Dani La Chepi habló sobre la depresión que tuvo: "Había días que no me podía parar ni para ir al médico" (Video: LAM, América)

Daniela Viaggiamari estuvo varios meses alejada de su trabajo en las redes sociales. Su perfil público, tan activo siempre, se mantuvo en stand by y su público comenzó a preocuparse hasta que finalmente se conoció el motivo de su ausencia. La Chepi estaba atravesando un problema de salud que la llevó a tener una depresión con ataques de ansiedad.

De a poco y con el tratamiento indicado por sus médicos, la influencer comenzó a retomar su vida normal. Durante este miércoles, invitada a LAM (América), pudo contar lo que le sucedió y cómo hizo para superarlo.

“Nunca pensé que me iba a pasar esto. Me caí en la cama y no me entraba la comida, yo tengo anorexia nerviosa de toda la vida, se me cerró el estómago y no podía comer. Y bueno pedí ayuda”, arrancó diciendo la Chepi, mientras abría su corazón. “Cuando se habla de esto es medio un tabú la palabra medicación. Conozco a muchos famosos que están medicados y nunca lo dijeron ni lo piensan decir. Yo tenía una pareja que usaba como insulto eso de ‘loquita de mierda’. Pero lo cierto es que cuando tenés un problema de salud vas al médico, a mí me salió un carcinoma y fui al mastólogo por ejemplo, entonces cuando hay un problema psicológico vas al psicólogo y si te derivan a un psiquiatra vas a un psiquiatra. La medicacion se inventó por algo, es un desorden químico lo que tuve y no le encontrás explicación, ves todo negro igual por más que te vaya bien en la vida. Vas a los médicos y te dcien ‘vas a ver que de acá vas a salir mejor’, pero yo pensaba que no había salida”, se sinceró la exparticipante de Masterchef Celebrity, el ciclo de Telefe que la hizo popular.

Luego, La Chepi continuó hablando sobre su vida cotidiana cuando todavía se sentía muy mal. “Cuando me levantaba en vez de agradecer un día más decía: ‘¡uy la puta madre, otro día más!’. Era otra Daniela. Me preguntaba cómo hacía para pasar ese día y me repetía que no iba a salir más”, dijo recordando el momento difícil que tuvo que transitar.

En cuanto a los síntomas, la humorista aseguró que no podría identificarlos a todos. “Son un montón, la ansiedad es uno de los síntomas por ejemplo. Y la irritabilidad también. Vamos a hacer un video con Gaby Cartaña, para mostrarle a la gente en detalle cómo es la depresión”, relató.

También la influencer contó que una vez que detectó lo que le pasaba pudo pedir ayuda. “Mi entorno se daba cuenta que estaba por caer, me decían: ‘pará un poquito, aflojá la moto’. Es como que yo venía andando en una Ferrari, no la pude manejar y me hice mierda”, aseguró conmovida. “Pero bueno, hay que transitarlo, hay una frase que me quedó grabada, que dice que ningún estado es permanente y es así”.

Sobre su estado actual, Dani contó que si bien no puede decir que ya superó completamente esos estados de ansiedad y depresión que tuvo, sí sabe que ya no está en esa situación. “En este momento no tengo depresión pero es día a día, como un adicto, pero tenés que levantarte y poner muchas ganas también”.

“Un día le pregunté a mi hija, que tiene 9 años, cómo me veía, si pensaba que estaba muy triste. Y su respuesta me sorprendió. Ella me dijo: ‘te veo muy cansada y vos hace muchos años que no parás, mamá'. Y tenía razón, porque yo soy el sostén de mi hija en todos los sentidos. Con 9 años me pidió que me relajara y que descanse. Cuando se lo conté a mi médico me aseguró que tenía que permitirme estar mal”, destacó sobre una de las anécdotas más emotivas de esa etapa.

Dani La Chepi contó que su hija de 9 años la ayudó a transitar su estado de depresión (Instagram)

Finalmente, la influencer aseguró que ella no tenía intención de hablar de esto que le había pasado, pero que un día pensó que iba a ser importante que lo contara para concientizar a la gente sobre esta problemática. “También es bueno para que el tema deje de ser tabú”, explicó.

Más adelante, agradeció a todas las personas que la acompañaron en este proceso. “Hice de todo además de la medicacion, registros akáshicos, terapia holística, fui mucho a la Iglesia, y creo que todo ese conjunto de cosas junto a la compañía de mis hermanos, uno en Barcelona y el otro en Brasil, y mis amigos, voy saliendo adelante. Tengo una amiga, a la que le decimos Piscis, que me acompañó porque había días en los que no me podía parar ni para ir al médico”, concluyó.

Si usted, o algún familiar o allegado suyo, está atravesando una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, llamar al 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) o bien al (011) 5275-1135 (desde todo el país).

