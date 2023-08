Hernán Drago: “He pasado seis meses sin tener sexo, pero hoy creo que no llegaría a dos”

Hernán Drago: “Estuve seis meses sin sexo” (Video: América)

Este viernes, Hernán Drago estuvo como invitado en Noche al Dente, el programa conducido por Fer Dente por la pantalla de América, para cantar, bailar y hacer un recorrido tanto por su carrera artística como por su vida personal. Y, durante la charla, realizó una inesperada confesión íntima que asombró a todos los presentes en el estudio: reveló cuanto tiempo llegó a estar sin tener sexo.

“Y…hay etapas. He pasado seis meses. Pero hoy, yo creo que dos meses podría estar sin sexo, ya después no sé”, sostuvo entre risas y con buena onda. Siguiendo esa línea, el conductor le preguntó si había tenido relaciones sexuales con más de una persona. : “Todavía no..”, se sinceró el modelo, sin descartar que en un futuro pudiera vivir esa experiencia.

En otro momento de la entrevista, Hernán habló del cariño que recibe del público. “Mira, me voy a poner un poquito serio. Eso es realmente lo que me cala hondo y me pega. Tengo la suerte de trabajar hace muchos años, comencé a los 16 a trabajar en la moda, o sea ,hace 32 años”, sostuvo Drago que ahora tiene 48. Mientras tanto, el conductor lo elogiaba: “Es que te digo la verdad, con todos los que hablo me dicen: ‘Qué divino qué es’, ‘Es un amor’, ‘Es lo más’... Todo el mundo que trabajó con vos te quiere mucho...”.

En ese sentido, el modelo aclaró: “La verdad que a mi lo que me llega es eso, el cariño de la gente. Porque un desfile más, un desfile menos o una foto más, una foto menos, lo importante para mí no es eso, sino el cariño de la gente que me asombra y me llega mucho”. Por otra parte, reveló cuándo pensaba él que se había gando a la audiencia. “Yo creo que hubo un antes y un después claramente en pandemia cuando yo estuve a la noche con Guido (Kaczka)”, señaló sobre su paso por Bienvenidos a Bordo, el programa de ElTrece que después condujo Laurita Fernández.

Hernán Drago habló de las relaciones amorosas que tuvo (Video: América)

Por su parte, Drago continuó recordando: “Cuando volvía a la noche a mi casa después del programa, en la soledad de la pandemia, muchas veces me ponía a leer los mensajes de Instagram, refrescaba y entraban de a cien mensajes”. Y agregó: “Muchos de esos eran mensajes de cariño y de admiración, pero desde el pedido de disculpa. ‘Pensé que eras un bol... porque estabas todo el día estabas mirando el espejo, pero me hacés reír, sos un aparato’”.

“Tengo un tema con todo esto en general, se que suena lindo decirlo, pero es más lindo sentirlo. Si el día de mañana tengo un accidente y dejo de estar bueno, ¿pierdo el cariño de la gente?”, reflexionó el modelo para cerrar la entrevista hablando de los estereotipos de belleza y de que lo que verdaderamente le importa es cuando la gente lo conoce y no por lo que pueden apreciar a simple vista.

En el arranque del programa, Drago desplegó su talento en el escenario al igual que lo hacen todos los invitados que van al ciclo y sorprendió al público con sus imitaciones. “Yo soy muy de la peluca”, reconoció e imitó a varios artistas: cantó Atado a tu amor, de Chayanne, Hasta el final, de David Bisbal, y Experiencia Religiosa, de Enrique Iglesias.

Seguir leyendo: