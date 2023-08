Las hermanas Callejón siguen distanciadas tras la polémica familiar a partir de la separación de Ricky Diotto (Video: Intrusos, América)

Se abrió una grieta entre María Fernanda y Sandra Callejón luego de que esta última saludara a Ricky Diotto, el ex marido de su hermana, quien lo denunció por violencia de género, en el último Día del Padre, celebrado en junio pasado. Desde ese momento, las cosas quedaron frías entre ambas y así lo blanqueó recientemente la propia Sandra. “Estamos así como distanciadas. Es la primera vez que cuento esto. Todo el mundo sabe que con Fernanda somos muy unidas. Pasa como a veces con la pareja, capaz que necesitamos un poquito de oxigeno”, dijo en el programa radial Que valga la pena, conducido por Pablo Layus en AM 540.

Estos dichos de Sandra se reprodujeron en la emisión de este martes de Intrusos (América) y allí dio más detalles al respecto. “No estamos peleadas, sino distanciadas. Es como que nos bloqueamos por un tiempo. Esto pasó después de la temporada de verano. Ahora yo estoy con mis cosas, ella con las suyas”, dijo.

Asimismo, Layus le preguntó por cómo vio la separación entre María Fernanda y Diotto. “Bueno, es de público conocimiento que cuando uno se separa es todo un tema. Íntimamente no se cual fue el motivo. Yo calculo que hubo un desgaste. Por ahí hay cosas en las que uno a veces ya no coincide”, opinó.

María Fernanda y Sandra Callejón, en una producción de fotos de los años 90

“Tengo buena relación con ambos, con mi sobrina, pero no sé más... Él esta en su tema, Fernanda está en la suyo y lo más importante es mi sobri. Y bueno, ya en algún momento se nos pasara”, dijo acerca del vínculo con la familia de su hermana. “¿Pudiste saludarla a Giovanna en su cumpleaños?”, preguntó Layus haciendo referencia a la hija de María Fernanda, quien esta semana cumplió 8. “Sí, por supuesto, más vale. Y también a mi papá le hice hacer un videito y contestaron las dos”, contó Sandra.

“¿Ese comentario que hiciste en el día del padre fue lo que pudo haber ocasionado la diferencia entre ustedes?”, le preguntó el periodista acerca de los motivos de esta distancia entre las hermanas. “No creo, porque me parece una cosa absurda... Yo no le puse ‘sos el mejor del mundo’. O sea, le puse ‘feliz día’”, se defendió Callejón. “¿No sabes bien por qué fue entonces?”, insistió Layus. “No, no, me parece que hubo a lo mejor algún mal entendido o... No sé”, cerró Sandra, con dudas.

María Fernanda Callejón y Ricky Diotto volvieron a compartir un rato en familia en el festejo de cumpleaños de su hija Giovanna. Y así, ambos dejaron atrás por un rato sus diferencias. En charla con Socios del Espectáculo (El Trece), Ricky se refirió al evento, aclarando que su hija es su vida y que estuvo todo muy bien, además de revelar la intimidad del rencuentro con su ex: “Con Fernanda está todo muy bien, fue un día de celebración, de fiesta, mi hija estuvo feliz por tener al papá y a la mamá juntos”.

María Fernanda Callejón en el cumpleaños de su hija (Video: Socios del Espectáculo, El Trece)

Por su parte, a la salida del evento, María Fernanda Callejón aseguró que la felicidad de su hija no se puede detallar con palabras, y reconoció que durante las horas anteriores, estuvo recordando paso a paso de la última jornada de embarazo: “Miraba la hora y decía ‘a esta hora estaba haciéndome el monitoreo’, Y cuando la llevé al colegio le estaba contando que a esa hora me estaban llevando a la sala de operaciones”.

“Yo hablo mucho con mi hija, tengo un vínculo maravilloso. Y charlamos todo, sabe toda nuestra historia, la prioridad es ella pase todo lo que pase. Siempre. Estuvimos en familia. Estoy aprendiendo, todo se aprende. Todo por nuestros hijos”, cerró.

