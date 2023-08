El Chino Darín habló de su relación con Úrsula Corberó, de los celos y del desafío más grande que tienen juntos

El Chino Darín hablo de su relacion a distancia con Úrsula Corberó (Video: Socios del espectáculo. El Trece)

El Chino Darín y Úrsula Coberó son muy cautos al momento de hablar de su vida privada. La pareja, que ya lleva siete años de relación, mantiene un perfil bajo y solo concede entrevistas para hablar de sus proyectos laborales. Sin embargo, recientemente el actor argentino se refirió al momento que se encuentra transitando.

En charla con Socios del espectáculo, el actor explicó qué está haciendo en Buenos Aires: “Estoy trabajando en un documental de la productora nuestra que se llama Argentina salvaje. Vengo de hacer una serie española de acción”, afirmó, respecto al proyecto que lo llevó al desafío de estudiar los modismos del idioma. En este punto le preguntaron si su pareja lo ayudaba a la hora de preparar el personaje: “Cuando lo practico me sale bastante bien, y trato de trabajarlo afuera para no volverla loca, pero me ayuda a entender cuando estoy pronunciando algo bien y cuando algo mal. Me sirve de alarma”, admitió.

Respecto de la pareja y de la relación a distancia en varios momentos del año y de cómo mantener viva la llama del amor, aclaró: “Se puede, hay que quererse mucho. Creo que hay un punto de celosía que es lógico y que tiene que ver más con no estar con el otro y que el otro esté compartiendo con otra gente. Tiene más que nada que ver con eso, con cierta ausencia. Pero creo que lo hemos aprendido a llevar bien”.

Además, también se tomó nos minutos para referirse a la polémica generada en torno a las declaraciones de Pepe Cibrián, quien cuestionó el protagónico de Julieta Poggio en Coqueluche al trazar una comparación con viejas glorias de la escena nacional.

Darín destacó que todas las personas, de alguna manera, son actores de su vida. “Por ahí agarrás a alguien de la esquina y le va el personaje y lo hace bien, y está suelto, y la sabe conducir y la rompe en algo y quizás termina haciendo una carrera, o no”, destacó. Además, cuestionó: “¿Quién puede o no participar de este ambiente o quién lo merece? Me parece que todos. Después tienen que demostrar el trabajo, la dedicación, y cierto desempeño”.

El Chino Darin jugo al ping pong con Migue Granados

Previo a ello, el actor fue parte del ciclo Soñé que volaba, que se transmite por la plataforma de streaming Olga, conducido por Julián Lucero, Sofi Morandi y Migue Granados. Así, luego de un extenso reportaje que pasó por diferentes momentos de su vida, en un giro inesperado de los eventos, Migue propuso un desafío audaz al actor: jugar un partido de ping pong en directo durante la transmisión.

Para hacerlo más interesante, el conductor propuso que el que perdía un punto debía quitarse una prenda, a lo que el invitado accedió. En un acto sorprendente y espontáneo, el actor no dudó y así comenzó un intenso desafío que incluso era seguido por los desprevenidos transeúntes que veían a través del amplio ventanal de estudio. El partido fue parejo, y así cada jugador fue perdiendo zapatillas, hasta que Granados sacó una pequeña ventaja y Darín terminó con el torso desnudo.

Tras la difusión de estas imágenes tan llamativas, las plataformas de redes sociales no tardaron en resonar con una avalancha de comentarios y opiniones. Estos mensajes eran, en su gran mayoría, elogiosos y favorables hacia el actor. Tal fue el impacto, que rápidamente el nombre del actor se catapultó entre las principales tendencias de todas las plataformas.

Vale recordar que en la primera mitad del año, Úrsula Corberó estuvo filmando en Buenos Aires y a través de sus redes sociales compartió distintas instancias. Por caso, en un posteo de su perfil de Instagram escribió: “Baires cada día te quiero más”, allí recopiló los mejores momentos de su estadía en el país recorriendo las calles porteñas o comiéndose una rica chocotorta. También mostró su visita a la Casa Rosada.

