del dolor a la sanación. Luego siguieron canciones como ‘8 AM’, ‘Llámame’, ‘Entre Nosotros’, ‘No voy a llorar’ y ‘X eso bb’.

Nicki Nicole y el beso con una fan

Pero más allá de los conceptos, la alegría explotó cuando Nicki bajó del escenario y se acercó a su público mientras cantaba ‘Otra noche’, tema que la cantante comparte con los Ángeles Azules. Así, entre caras de emoción y llantos cantó mano a mano con sus fans, recibió ramos de flores y se fundió en abrazos. Sin embargo, no fue la única muestra de amor. Uno de los momentos de la noche llegó cuando la rosarina se acercó a una chica y le preguntó su edad. “21″, respondió la joven. A lo que la artista le devolvió un gesto con los labios y ambas se besaron. Ya arriba del escenario bromeó: “Por ahí robé un beso, sucedió, es así”. No sería el único de la noche ya que después también se besaría con una de sus bailarinas.

Así, luego de que sonara ‘Mamichula’, canción que Nicki comparte con su ex pareja, Trueno, las luces se apagaron y un mensaje apareció en la pantalla. “Hay que saber cuándo irse, entender que aunque duela lo mejor es seguir adelante. Hoy en día puedo decirte con certeza que cada cierre es un nuevo comienzo, comienzo, comienzo…Que ya no veas el dolor como un obstáculo, si no como una enseñanza. Vas a ver cómo podés seguir adelante con todas las nuevas oportunidades que te presenta la vida, entender que no podés tener el control de todo, pero sí de vos mismo y de tus propios sueños, sueños, sueños…Aprender a decir ‘ya no’ es la forma más sincera de amor a uno mismo. Aprender a decir ‘ya no’, es un espejo directo a tu alma”, transmitió la rosarina a través de un video en la previa de ‘Ya no’, tema que da comienzo a su reciente álbum y que fue puntapié para el desarrollo del concepto.

Este disco representa a las almas que encapsulan los aprendizajes en el camino del amor propio y la dependencia emocional. El Corazón, el Alma y la Razón se ven representados en este disco, creando un aura especial: una triangulación entre los 3 elementos en sintonía.

Tras esa reflexión, Nicki dio paso a uno de los momentos más emotivos del show junto con un grupo de cuerdas (violines y violonchelos). Empezaron a sonar los primeros acordes de ‘Plegarias’ mientras las miles de almas, que acudieron al Movistar, encendían la luz de sus celulares, creando un instante único. Entre suspiros, silencios y una mirada claramente emocionada, Nicki expresó: “Los amo con todo mi corazón, gracias en serio por estar todos acá. realmente no saben lo que significa para mí poder acompañarlos con mi música. Los amo con todo mi corazón a cada uno de ustedes”.

Emilia Mernes y Milo J

La noche siguió con ‘Años Luz’, ‘Nota’,’Tuyo’,’Ella no es tuya’, ‘No toke mis naik’ y ‘Marisola’. Fue entonces el momento de la primera invitada de la noche: Emilia Mernes. La oriunda de Nogoyá cantó ‘Intoxicao’ y luego dio paso a Milo J, una de las jóvenes promesas de la música urbana argentina. Junto a Nicki cantaron ‘Dispara’, uno de los éxitos del nuevo disco de la artista.

Para cerrar una noche soñada, marcada por los conceptos, la música y el carisma que caracteriza a Nicki Nicole, la cantante se despidió del primero de sus cinco Movistar Arena (27 de agosto, 7, 8 de septiembre y 20 de octubre) con ‘Wapo traketero’ y ‘Caen las estrellas’, mientras una lluvia de papeles decoraba el ambiente. “Gracias por regalarme una de las mejores noches de mi vida”, dijo la rosarina mientras hacía el símbolo de ALMA, dejando en claro que, nuevamente, corazón, alma y mente están en perfecto equilibrio.

