El llamativo viaje de la madre de Wanda Nara luego de que salieran a la luz sus diferencias con Mauro Icardi

Por estos días, Wanda Nara atraviesa una interna familiar entre su madre, Nora Colosimo, y su marido, Mauro Icardi. Todo salió a la luz luego de que Andrés Nara revelara que mantuvo una conversación con su exmujer en la cual ella le aseguró que su hija estaba bajo amenaza por parte del futbolista, a quien -siempre según el chat que filtraron en LAM- “le tiene miedo”.

Así las cosas, desde que la noticia se hizo pública ni Wanda, su madre o su esposo se expresaron al respecto. Por el contrario, se llamaron a silencio y evitaron mencionar el tema en sus redes sociales, a través de las cuales suelen hacerse eco de las distintas informaciones que surgen sobre ellos. Y mientras Icardi se limita a realizar posteos sobre su presente en el club turco Galatasaray, Nora abandonó Estambul y voló con destino a Italia junto a su novio.

La pareja había llegado a Turquía el viernes 28 de julio en un vuelo de aerolínea comercial, horas antes de que Wanda y Mauro lo hicieran en un avión privado junto a sus hijos y Kennys Palacios. Los primeros días en Estambul se instalaron en la casa familiar y compartieron todo tipo de planes, entre los que se incluyó ir al estadio a alentar a Icardi desde la platea.

Sin embargo, una vez que Andrés Nara reveló incluso el supuesto plan que tenían los padres de la empresaria para evitar justamente ese viaje a Turquía, preocupados por la relación marital de su hija con Icardi, Nora Colosimo dejó de mostrar en sus redes sociales sus días junto a su hija, yerno y nietos, para compartir contenido desde Italia, en donde disfruta de sus día de pareja.

“Es que Wan está amenazada, es que ella lo quiere, pero también le tiene miedo. Le habla mal, la convence de que viaje, le hace creer que es lo mejor y después allá va a estar sola y yo estoy acá y ninguno vemos ni oímos lo que pasa. Él como bueno es el mejor, pero como malo tiene mucha maldad”, le había dicho Nora Colosimo a Andrés Nara tiempo atrás.

El padre de Wanda confirmó que existió hubo tal diálogo y agregó información al respecto: “Había muchas conversaciones, yo me ofrecí directamente y tuvimos una conversación. Yo mato y muero por cualquiera de mis hijas”. Por su parte, sostuvo que no estuvo presente en ninguna de las situaciones que describió su exmujer entre su hija y su yerno, pero que sí notó “muy nerviosa” a la empresaria antes de regresar a Turquía. Y le expresó su preocupación. “Nerviosa por las situaciones que estaban pasando. Había conversaciones de pareja y yo quería saber hasta qué punto era el problema. Situaciones personales de ellos, había tensión porque ella estaba, no sé, con L-Gante, y él había estado con otras señoritas. Se ve que había conflictos”, dijo Andrés Nara.

En tanto, aclaró que todo sucedió antes de que Wanda Nara recibiera el diagnóstico de su enfermedad y de que decidiera regresar con su familia a Turquía, momento en que Nora Colosimo decidió viajar con ellos para acompañar a su hija. Hasta que saliera a la luz esta supuesta interna que volvió a poner en jaque la relación entre suegra y yerno. De la cual Andrés Nara tampoco volvió a hacer referencia públicamente.

