Dani La Chepi reapareció en las redes sociales con un mensaje que preocupó a sus seguidores: “Problemas personales”

La Chepi reapareció en las redes sociales con un mensaje que preocupó a sus seguidores: "Problemas personales"

Dani La Chepi, en realidad Daniela Viaggiamari, no viene pasando un buen momento desde hace un año a esta parte. En marzo del 2022 falleció su papá luego de haber sufrido un ACV nueve años atrás. En ese momento, la actriz se expresaba a través de sus redes sociales para contar el duro momento por el que estaba atravesando.

“Hoy 8 am, después de 9 años de sufrimiento pudiste descansar. Gracias Dios por darle la paz que tanto merecía. Gracias Pa por enseñarme hasta el último respiro que “pa’ atrá” sólo para tomar impulso”, escribió en la primera parte del mensaje.

“Que las cosas se ganan con esfuerzo, laburando y siempre respetando al que esté a mi lado. Gracias por los hermanos que me diste y por la vieja que elegiste. Gracias viejo por cada palabra en el momento justo”, continuó.

“Elijo recordarte sonriendo mientras repetías tus mejores frases: ‘Lo importante es ser feliz, lo demás es cotillón’ y que hay 3 maneras de hacer las cosas ‘La mala, la buena y la tuya’, vos siempre elegí la tuya Dani. Gracias Alberto José Viaggiamari. Orgullosa de haber sido tu hija. Te amo querido viejo. 3/3/49-28/3/2022″, concluyó.

Así fue como, pasado más de un año, hace un mes mantuvo una charla con Fer Dente, invitada al ciclo del conductor por América. Allí, la intérprete brindó más detalles de la unión que había entre ambos. “El tema ‘Uno’ fue el primer tango que yo me animé a cantarle a mi papá, que ahora ya no está”, comenzó su relato en Noche al Dente.

“Me acuerdo que miraba para abajo y me dijo: ‘¿Sabés qué pasa, Mema, al tango hay que decirlo, ah que vivirlo, y todavía no sabés lo que estás diciendo’”, la aconsejó. Y esas palabras se resignificaron tiempo después: “Pasaron muchísimos años, él tuvo un ACV y yo estaba sin laburo, no tenía para morfar, y me fui a una audición porque Cacho Castaña abría Café La Humedad y ahí me di el lujo de cantar ‘Uno’ sabiendo lo que estaba diciendo”, continuó la intérprete.

Recordó que en ese momento fue hasta el sanatorio a contarle a su padre que había cantado ese tema tan especial para ellos. “Él ya no podía hablar, pero su expresión y cómo abría los ojos y me miraba y me dije ‘puta, tenía razón, había que vivirlo para poder cantarlo’”, rememoró. Y sintió que entonces sí estaba preparada para hacerlo.

Tras ello, se emocionó al rememorar la llegada de su hija: “Yo a busqué a Isa, yo quería ser mamá. Y cuando quedé embarazada, porque yo no sabía, y por una animalada de la ginecóloga que me dijo ‘bueno, nueve de cada diez embarazos se pierden’, yo me fui pensando que era un garrón, y era la primera nieta de la familia y mis viejos esperando este momento, y a la semana de enterarse mi papá de que estaba embarazada, le dio el ACV”, recordó.

En esta oportunidad, desde el 8 de mayo que la Chepi no se expresaba en sus redes sociales. Y lo hizo durante el miércoles pasado con un mensaje que intentó llevar tranquilidad, pero que en realidad causó más preocupación en sus seguidores.

“Hola a todas/os, muchas gracias por todos los mensajes que me están llegando”, publicó la actriz para agradecerles a todos aquellos que le escribieron preocupados por su bienestar. Luego, sin dar mayores detalles, explicó el motivo por el cual se mantuvo alejada de las redes: “Estoy con unos problemas personales por eso desaparecí unos días”.

