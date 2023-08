Alex Caniggia celebró el triunfo de Javier Milei: “Con la casta política no hay futuro”

Alex Caniggia (Twitter)

Luego de que se dieran a conocer los primeros resultados de las PASO 2023 que le dieron el triunfo a Javier Milei por más del 30 por ciento de los votos, Alex Caniggia se volcó a las redes sociales para celebrar y, fiel a su estilo, utilizó una serie de exabruptos para dejar en claro su alegría frente a la posibilidad de que el economista y fundador de La libertad avanza maneje los destinos del país.

“Estos zurdos de mierda son de terror con ‘el conjuro’... Si votás siempre lo mismo sos más boludo que el oso Arturo...Este año todos con Milei, de eso estoy seguro...Basta con la casta política, con ellos no hay futuro”, comenzó escribiendo el conductor de Los desconocidos de siempre en su cuenta de Twitter, minutos después del cierre de los comicios.

Horas más tarde y cuando todavía no había datos oficiales, el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis agregó: “Por una Argentina sin barats, ese es mi único sueño”. Y, ya con una captura donde podían verse los primeros resultados, publicó sin reparos: “Tienen todos la pij...bien en el ort... Vamosssss por un país sin delincuencia, seguro y más que nada con dólares. Fuera los barats. Les re cabió manga de chupa jap...”.

Siguiendo en la misma línea, el ex ganador de El hotel de los famosos escribió: “Se murió el kirchnerismo”. Y, junto a una imagen de Milei dando el discurso en el que agradeció el triunfo y criticó a sus adversarios, añadió: “King is back motherfukers (El rey ha vuelto hijos de pu...) ¡Ahora síiii Argentina #highsociety #nobarats. Las ratas inmundas prepárense para laburar. HSDP. Viva la libertad carajo mierdaaaaaa”.

Finalmente y junto a una imagen en la que se lo veía festejando junto al televisor con la imagen del creador de La libertad avanza de fondo, el mediático agregó: “Viva la libertad, mierda, carajo. Estoy ree loki hoy. Bien pij... @JMilei liquida a todos estas ratas, lacras inmundas. Vamooooooo”.

Radicado desde hace tiempo en nuestro país, Caniggia se convirtió en papá de Venezia hace apenas un mes. La beba, fruto de su relación con Melody Luz, llegó al mundo el pasado 15 de julio. Después de 9 meses en los que prácticamente no dieron notas para hablar del embarazo, cuando nació la nena ambos decidieron no mostrar su carita ni subir fotos de ella. En realidad, cuando compartían alguna instantánea familiar se encargaban de taparle el rostro a la pequeña con stickers o la dejaban directamente de espaldas.

Sin embargo, hace unos días el mediático dejó traslucir su costado más tierno en una foto junto a su pequeña hija. Mientras la abrazaba entre su pecho y la sujetaba con sus manos, se vio la cara de perfil de Alex con sus ojos entrecerrados y con Venezia en brazos. De la beba se pudo ver solamente su cabello oscuro y, al parecer, que se encontraba dormida plácidamente a upa de su papá.

El Emperador se encargó de registrar el momento con un tierno mensaje: “Todo el día así, superpapu activo” escribió junto a dos emojis de corazones rojos con un osito en el medio. En el posteo, Alex mencionó también a su mujer, y a su nena, que ya tiene una cuenta en las redes sociales con 82 mil seguidores y con una única foto que subieron sus papás en donde se la puede ver con un enterito gris con letras en fucsia que dicen: “Going to be famous”, que en español significa: “Vas a ser famosa”. Cabe aclarar que la imagen la retrata hasta el cuello, y que su cabeza no está en el cuadro de la foto.

