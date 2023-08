Alex Caniggia le dedicó un tierno mensaje a su hija Venezia: “Todo el día así, superpapá”

La tierna foto que mostró Alex Caniggia junto a Venezia (Instagram)

Con la efusividad que lo caracteriza, Alex Caniggia se muestra feliz y exultante en su nuevo rol como papá de Venezia, la beba que tuvo junto a su pareja Melody Luz y que nació el pasado 15 de julio. Después de 9 meses en los que prácticamente no dieron notas para hablar del embarazo, cuando nació la nena ambos decidieron no mostrar su carita ni subir fotos de ella. En realidad, cuando compartían alguna instantánea familiar se encargaban de taparle el rostro a la pequeña con stickers o la dejaban directamente de espaldas.

En esta oportunidad, el lunes pasado, el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis dejó traslucir su costado más tierno en una foto junto a su pequeña hija. Mientras la abrazaba entre su pecho y la sujetaba con sus manos, se vio la cara de perfil de Alex con sus ojos entrecerrados y con Venezia en brazos. De la beba se pudo ver solamente su cabello oscuro y, al parecer, que se encontraba dormida plácidamente a upa de su papá.

El emperador se encargó de registrar el momento con un tierno mensaje: “Todo el día así, superpapu activo” escribió junto a dos emojis de corazones rojos con un osito en el medio. En el posteo, Alex mencionó también a su mujer, y a su nena, que ya tiene una cuenta en las redes sociales con 82 mil seguidores y con una única foto que subieron sus papás en donde se la puede ver con un enterito gris con letras en fucsia que dicen: “Going to be famous”, que en español significa: “Vas a ser famosa”. Cabe aclarar que la imagen la retrata hasta el cuello, y que su cabeza no está en el cuadro de la foto.

Alex Caniggia le dedicó un tierno mensaje a su hija recién nacida, Venezia (Instagram)

Unos días antes de anunciar el embarazo, el conductor de Los desconocidos de siempre, el ciclo de entretenimientos de El Trece, había confesado que su sueño era convertirse en papá. “Me encantaría tener una nena”, había revelado en una charla íntima con Teleshow. Meses después, uno de sus sueños se hizo realidad cuando nació su primogénita.

Tanto su mamá como su hermana melliza Charlotte, se hicieron eco de la alegría de la familia al compartir en sus redes sociales las fotos del nacimiento de la beba. En el caso de “la sis” - como llama Alex a su hermana - usó la misma foto que su mamá republicó para expresar su enorme felicidad en Instagram. “No puedo creerlo, esto es un sueño para mí. Los amo”, escribió la mediática. La imagen fue la misma que subió Melody. “¡Ya llegó baby Venezia! Gracias por hacerme tía”, expresó también la hermana de Alex Caniggia.

Cuando nació Venezia, el 15 de julio, Alex Caniggia y Melody Luz se mostraron exultantes de felicidad (Instagram)

En tanto, la exesposa del Pájaro expresó su emoción por la llegada de su primera nieta a través de sus redes sociales. De esta manera, reposteó en su cuenta oficial de Instagram una fotografía de Alex, Melody y Venezia en la clínica. El que estuvo ausente de la celebración fue su papá, Claudio Paul. Si bien hace pocos días arribó al país luego de su viaje a España a donde fue por compromisos laborales en compañía de su novia, Sofía Bonelli, cuando fue interceptado por la prensa en el aeropuerto de Ezeiza, intentó mantenerse en silencio acerca del nacimiento de su nieta. Pero ante la pregunta de los cronistas sobre cómo estaba viviendo este momento, fue Bonelli la que exclamó en tono irónico: “¡Estamos felices!, ¡súper!”. Y enseguida continuó con un brazo en alto: “¡Vamos!, ¡Aguante, vamos!”. En tanto, Claudio Paul cuando le consultaron si se iba a encontrar con su hijo, no respondió pero hizo una mueca con su boca en señal de negativa.

Mientras tanto, cada vez que le consultan al Emperador acerca de su padre, responde que no tiene ningún tipo de relación con él y que tampoco tiene intenciones de retomar el vínculo.

