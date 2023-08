El finalista de Los 8 escalones que al quedar desempleado aprendió un oficio por YouTube

El finalista de Los 8 escalones que aprendio por YouTube

En cada emisión de Los 8 escalones (El Trece), Guido Kaczka logra mantener a la audiencia activa frente al televisor con un divertido juego de preguntas y respuestas. En ese recorrido, el conductor indaga en las historias de vida de los participantes quienes buscan llevarse un importante premio en efectivo para cumplir con sus metas y sueños. Y la fórmula le da buenos dividendos, consagrándose a diario como lo más visto del canal y peleando punto a punto con la competencia.

En la última emisión, por caso, un participante llamado Moisés dejó una impresión duradera en la audiencia y se ganó el cariño y respeto de todos los presentes. La emoción al llegar al escalón final fue el puntapié para compartir con el público y el presentador las razones detrás de su deseo de ganar el premio. Con un brillo de ilusión en sus ojos, relató que su mayor sueño, junto con su hija, es poder realizar mejoras en su hogar para proporcionar un ambiente más cómodo y seguro para su familia. Adicionalmente, expresó su interés en invertir en una máquina de fabricación de cuchillos más avanzada y eficiente que la que posee actualmente, con el propósito de mejorar la calidad de los productos que ofrece a sus clientes.

“Moisés, que vive en Villa Madero junto a su señora Natalia y tienen 2 gatos, tiene 8 hermanos y quiere arreglar el techo y también máquinas para mejorar los cuchillos que vende, que empezó a vender cuando se quedó sin trabajo. Entonces, vio videos en YouTube y así aprendió y los vende en la feria de Mataderos”, expresó Guido al referirse al nuevo finalista, que compartió el escalón con una participante de nombre Mariángeles.

Así, antes de la primera pregunta de la última instancia, fue Carmen Barbieri quien se detuvo en el participante al advertir la felicidad y la emoción en su rostro con lágrimas claramente visibles, quien compartió detalles sobre su vida, mencionando las dificultades y obstáculos que tuvo que superar para avanzar y prosperar. Ante ello, él expresó: “Es un sueño inalcanzable. Con mi nena soñábamos arreglar la casa, esto es algo que uno no puede juntar, y ahora tengo la posibilidad”. Según explicó, toda su familia se encontraba del otro lado de la pantalla a la espera de los resultados.

La última pregunta, a cargo de Evangelina Anderson, giraba respecto del nombre del corte del vestido utilizado por la cantante Dua Lipa en la Met Gala 2023, ceñido en la cintura y de falda voluminosa. Ambos participantes se volcaron por la opción “corte princesa”, que finalmente era la correcta, pero debido a que Mariángeles había tenido menos errores en esa escalón, se alzó con el premio mayor de tres millones de pesos, instante en que su marido hizo su ingreso al estudio para besarla y abrazarla en un ambiente de felicidad plena.

Hace unas jornadas también se vivió un momento muy especial con una anécdota por parte de un participante, quien afirmó haber sido amigo íntimo de Diego Armando Maradona y durante la charla mostró los regalos que el ídolo futbolístico le hizo cuando estaba vivo.

Se llama Ángel Gil, está jubilado y se dedicaba a fabricar redes de fútbol y pelotas aunque en medio de la charla aclaró el especial vínculo que tenía con Diego: “Estuve en Cuba con él”, comenzó diciendo el participante dejando sorprendidos a todos los que estaban en el estudio. “¿Qué tenés en la mano?”, le preguntó Guido a Ángel y en ese momento reconoció: “La cábala de Diego Armando Maradona. Tengo fotos, las fotos. Son todas las que me saqué con él”, confesó.

“Y tengo de cábalas las fotos y el perfumero. Este perfumero era de Diego, y lo usaba todo el tiempo”, reconoció sobre el amuleto para la suerte que utiliza y que había sido un obsequio del mismísimo Maradona. “Sí, tiene el perfume Ángel. Ya lo usé el perfume de él, porque me bañé con el perfume de él, era como si Dios me tocara ¿viste?, me bendijo”, le contestó el conductor confirmando que ese olor era el del reconocido jugador que conquistó al mundo con sus goles, gambetas y cambios de velocidad dentro del campo de juego.

