Diego Leuco recibió el alta médica, volvió a trabajar y habló sobre su salud: “Estoy un 6,50″

Diego Leuco Rompió El Silencio Sobre Su Estado De Salud

Tras pasar una noche internado (el sábado por la noche), este lunes Diego Leuco volvió a su programa Antes que nadie (Luzu TV) y contó ante sus compañeros detalles del difícil momento que le tocó vivir. “Estoy un 6.50. Perdón que arranque así pero cuento porque se generó una situación muy importante en cuanto a lo informativo. Cuando Sofi subió las historias dije ‘Uy boluda, se va a armar un quilombo’ y pasó, es lógico, es culpa nuestra por subir lo que subimos”.

El conductor y periodista explicó cómo transitó su malestar que comenzó el jueves a la noche y se extendió hasta la tarde del viernes. “Llegué a mi casa y dije: ‘Estoy cansado, me voy a bañar y me meto en la cama’. Me fui a bañar y en la ducha temblé y me recontra cagué de frio... Me tomé un medicamento, que es lo que hace cualquier persona normal en ese momento, y me fui a dormir...”, relató. Y continuó: “Me despierto el sábado ya sintiéndome bastante mal después de haber dormido mucho y la fui a buscar a Sofía (Martínez) a Aeroparque. Habíamos dicho de ir a comer afuera y tuvimos la mala suerte de que la comida tardó una hora y media...”.

Leuco contó que pasó toda la tarde del sábado y algo de la madrugada del domingo durmiendo, por lo que su novia en determinado momento lo convenció de ir al médico. “Y evidentemente era para ir porque tenía más de 38 de fiebre y eso me había provocado una deshidratación total. Me hicieron análisis de sangre y placa de tórax porque pensaron que era neumonía en un momento y me mandaron cuatro litros de suero y no fui a hacer pis. Nivel Dios de deshidratación...”, dijo Diego al tiempo que revelaba que había tenido “faringitis” y que, finalmente a las 10 de la mañana del domingo le dieron el alta. “Reviví con el suero y los medicamentos”, concluyó.

Horas antes, Diego Leuco había publicado en sus redes sociales un video anticipando lo que luego contó en su programa de streaming. “Les quiero agradecer a toda la gente que me escribió. Tengo una faringitis bastante fuerte con mucha fiebre y tuve una deshidratación importante, así que tuve que pasar la noche (del sábado) en el sanatorio, una noche brava pero bueno… Ya estamos acá en casa todos... ya fuimos a votar, estoy con antibióticos con una horitas de reposo”, explicó.

Diego Leuco recibió el alta médica y contó detalles de su estado de salud

Recordemos que durante la semana el conductor había realizado un llamado a la reflexión sobre la democracia y pidió a los argentinos que vayan a votar el próximo domingo en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Fue en el marco de su programa Nadie dice nada, que se emite por la plataforma de streaming Luzu TV y estaba dirigido mayoritariamente a un público joven. Durante su editorial, el conductor pidió permiso para salirse de las temáticas habituales para compartir su preocupación por el descontento social que hay de cara a las elecciones de este domingo.

En este sentido, aprovechó para remarcar la importancia del sistema democrático y pidió a la juventud “valorar” las herramientas que este nos ofrece para elegir a los gobernantes de nuestro país.

“Viste que acá no hablamos mucho de actualidad en general, es como un programa súper de entretenimiento. Pero si hay algo importante, me parece que está bueno decirlo. El domingo se vota, sí, lo sabemos todos. Aquí en la Ciudad de Buenos Aires hay elecciones concurrentes; o sea, hay que votar de dos maneras distintas: en una urna tradicional para presidente y cargos nacionales, y después en la máquina para cargos de la ciudad. En otras provincias se vota con la modalidad de cada una de las provincias”, comenzó diciendo el periodista.

Y añadió: Cada uno en su casa y acá tiene su ideología, su manera de pensar, su candidato o candidata favorita, su candidato o candidata que menos le cae, como en cualquier otra elección. Viene pasando en estas elecciones que hubo en este año en Argentina un nivel de ausentismo histórico; nunca pasó en la historia que tan poca gente vaya a votar, y la verdad que es triste, es una lástima. Obviamente, hay un clima de mucho dolor y mucha desesperanza. O sea, la cosa está muy mal desde hace mucho tiempo, pero nosotros, que somos todos hijos de la democracia, vemos el hecho de votar como algo natural. No es natural, y cuando no se vota la cosa se pone muy fea, corre sangre, no se puede vivir en libertad”.

Asimismo, reconoció que probablemente muchos de los ciudadanos no estén convencidos por ninguno de los candidatos que se postulan en las PASO, pero reiteró que es importante expresarlo en las urnas.

