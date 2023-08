Carlos Perciavalle reveló su diálogo con Fátima Florez y Javier Milei: “Estaban exultantes”

Carlos Perciavalle fue el "celestino" entre Fátima Florez y Javier Milei (Video: A la tarde, América)

Este lunes trascendió el reciente romance entre Fátima Florez y Javier Milei, algo que tomó por sorpresa tanto a la farándula local como al ecosistema político de la Argentina, más aun ocho días después de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) presidenciales que se celebraron en el país y en las que el líder de La Libertad Avanza resultó el precandidato más votado. Y en las últimas horas apareció la figura de Carlos Perciavalle, quien se definió como el “padrino” de esta relación.

“Personalmente a Milei lo conocí una vez en una reunión donde había un montón políticos. Yo no soy de asistir a las reuniones de políticos, pero lo saludé y me pareció muy simpático... Y nada más. Después lo conocí a través de sus declaraciones, de las notas que le hicieron. E inmediatamente simpaticé con él, porque yo soy liberal, y me encanta la gente liberal”, dijo el histórico actor a través de un enlace virtual con A la tarde (América) desde su Uruguay natal.

En el programa le preguntaron si es cierto que en septiembre el político lo iba a ir a visitar junto con la humorista. “Sí, él pensaba venir ahora, en estos días. Me dijo que venía a Colonia por un día y si yo podía ir hasta allá. Y yo le digo: ‘Mirá, Javier, es un poco lejos, son como 300 kilómetros desde Punta del Este’. Y él me contestó: ‘Ah, bueno, entonces los primeros días de septiembre voy para allá, te voy a visitar y nos vamos a dar un gran abrazo’. Así que eso estoy esperando”, contó Perciavalle.

Desde el panel le preguntaron si la ve enamorada a Fátima. “La veo enamoradísima. Y a él, también, lo siento muy enamorado. Además me hizo un comentario muy gracioso al respecto. Porque yo comenté que ella era mono, que tiene una viveza y un ardor. Y él me dijo: ‘Me consta, es así'”, reveló el actor. En esa línea, le preguntaron si sabe si la pareja practicó el sexo tántrico, preferencia íntima del político según reveló en diversas oportunidades. “Ah, no sé, hasta eso no llegó mi diálogo. Pero debe practicar todo tipo de sexo con Fátima, el tiempo que le dure... Y espero que sea mucho y que sean muy felices”, se desmarcó el uruguayo con picardía.

“A mí me da la sensación de que son muy felices, estaban exultantes los dos la última vez que hablé con ellos, que fue el sábado pasado. Hablamos como 40 minutos de cosas lindas, del amor que sentían, de lo felices que estaban y lo bien que se sentían”, dijo Perciavalle pintando el panorama de la reciente pareja.

Por otro lado, le consultaron si no cree que el romance es una fachada y está armado en torno a las venideras elecciones presidenciales, a celebrarse el próximo 22 de octubre y en la que el liberal es el candidato mejor posicionado hasta el momento. “No creo que sea una movida de prensa”, descartó Perciavalle. “Todo es posible en este mundo, pero yo honestamente no lo creo. A mi no me da esa impresión. A lo mejor puede ser, todo puede ser. Pero yo creo que no”, dijo.

“A Fátima la conozco hace muchos años y su voz era de una felicidad enorme, después del momento tan triste que vivió en los últimos tiempos, con tanto trabajo y esa relación con su exmarido. Milei estaba exultante, nunca lo había escuchado así, tan feliz”, argumentó al respecto. Y cerró: “Mi impresión es que hay un romance que puede ser una cosa realmente muy linda y muy buena para la Argentina, que necesita de este tipo de historias de pasión y de alegría”.

