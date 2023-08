La participante de Los 8 escalones que casi termina detenida por su fanatismo por un actor de Hollywood

La participante fanática de un actor de Hollywood en Los 8 escalones (Video: El Trece)

En cada emisión de Los 8 escalones (El Trece), Guido Kaczka logra mantener a la audiencia activa frente al televisor con un divertido juego de preguntas y respuestas que se convirtió en una de las insignias del canal. En ese recorrido, el conductor indaga en las historias de vida de los participantes quienes buscan llevarse un importante premio en efectivo para cumplir con sus metas y sueños. Y la fórmula le da buenos dividendos, consagrándose a diario como lo más visto y peleando punto a punto con la competencia.

Durante la última emisión, una entusiasta concursante llamada María Belén captó la atención de todos los presentes, dejándolos estupefactos con una peculiar anécdota que compartió acerca de su ferviente admiración hacia una reconocida figura de Hollywood. Todo tuvo inicio a mediados del programa cuando Guido revisó y leyó en voz alta la ficha de presentación de la participante.

En momentos en que se encontraba en el escalón musical y de fondo sonada “I say a little prayer”, en la versión de Aretha Franklin, allí se reveló que la concursante era una fervorosa aficionada de Adam Sandler, el renombrado actor hollywoodense. Sin dudarlo y aprovechando el momento, ella intervino y confesó abiertamente que su pasión por este actor llegó a tal punto que decidió inmortalizar su admiración tatuándose una imagen del actor en su piel. Además, mencionó con cierta melancolía que muchas personas a su alrededor no logran comprender la profundidad y razón detrás de su intenso cariño hacia él.

“Lo amo, lo tengo tatuado”, le aseguró al conductor, quien de inmediato le consultó si era cierta la anécdota que revelaba que lo fue a buscar a la casa. “A Los Ángeles”, reafirmó ella. “Llegué, le quise tocar el timbre, y cuando me bajé se encendieron las luces y empezaron a sonar las sirenas y ahí me dijeron que estaba en propiedad privada y que me iban a detener. Nos subimos al auto y nos fuimos arando. Volvimos con el corazón a mil, pero bueno, me saqué una foto en la puerta de la casa, es importante”, reveló sobre su cita fallida.

“Realmente lo amo, es real”, continuó con su relato y se animó a jugar una carta aprovechando su presencia en la televisión: “Si me está mirando, que me pegue un llamadito”, señaló entre risas. Y aclaró que su marido entiende la situación y que no puede hacer nada contra ello. “Se la tiene que bancar”. Allí, Guido se mostró preocupado por si su marido no tendría problema en que ella tome un café con el actor: ”No, y si lo tiene, bueno...”, respondió con firmeza y lanzó un beso al aire, como señal de que no había otra opción.

El participante de Los 8 Escalones que revelo que fue amigo de Maradona y llevo un obsequio que le hizo el

El pasado lunes también se vivió una jornada muy especial con una anécdota por parte de un participante, quien afirmó haber sido amigo íntimo de Diego Armando Maradona y durante la charla mostró los regalos que el ídolo futbolístico le hizo cuando estaba vivo.

Se llama Ángel Gil, está jubilado y se dedicaba a fabricar redes de fútbol y pelotas aunque en medio de la charla aclaró el especial vínculo que tenía con Diego: “Estuve en Cuba con él”, comenzó diciendo el participante dejando sorprendidos a todos los que estaban en el estudio. “¿Qué tenés en la mano?”, le preguntó Guido a Ángel y en ese momento reconoció: “La cábala de Diego Armando Maradona. Tengo fotos, las fotos. Son todas las que me saqué con él”, confesó.

“Y tengo de cábalas las fotos y el perfumero. Este perfumero era de Diego, y lo usaba todo el tiempo”, reconoció sobre el amuleto para la suerte que utiliza y que había sido un obsequio del mismísimo Maradona. “Sí, tiene el perfume Ángel. Ya lo usé el perfume de él, porque me bañé con el perfume de él, era como si Dios me tocara ¿viste?, me bendijo”, le contestó el conductor confirmando que ese olor era el del reconocido jugador que conquistó al mundo con sus goles, gambetas y cambios de velocidad dentro del campo de juego.

Seguir leyendo: