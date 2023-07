Cómo será la gran apertura del Bailando 2023 y qué figuras ya están confirmadas

Revelan que figuras bailaran en la apertura del Bailando 2023 (Video: LAM)

Cada vez falta menos para el regreso del Bailando 2023 el cual hará este año su debut el 22 de agosto por la pantalla de América TV, lugar donde Marcelo Tinelli que es conductor del ciclo, se sumó además como gerente de programación.

Luego de una larga espera y varias listas de convocados, trascendió quiénes serán oficialmente los protagonistas de la pista con sus respectivos bailarines y coaches. Luciano El Tirri, Fernanda Sosa, Julieta Castro, Guido Zaffora, El Conejo, Coti Romero, Coki Ramírez, Anabel Sánchez, Flor Vigna, Noel Barrionuevo, Romina Uhrig, Charlotte Caniggia, Lourdes Sánchez, Camila Homs, Eva Bargiela, Romina Malaspina, Mónica Farro, Tomás Holder, Kennys Palacios, Anita Martínez y El Bicho Gómez, Ian Hachmann y Arna Karls, Guido Záffora, Yeyo Di Gregorio, Juliana Díaz, Brian Sarmiento, Noelia Pompa, Lola Latorre, Martín Salwe, y Maxi De la Cruz son las figuras, hasta ahora, confirmadas para el programa.

Cabe destacar que puede haber alguna sorpresa más y qué también falta confirmar al “participante del pueblo” que es un desconocido elegido por la producción que será figura igual que el resto de los famosos mencionados anteriormente. Todos ellos deberán ser juzgados por cuatro celebridades que ya ocuparon ese rol y que incluso compartieron año: Ángel de Brito, Marcelo Polino, Carolina Pampita Ardohain y Moria Casán.

Este viernes, el conductor de LAM reveló detalles exclusivos sobre cómo será la gran apertura del programa la cual se caracteriza cada año por hacer un enorme despliegue en vivo desde varias locaciones de la ciudad de Buenos Aires y también en el estudio.

Tanto él como Lourdes Sánchez que fue panelista invitada al ciclo, dieron a conocer a dos figuras que ya están confirmadas para bailar en la apertura. “Me dijeron que Flor Vigna va a bailar como bicampeona con 24 bailarines. Va a tener su cuadro con su música. ¿Es esa la figura que vos sabes?”, le consultó de Brito a la pareja del Chato Prada. A lo que ella contestó: “No, no es la que yo sé”. En tanto, Ángel afirmó sorprendido: “Ah bueno, entonces tenemos dos confirmadas ya”.

“La otra es Paula Chaves. Vuelve después de varios años”, comentó la bailarina que también va a ser participante en la pista. “Me encanta que vuelva Paula”, sostuvo de Brito. En tanto, Marcela Feudale que también trabaja en el programa de América indagó: “¿Va a estar con Pedro Alfonso?”.

Lourdes Sánchez dio detalles de cómo será la apertura del Bailando (Video: LAM)

Pero Sánchez contestó: “La verdad no sé. Están armando. Muchas datas no me tiraron. El Chato se encierra el guacho, se va al baño de Valentín y cierra la puerta entonces no escucho nada”, sostuvo sobre el vínculo que tiene con el padre de su hijo, que es quien le pasa la información, aunque reveló que solo le cuenta algunos detalles.

Cabe destacar que este año cambiaron las reglas del Bailando y es la primera vez que los concursantes eligen el ritmo que quieren hacer y no se les impone ninguno. “Bueno, acá tengo la lista de los ritmos que eligieron los participantes”, sostuvo el periodista. Y anticipó: “Ni Anita Martínez y El Bicho tienen ritmo por ahora, Mónica Farro tampoco y Noelia Pompa tampoco”.

“Yeyo de Gregorio eligió cuarteto. Tomás Holder, también. Y el otro que eligió cuarteto es El Cone, de Gran Hermano. Esos tres van con cuarteto”, aclaró De Brito con la lista completa en su mano. Además, contó: “Mix Urbano que serían canciones de Tini o María Becerra lo eligió Brian Sarmiento, Coti Romero, también Juli Castro y Anabel Sánchez. Los pendejos básicamente”.

En tanto, Ángel cerró con las últimas parejas que ya confirmaron su primer ritmo. “Pop Hits del 2000 eligió Lola Latorre, Salwe Martín con Millet, una chica de Perú que viene a participar, que todavía no la conocemos. Y el participante del pueblo no eligió, se lo adjudicó la producción y va bailar también ese ritmo. Pueden ser canciones de Britney Spears, Christina Aguilera, Madonna”, explicó. Y concluyó: “Por último, Disco lo eligió El Tirri, Noel Barrionuevo eligió Disco Funk, que es opción también. Maxi de la Cruz, Eva Bargiela, Charlotte Caniggia y Guido Záffora. Y Zamba y Ballroom lo eligió por ahora una sola persona, Coki Ramírez”.

