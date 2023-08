Un participante de Los 8 Escalones contó que fue amigo de Maradona y mostró el particular regalo que recibió del jugador

El participante de Los 8 Escalones que reveló que fue amigo de Maradona y llevó un obsequio que le hizo él (Video: El Trece)

Guido Kaczka continúa pisando fuerte en la pantalla del Trece gracias a los buenos números que hace cada noche con Los 8 Escalones, cuando nuevos participantes deciden asistir al programa de preguntas y respuestas y así ganar el premio mayor de tres millones de pesos junto con la posibilidad de volver al día siguiente y duplicar esa cifra.

Este lunes, un señor sorprendió con su impensada anécdota y dejó en claro el especial vínculo que tenía con una de las personas más famosas del mundo, información que sorprendió sin dudas al conductor y a todos los presentes. Este hombre afirmó haber sido amigo íntimo de Diego Armando Maradona y durante la charla mostró los regalos que el ídolo futbolístico le hizo cuando estaba vivo.

Se llama Ángel Gil, está jubilado y se dedicaba a fabricar redes de fútbol y pelotas aunque en medio de la charla aclaró el especial vínculo que tenía con Diego: “Estuve en Cuba con él”, comenzó diciendo el participante dejando sorprendidos a todos los que estaban en el estudio. “¿Qué tenés en la mano?”, le preguntó Guido a Ángel y en ese momento reconoció: “La cábala de Diego Armando Maradona. Tengo fotos, las fotos. Son todas las que me saqué con él”, confesó.

“Y tengo de cábalas las fotos y el perfumero. Este perfumero era de Diego, y lo usaba todo el tiempo”, reconoció sobre el amuleto para la suerte que utiliza y que había sido un obsequio del mismísimo Maradona. “Sí, tiene el perfume Ángel. Ya lo usé el perfume de él, porque me bañé con el perfume de él, era como si Dios me tocara ¿viste?, me bendijo”, le contestó el conductor confirmando que ese olor era el del reconocido jugador que conquistó al mundo con sus goles, gambetas y cambios de velocidad dentro del campo de juego.

El joven de 18 años que derrotó al bicampeón de Los 8 Escalones:

Con apenas 18 años, Francisco no solo sorprendió a todos con su impresionante conocimiento en temas de cultura general, sino que también logró alzarse con el título de campeón en Los 8 escalones. Durante la competencia, el joven enfrentó a Leonardo, un participante que ya había demostrado con creces todo lo que podía aportar al juego y que estaba en camino a obtener su tercera victoria de manera consecutiva. Sin embargo, con su determinación y habilidad, este nuevo competidor logró superarlo y se llevó el premio mayor.

La última pregunta estuvo a cargo de Pampita, quien les consultó sobre qué famoso sitio fue utilizado para realizarse la campaña de Dior que tuvo a la cantante Rihanna como figura. El momento de la victoria fue especialmente conmovedor y emotivo: los padres de Francisco, llenos de orgullo y emoción, ingresaron al estudio para unirse a la celebración y compartir ese instante tan especial con su hijo. “Sus papás, chochos, que gritaban en algún lugar, los escuchaba cuando acertaba, cuando contestaba, de buen camino”, relataba Guido. “Logra desbancar a Leonardo que iba por los 9 millones de pesos”. El conductor también le preguntó qué haría con el premio de tres millones y el joven aclaró: respondió que destinaría ese dinero para continuar con sus estudios y también para ahorrar.

