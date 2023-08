Flor Moyano: “Me llevó mucho tiempo reconocer que lo que me había pasado era una violación”

En febrero pasado Flor Moyano se presentó en la Justicia y denunció penalmente a Juan Manuel Martino por abuso sexual, en presuntos hechos que habrían sucedido durante el encierro de ambos en el reality El Hotel de los Famosos (El Trece). Parte de sus excompañeros fueron citados a declarar junto con algunos miembros de la productora del ciclo que condujeron Pampita Ardohain y el Chino Leunis.

Este lunes la joven fue invitada al programa Intrusos (América) para dar detalles de los cambios en su vida tras la denuncia judicial. Con la voz quebrada, aseguró: “Al principio me daba vergüenza hablarlo. Es súper doloroso y hoy lo sigo tratando al tema. Sigo adelante con mi vida, trato de ser resiliente, pero es una herida que la tengo abierta y que no cierra”.

Cuando Florencia De La V le comentó que la habían criticado por haberse quedado en el reality, Flor explicó que le costó darse cuenta de lo que había ocurrido: “Fui cayendo con el tiempo de lo que me pasó. Intentaba justificar lo que me había pasado, me costó entender lo que había pasado. Uno en la cabeza lo niega, porque cuando sos una víctima solés negar lo que te pasa. Me llevó mucho tiempo reconocer que lo que me había pasado era una violación. Rocío Marengo me dijo: ‘Si te violó tenés que denunciarlo’. Yo decía: ‘Esa palabra es muy fuerte para mí', cuesta muchísimo”.

Juan Martino

Respecto del proceso judicial que se está llevando a cabo, Moyano manifestó: “Cuando hice las pericias me sentí muy contenida. Al comienzo fue muy frustrante porque dije: ‘Tengo en mi espalda un proceso que es agotador, desgastante’. A la víctima siempre se la pone en la mira, se la juzga, cuando se tendría que juzgar al imputado: el que tendría que dar explicaciones es él, no yo”.

Cuando la periodista Marcela Tauro le preguntó sobre cómo era su vida hoy, Flor contestó al borde del llanto: “Mi vida cambió un montón. Yo tenía un montón de proyectos, había cosas que quería hacer y todo se paró por completo. Estoy intentando recuperarme de todo lo que pasó”.

Además, aclaró que no se quería ir del reality por temor: “Uno de los últimos días en el programa, en el que estaba nominada, hablé con Pablo (uno de los productores) y le dije que tenía miedo”. Cuando la periodista Laura Ubfal le consultó si sentía temor por Juan, ella contestó llorando: “Sí, pero no sé qué me pueda pasar cuando lo vea”.

En el final, su abogado defensor, Roberto Castillo, informó en qué estado se encuentra la causa. “Lo que tenemos ahora es el resultado de la pericia de Juan Martino. La defensa, lógicamente, que no está conforme con el resultado de la pericia. Ahora nos queda la segunda parte. Y porque es una pericia que le da, de alguna manera, es desfavorable, digamos, desde lo que dicen los peritos oficiales”, precisó el letrado.

“La perito de Juan Martino no firmó el acta y lo que pensaron ellos es en recusar a las peritos, porque dicen que están siendo un tanto incisivas con Juan Martino y que son algo parciales para con Florencia -agregó Castillo-. Nos queda la segunda parte de la pericia de Florencia. Ya después considero que estamos en condiciones de llamarlo a declaración indagatoria para que él tenga el derecho de defensa y pueda declarar lo que considera”.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.

