El video viral de Mirtha Legrand votando por primera vez en 1951

El video de Mirtha Legrand votando en 1951 junto a otras grandes figuras del ambiente artístico (Archivo General de la Nación)

“Estoy muy bien, vengo a votar. Muy contenta”, fue lo primero que dijo Mirtha Legrand el domingo pasado cuando llegó al colegio asignado en el barrio de Palermo en el que sufragó en las PASO 2023, pese a no estar obligada a tener que participar ya que tiene más de 70 años.

Fue en ese contexto que se viralizó un video con imágenes antiguas de Chiquita votando en noviembre de 1951 cuando se instauró el derecho al sufragio femenino en la Argentina. Fue un momento histórico, ya que por primera vez las mujeres ejercieron a nivel nacional su derecho al voto y a ser elegidas representantes.

El video es en blanco y negro, pertenece al Archivo General de la Nación y allí aparecen diversas actrices ejerciendo su deber cívico. En aquel momento, Mirtha tenía 24 años y era una popular estrella del cine argentino. También aparecieron imágenes de otras colegas, como por ejemplo, Zully Moreno, Lola Membrives, Fanny Navarro y Tita Merello.

A los 96 años, la diva de los almuerzos participó de las PASO con muchísima alegría y eligió un look elegante con un saco claro que combinó con su pañuelo. “Ya tengo todo decidido hace mucho. ¿Se mueren por preguntarme a quién voto, no?”, bromeó en diálogo con la prensa que la esperó para obtener su testimonio, como suele pasar en cada jornada electoral.

Mirtha Legrand participó en las PASO (RS Fotos)

En cuanto al desafío del voto electrónico, Mirtha se mostró confiada. “Elvira -su colaboradora que siempre la acompaña- me va a ayudar, pero es muy sencillo me dijeron”, dijo sobre la nueva modalidad. A su vez, contó que no estuvo siguiendo las votaciones por televisión, sino más bien que estuvo escuchando la radio toda la mañana.

Además, aprovechó para dejar un mensaje para el electorado, cuando los periodistas le dijeron que había mucha gente descreída. “Que vengan a votar, es un deber de ciudadano, es una obligación. Es algo de toda la vida. Yo soy grande y sigo viniendo, y seguiré viniendo”, dijo convencida, a sus 96 años.

Su vuelta a la televisión

La conductora también fue consultada sobre si volverá a sus clásicos almuerzos, o cenas, como fue en los últimos años. “Estamos en eso”, dijo dejando alta la expectativa por su vuelta a la televisión, tras meses de ausencia. A principios de agosto trascendió que su nieto Nacho Viale reanudó las conversaciones con las autoridades de El Trece para volver con su clásico programa los sábados a la noche.

Según la información que dio a conocer Adrián Pallares en Socios del espectáculo -que justamente se emite por dicho canal-, la idea es que sea un envío semanal ya que Juana Viale está descartada en la negociación, de manera tal que la actriz no estará al frente del ciclo de los domingos al mediodía, como lo hizo hasta el año pasado. Rodrigo Lussich -también conductor del programa de espectáculos- agregó que Nacho está al frente de las negociaciones con Adrián Suar y Pablo Codevilla.

Ante dicha versión, Teleshow se comunicó con la diva para consultarle al respecto,y su respuesta fue sincera. “No sé nada. Nacho no me notificó absolutamente nada. Es su sistema, no me comenta nada hasta que está concretado”, advirtió sobre el modo que elige su nieto a la hora de darle a conocer una noticia sobre su regreso a la televisión argentina. Mientras tanto, Mirtha Legrand confía y espera que resuelva pronto su para así poder dar comienzo a la temporada número 55 al aire.

