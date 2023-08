El Kun Agüero hablo de su separación de Sofía Calzetti: “No es definitivo por ahora”

El Kun Agüero habló tras su separación de Sofía Calzetti (Video: Socios del Espectáculo, ElTrece)

Este fin de semana, Sergio Kun Agüero sorprendió a sus seguidores al confirmar en sus redes sociales su separación de Sofía Calzetti. Todo comenzó cuando el futbolista anunció que pronto tendría “noticias” para darles, pero dejó en claro que no se trataba de un anuncio laboral sino de un tema de índole “personal”. En ese momento, un usuario le preguntó si iba a casarse. Y él contestó: “No, estoy más solo que nunca. Así que por ahona nada”.

Inmediatamente, todos se empezaron a preguntar qué había pasado con la empresaria, con la que estaba en pareja desde hacía cinco años y con la que estaba conviviendo en Miami. Ella, sin embargo, evitó contestar las preguntas de la prensa. Cabe señalar que, hace poco más de un mes, Sofía y el Kun habían dejado de seguirse en Instagram, dando lugar a los rumores que hablaban de una ruptura. Sin embargo, entonces fue ella misma quien se lo desmintió a Teleshow justo cuando ambos habían vuelto a seguirse. “Todo está bien”, dijo haciendo ver que se había tratado solo de una pelea pasajera.

En esta oportunidad, en cambio, fue Agüero quien decidió blanquear la separación en diálogo con Socios del Espectáculo, el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por la pantalla de ElTrece. “En realidad nos distanciamos unas semanas. Ya llevamos dos semanas y quizás tengamos dos semanas más”, comenzó diciendo el jugador en un mensaje. Aunque no se mostró terminante cuando le consultaron por una posible reconciliación. “Depende, pero no es definitivo por ahora”, aseveró.

Sin embargo, el Kun dejó en claro que en la actualidad Sofía y él no están en pareja. “Lo real es que hoy estamos solos. Quizás se termine en serio o quizás no, pero las puertas para volver están”, afirmó ex delantero del Manchester City, quien por estos días habría viajado a España para cumplir con algunos compromisos laborales.

El Kun Agüero y Sofía Calzetti cenando en una isla paradisíaca

Hace un año, en diálogo con este portal, Sofía había hablado de su relación con el ex de Gianinna Maradona y Karina La Princesita y de como se había modificado su vida a partir de este noviazgo. “Fue un cambio de vida muy grande, siempre fui super social e irme para acompañar a mi pareja a un lugar donde la cultura diferente, clima un horror, idioma es otro no fue fácil. Fue un proceso de adaptación y tiempo de conocerme a mi misma y saber que quería y convertirme en lo que quise”, dijo recordando que había dejado sus estudios de abogacía para instalarse en Inglaterra con él.

Y explicó: “No es sencillo, es complicada la vida del deportista. A diferencia de lo que se piensa, muchas veces uno esta solo, me fui con 21 y era muy chica. Pero a pesar de lo malo, veo lo bueno, fue un tiempo difícil y fue donde mas crecí y más me conocí a mí misma, son cambios que van desde adentro hacia afuera”.

Tras el retiro obligado del jugador en diciembre del 2021 por una arritmia cardíaca mientras jugaba para el FC Barcelona, club que lo había contratado, el Kun se instaló con Sofía en Miami, donde ella pudo desarrollar su propio emprendimiento de indumentaria y él comenzó a trabajar en el streaming. Y todo parecía estar encaminado para la pareja. Sin embargo, ahora ambos están en un impasse y, aunque el motivo sigue siendo un misterio, muchos apuntan a los celos de él.

Seguir leyendo: