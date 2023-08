Juli Castro, del fenómeno en TikTok a la pista del Bailando 2023: “Nunca estuve en la tele, ténganme piedad”

Entrevista a Juli Castro por Micaela Camarasa

La pasión y el talento le corren por las venas, ya que viene de familia de artistas. Padre productor, madre actriz y bailarina, ambos la criaron entre luces y cámaras sin esperar que el resultado final fuera este: una pequeña artista a punto de convertirse en una gran estrella y debutar en la pista más famosa del país.

“Yo estaba grabando un TikTok en mi casa y vino Vane (Pellizzeri), mi representante, y me dijo: ‘Espero que no bailes así para el Bailando porque estás confirmada’. Yo tipo: ‘¿Qué? ¿Cómo que estoy confirmada?´. No lo podía creer. Me dijeron ese día y me volví loca”, cuenta Julieta Castro, quien a sus 20 años se muestra como una figura multifacética, ya que canta, baila y actúa, además de acumular más 3 millones de seguidores en dicha red social y otros 700 mil en Instagram.

Tanta popularidad en las redes sociales la llevó a tener la posibilidad de trasladar su talento a la televisión. De esta forma, el 28 de agosto, Castro, debutará en el programa históricamente conducido por Marcelo Tinelli. Como su madre, Momi Giardina, Julieta supo cautivar las miradas de los productores del reality que al querer formar un staff de participantes más jóvenes, optaron por esta figura que aparentemente tiene mucho potencial, entre otras como Julieta Poggio, Lola Latorre, Alexis El Conejo y Coti Romero.

Julieta Castro en las fotos de la presentación del Bailando 2023 (RS Fotos)

—¿Qué sentís que el Bailando le va aportar a tu carrera profesional?

—Ahora me conoce la mayoría gente de redes, chicas de mi edad o más chicas, pero sé que el Bailando tiene un público más grande, y que vas a la carnicería y te conoce hasta el carnicero... Mucha exposición. Va a ser un cambio bastante grande que me da un toque de miedo también, pero me va a servir.

—¿Con tanta exposición, como llevas el tema de los haters o los comentarios negativos?

—Me afecta, antes mucho más, ahora lo trato de llevar con humor, literal: me comentan algo malo, le hago screen, se lo mando a mis amigas, se lo mando a mamá, me río. Quizás elimino el comentario para no tener malas vibras. Pero antes sí me afectaba más.

—¿Con que sentís que te pueden tomar de punto en el Bailando?

—Quizás la gente puede decir eso de que estoy ahí porque mi mamá es conocida, pero más allá de ser hija de mi madre, de mamá, que le mandamos un beso, me formó desde muy chica y tengo lo mío.

A la pista

Quien determinará el talento y la formación de cada participante será el jurado, este año conformado por Angel de Brito, Carolina Pampita Ardohain, Marcelo Polino y Moria Casan. En este sentido, Juli confiesa que quien más la asusta es Moria, aunque también le divierte mucho su personaje. En cuanto a los participantes, dice poner todas sus fichas en tres posibles ganadores: “Le tengo mucha fe a Martu Morales, mi amiga, con Yeyito (Gregorio), a Anabel Sánchez también. A Lola. Apuesto mucho a las parejas nuevas”.

Desde ya: Castro también se muestra confiada en sí misma, inclusive detalla cuáles son aquellas cualidades que probablemente la diferencien del resto de los competidores: “Yo soy muy frontal, no tengo vergüenza de decir nada, siempre con respeto. También estoy formada a nivel artístico, lo que me hace sentir segura. Obviamente, tengo miedo en algún que otro ritmo...”, dice, en referencia al baile del caño y el tango.

Al quedar tan pocos días para su debut, comenzó a preparar sus ensayos de tres horas diarias de la mano de Nehuel Leguizamon y su compañero de pista, Rodrigo Avellaneda, con quienes dice tener una gran sinergia. El ritmo de su debut será mix urbanos, ya que es aquel con el cual se siente más cómoda: “Ya hay tema definido, pero no puedo decirlo”, adelanta, a medias.

—¿Qué sería peor: quedar eliminada en la primera gala o perder todos tus seguidores de TikTok?

—Creo que sería peor perder los tres millones de seguidores.... Subo videos desde hace un montón entonces sería como perder muchos años de muchos videos.

Y es que su trabajo como influencer en redes sociales lo hace con mucho compromiso y pasión: “A veces me olvido que es un trabajo, porque es muy divertido y lo re disfruto”, cuenta, y destaca que es Pellizzeri es quien la ayuda a organizar su agenda, que en el día a día suele estar llena de eventos, colaboraciones y viajes.

Así fue como pasó por distintos proyectos como Amor Propio en el teatro, además de diferentes publicidades y colaboraciones con artistas y viajes que le surgieron para modelar una marca o hacer presencia en eventos, como fue el caso del avant premiere de Murder Mistery, película protagonizada por Adam Sandler y Jennifer Aniston. “Fui a Los Ángeles, fue increíble. Cuando estaba ahí no lo podía creer. Acá está la foto con Adman Sandler… Él salió masticando y yo, en modo fan”, recuerda entre risas sobre el momento que la llevó a posar en la alfombra roja de las grandes estrellas de Hollywood.

Juli destaca que lo que más disfruta de su profesión son las personas que fue conociendo, así se refirió a su primer proyecto teatral donde conoció a Juli Poggio, Martu Morales y Lola Latorre, hoy muy amigas suyas, además de compañeras en la pista de ShowMatch. Pero... “Si estuvieras en una isla y tuvieras que salvar a una de las tres, ¿a quien salvarías?”. “Las amo a las tres, pero me llevo a Juli, que es a la que hace más año conozco”, responde, entre risas.

Aunque pasó por diferentes escenarios, programas, e inclusive actualmente está haciendo streaming en el canal de YouTube de El Trece junto a Ferbo (Fermín Bo) y Chopa Montoya (Sofía Montoya), confiesa que su gran objetivo aún no lo cumplió: “Mi sueño es un musical. hice un montón de casting, siempre llego al final y no quedó”.

—¿Y qué personaje tendría Juli en un musical?

—Yo soy muy drama queen. Amaría cantar una canción toda llorando así, como rota de amor. Lo que sea. Hacer de mala, de diva también, me encantaría.

Si bien tiene muchos proyectos por delante y actualmente está trabajando en varias cosas a la vez, su prioridad hoy en día es el Bailando.

—¿Hay algo realmente que le quieras decir a Marcelo Tinelli o a alguno de los jurados? Tenes dos minutos a cámara…

—Bueno, voy a dar todo de mí: quiero que lo sepan. Prepárense, porque si me mando alguna cagada no es intencional: nunca estuve en la tele, ténganme piedad. Voy a ir a divertirme, voy a pasarla bien, voy a hacer que la gente que no me conoce, me conozca. Y nada, eso. Me tengo fe. Así que los quiero, les mando un beso y nos vemos dentro de muy poquito.

